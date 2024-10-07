Лидер ЦСКА, легионер «Спартака» или ветеран «Краснодара». Кто был лучшим в 11-м туре РПЛ?

РПЛ уходит на очередной перерыв, связанный с матчами сборных. Первый уикенд октября подарил нам несколько ярких перформансов. Давайте выберем лучшего футболиста прошедшего тура.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Иван Обляков (ЦСКА)
ЦСКА прервал многолетнюю серию без побед в гостевых матчах с московским «Динамо», а Обляков отдал голевую передачу. У полузащитника красно-синих уже седьмое результативное действие в РПЛ в этом сезоне (4+3). За весь прошлый было 8 (3+5). В дерби Иван отдал пять передач по удар (больше всех в команде) и 12 — в финальную треть поля (лучший результат в ЦСКА). Плюс Обляков совершил две удачные обводки, выиграл два единоборства и заработал четыре фола. Иван по праву стал одной из звёзд матча.
Шамар Николсон («Спартак»)
Ямайский форвард забил в РПЛ впервые с октября 2022 года. Николсон оправдал доверие тренерского штаба и отметил выход в стартовом составе дублем. Мяч после ударов Шамара четыре раза оказался в сетке ворот «Ростов», но в одном из эпизодов форвард залез в офсайд, а в другом — сыграл рукой. Нападающий нанёс четыре удара (два — в створ), отдал одну передачу под удар, выиграл пять верховых единоборств и совершил одну обводку. Интересно, как Николсон проявит себя в следующих матчах?
Джон Кордоба («Краснодар»)
В этом сезоне нападающий провёл семь матчей в РПЛ. В первых трёх не забил ни разу. А потом выдал голевую серию из четырёх встреч — отличился в них суммарно шесть раз. «Химкам» тоже не повезло — Кордоба отгрузил им «двушку» перед международной паузой. Более того, Джон ещё и результативную передачу отдал. Кордоба в 10-й раз сделал гол+пас в РПЛ — самый высокий показатель с момента его дебюта в лиге (лето 2021 года). Колумбиец — лучший футболист «Краснодара» по ударам (3), ударам в створ (2) и передачам по удар (3) в матче с «Химками».
Богдан Москвичёв («Оренбург»)
33 удара (10 — в створ), 27 ударов из пределов штрафной площади — статистика «Зенита» в матче с «Оренбургом». Чемпион наиграл на 3,54 ожидаемого гола, но забил всего раз! Да и то с пенальти, который вызвал споры. Москвичёв прекрасно проявил себя в игре с командой, которой принадлежат права на него. Конечно, нужно благодарить и полевых футболистов (они заблокировали 15 ударов «Зенита»), но и сам Богдан был в полнейшем порядке. На всякий случай напомним, что Андрей Аршавин назвал Москвичёва самым сильным вратарём страны по таланту после Матвея Сафонова.
Саша Зделар (ЦСКА)
Серб провёл достаточно качественный матч с «Динамо». Он был хорош в центре поля, а в концовке встречи выдал своевременный пас на Тамерлана Мусаева, что привело к победному голу. Зделар стал лучшим в ЦСКА по количеству касаний мяча (74) и выполненным передачам (47). А ещё у него девять передач в финальную треть поля (второй результат в команде после Облякова), три выигранных верховых единоборства и один заработанный фол. К слову, Зделар оформил первое результативное действие в сезоне.
Сергей Петров («Краснодар»)
33-летний Петров отыграл матч с «Химками» на зависть многим молодым футболистам. Во-первых, отдал голевую передачу (первое результативное действие в сезоне). Во-вторых, стал лучшим в составе «быков» вместе с Лукасом Оласой и Кевином Кастаньо по передачам в финальную треть поля (каждый отдал по девять). Помимо этого, Сергей отдал две передачи под удар (второй результат в команде), выполнил три кросса (второй показатель в «Краснодаре») и выиграл три единоборства из четырёх. Как вам такое от ветерана?
Жилсон Тавареш Беншимол («Акрон»)
Ещё один футболист «Акрона», который ярко проявил себя во встрече с «Пари НН». Африканец провёл на поле 68 минут и за это время набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Беншимол нанёс четыре удара (два — в створ), отдал одну передачу под удар, заработал один фол и выиграл одно верховое единоборство. Это его лучший матч в России. До этого Жилсон забил один мяч в РПЛ и отдал одну результативную передачу в Кубке России. Это ещё одна летняя покупка «Акрона». Правда, на трансфер африканца пришлось потратить € 700 тыс.
Кевин Кастаньо («Краснодар»)
С точки зрения статистики матч с «Химками» стал для колумбийца лучшим в РПЛ. Никогда ранее он не набирал два результативных действия. А тут и забил, и отдал! Помимо этого, Кастаньо отдал девять передач в финальную треть поля (лучший результат в команде наряду с Оласой и Петровым) и выиграл одно верховое единоборство. Любопытно, что Кевин набил такую статистику, проведя на поле чуть больше получаса. Очень крутой выход на замену!
Стефан Лончар («Акрон»)
«Акрон» обидно потерял победу в игре с «Пари НН» (2:2) — пропустил второй мяч в добавленное время. Лончар забил гол, который едва не стал победным, и отдал результативную передачу. А ещё сделал 21 передачу в финальную треть поля (лучший результат в команде). Отличное приобретение «Акрона» — за него клуб заплатил всего € 75 тыс. К слову, черногорец чаще других в РПЛ делает результативные действия с начала сентября. Он забил три мяча и отдал три голевые передачи в последних четырёх матчах.