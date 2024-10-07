Андрес Иньеста, спасибо за всё!

Спортсмены-гении бывают двух типов. Есть суператлеты. Они убивают себя тренировками, железно подчиняются режиму и являют собой бешеное трудолюбие. Это, к примеру, Криштиану Роналду или Леброн Джеймс. Из свеженьких – Эрлинг Холанд. Они вызывают восхищение. Но простым людям сложно ассоциировать себя с ними. Они слишком недостижимы, они неземные.

А бывают гении, которые выглядят, как мы. Их можно встретить на улице и даже не понять, насколько они на самом деле феноменальны. У них нет выдающихся мускул. Они, безусловно, работают над собой, но не так зверски, как Криштиану, Холанд или Леброн. В миру они обычные люди. Но если пустить их на спортивную арену, они исполнят то, на что неспособны мы с вами. Да и вообще мало кто на планете.

Андрес Иньеста – как раз такой гений, земной. Простой парень из испанской деревушки. Природа одарила его физикой довольно средне. Он невысокого роста, совсем не широкоплеч. У него никогда не было выдающейся скорости. Он не родился с безразмерными лёгкими, которые позволяли бы преодолевать бесконечные километры, – как, например, это может Н’Голо Канте. Но все эти недостатки меркнут на фоне могучего интеллекта.

Хави, Иньеста и Бускетс в «Барселоне» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Андрес – самый «барселонский» игрок, какого только можно представить. Максимум элегантности и минимум напряжения – Иньеста всегда был таким. Он, как и его многолетние партнёры Хави и Серхио Бускетс, всегда мастерски управлял пространством и временем. На двух этих компонентах базируется тот самый «испанский» (или «барселонский») футбол, который предполагает феноменальный, иногда укачивающий, а иногда даже удушающий контроль мяча.

При этом, в отличие от Хави и Бускетса, Иньеста, вероятно, был бы востребован и за пределами «Барселоны». Речь не о пенсии в «Виссел Кобе» и Эмиратах. А о востребованности на топ-уровне, когда Андрес был в самом соку. Конечно, это невозможно проверить. Но вот почему это можно предположить.

Хави и Бускетс – очень специфические игроки центра поля. Они никогда не были сильны физически, не давали большого бегового обьёма. У них не было тех качеств, которые были востребованы в большинстве клубов мира у футболистов их амплуа. Им повезло оказаться в «Барселоне», где в середине нужны были именно такие, как они.

Хави и Бускетс стали теми, кем стали, в команде, где мяч превалирует над всем остальным. Они были почти полностью освобождены от работы, которую в других клубах выполняли их коллеги-центрхавы. Им повезло попасть в условия, где их главные таланты максимально раскрылись.

Это ни в коем случае не умаляет заслуг Бускетса и Хави. Оба – блистательные игроки, навсегда вошедшие в историю футбола. Но есть большие сомнения, что они были бы столь же успешны вне «Барселоны». Так сложилось, что они ещё на уровне «кантеры» оказались в клубе, для которого как будто были рождены. И успехи «Барсы», добытые при деятельном участии Хави и Бускетса, побудили и сборную Испании перенять тот же стиль. Так что «барселонский» центр царил и побеждал и в сборной тоже.

Иньеста празднует гол в финале ЧМ-2010 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Чем от Хави и Бускетса принципиально отличается Иньеста? В нём есть магия! Хави и Бускетс всю карьеру гениально делали (Бускетс до сих пор делает) одно и то же. Где бы они ни оказались, на какой бы стадион ни приехали, они играли в короткий или средний пас, задавали вектор атакам «Барселоны» или сборной и контролировали темп игры. Делать это настолько стабильно и качественно – супер! Потому они оба и великие, что почти никогда не ошибались. Они были так же стабильны, как большая, мировая сеть фастфуда. Каждый день – стабильно качественные бургеры. И так – долгие годы. И в любой точке мира. Это невероятно сложно!

Иньеста делал то же, что и Хави с Бускетсом. Но в нужный момент мог предъявить что-то ещё – включалась та самая магия! И этого никогда нельзя было ожидать. Это мог быть рывок к чужим воротам, как в овертайме финала ЧМ-2010. Это могла быть пушка из-за пределов штрафной, как в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» в 2009-м.

У Иньесты за карьеру набралось очень много хайлайтов для разнообразных видеонарезок. У Хави и Бускетса столько нет. Этим Иньеста и отличается. Он не просто гениально и безошибочно делал одно и то же. Он, как хороший актёр, мог быть вообще любым, мог примерить на себя любую роль. Надо забить? Забью! Издалека? Не вопрос! Надо пройти на дриблинге? Пожалуйста! Не поленитесь и найдите проход Иньесты в четвертьфинале ЛЧ с «ПСЖ» в 2015-м. Он в одиночку отправил отдыхать весь «Париж» и выдал сочную голевую Неймару.

Посмотрели? А теперь посмотрите ассист Иньесты на того же Неймара в четвертьфинале ЛЧ-2013/14 с «Атлетико». Это был самый бетонный «Атлетико» за годы работы Диего Симеоне. Злой Диего Коста впереди, цепные псы Тьяго Мендеш и Габи в середине поля, непробиваемый центр обороны Годин – Миранда. «Атлетико» ещё и ведет 1:0! А Иньеста берёт и одним движением, одним пасом рушит все укрепления Симеоне.

Иньеста в матче против «Спартака» в 2012-м Фото: РИА Новости

Дриблинг Андреса в матче со «Спартаком» в «Лужниках» – золотая коллекция Лиги чемпионов. Против него были Кирилл Комбаров, Марек Сухи и две линии – боковая и лицевая. А Иньеста легко прошёл сначала в одну сторону, потому – в другую, обыграл Комбарова, дважды положил на землю Сухи и спокойно отдал ближнему. И это – на пластиковом поле, да ещё в мороз, 20 ноября.

Когда играла «Барселона», взрывов ждали от Лионеля Месси, Давида Вильи, Педро, Неймара, Луиса Суареса. Раньше – от Роналдиньо или Самуэля Это’О. Иньеста никогда не входил в список главных «взрывателей». Но он мог на ровном месте сделать то, что никто не был способен повторить – даже из тех, от кого болельщики стабильно ждали взрыва. У Иньесты был не только суперкласс, но и суперфантазия. В атаке он мог всё. И потому можно предположить, что, даже если бы Андрес вдруг не задержался в «Барселоне», он бы всё равно нашёл себя в футболе.

Иньеста, наверное, не был тем, кто мог сразу влюбить в футбол. Но благодаря ему люди, которые футбол уже полюбили, начинали любить его ещё сильнее.