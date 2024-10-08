Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как сыграли российские футболисты за границей, октябрь 2024: Алексей Миранчук, Головин, Кузяев, Лесовой, Игнатьев, Лодыгин, Пруцев

Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей
Кирилл Закатченко
Как российские футболисты сыграли за рубежом
Аудио-версия:
Комментарии
Лесовой отдал голевую передачу, а Игнатьев забил.

Подводим итоги уикенда для российских футболистов, которые выступают за рубежом. Некоторые порадовали результативными действиями. Однако далеко не все принимали участие в матчах.

Вспоминаем, как прошёл прошлый уикенд:
Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей
Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед, США»)

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

Команда из штата Джорджия прервала серию из пяти матчей без побед. Правда, соперник провёл половину второго тайма в меньшинстве. Именно после удаления в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» команды порадовали голами. Миранчук сначала реализовал пенальти, а потом отдал голевую передачу. Лучший матч Алексея после переезда за океан.

Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева)

Фото: atlutd.com

Миранчук — самый бьющий футболист матча (пять ударов). Он чаще всех касался мяча в чужой штрафной площади (шесть касаний) и отдал две передачи под удар. «Атланта» ещё сохраняет теоритические шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно побеждать в заключительном матче и рассчитывать на осечки конкурентов.

Смотрим видео:
Миранчук в США — снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя. Видео
Миранчук в США — снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя. Видео

Александр Головин («Монако», Франция)

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Керер – 6'     1:1 Блас – 11'     1:2 Балогун – 22'    

«Монако» одержал важную победу на выезде, а Головин начал матч в запасе. Любопытно, что соперники забили суммарно три мяча уже к 22-й минуте, после чего забыли о голах до финального свистка. Головин отыграл 20 минут и не отметился результативными действиями. За это время он коснулся мяча 14 раз, отдал 67% точных передач (шесть из девяти), совершил один перехват и один раз успешно обвёл соперника.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: asmonaco.com

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на первое место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» отстаёт на два очка, «Марсель» и «Реймс» — на пять. В первом матче после октябрьского перерыва команда Головина примет на своём поле ещё одного участника Лиги чемпионов — «Лилль».

Как Головин сыграл в Лиге чемпионов:
Чудесное спасение «Монако» Головина в ЛЧ. Но самому россиянину лучше забыть этот матч
Чудесное спасение «Монако» Головина в ЛЧ. Но самому россиянину лучше забыть этот матч

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Ажорк – 12'     2:0 Салах – 90+2'    
Удаления: Айдара – 73' / Юте-Кинкуэ – 48'

Кузяев, как и Головин, начал матч Лиги 1 в запасе. Далера выпустили на поле на 64-й минуте в игре с «Брестом» — на тот момент команда россиянина уже пропустила и осталась в меньшинстве. В конце матча арбитр уравнял составы, но «Гавр» пропустил второй в добавленное время. Кстати, забил Салах. Не Мохамед, конечно, а Ибрахим.

Далер Кузяев (с мячом)

Далер Кузяев (с мячом)

Фото: hac-foot.com

Далер коснулся мяча 28 раз, отдал 73% точных передач, выиграл одно верховое единоборство, заблокировал один удар соперника и совершил один перехват. «Гавр» проиграл четвёртый матч подряд и откатился на 15-е место в таблице Лиги 1. До зоны прямого вылета — всего два очка, до зоны стыков — одно.

Как сыграли другие россияне

Кипр — Первый дивизион . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
АЕЛ
Лимасол
Окончен
5 : 2
Этникос
Ахнас
0:1 Гонсалес – 4'     1:1 Уэдраого – 32'     2:1 Стольник – 45+1'     2:2 Andereggen – 53'     3:2 Макрис – 67'     4:2 Макрис – 74'     5:2 Макрис – 90+2'    

Вингер Даниил Лесовой отметился результативной передачей в игре с «Этникосом». Россиянин провёл на поле 66 минут.

Швейцария — Суперлига . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
1 : 1
Ивердон
Ивердон-ле-Бен
0:1 Сеспедес – 40'     1:1 Соргич – 81'    
Удаления: нет / Gnakpa – 89'

Серия «Сьона» без побед в чемпионате Швейцарии насчитывает уже пять матчей. Антон Миранчук провёл на поле 73 минуты, нанёс два удара и отдал четыре передачи под удар.

Португалия — Примейра . 8-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:15 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Окончен
1 : 1
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
0:1 Диаш – 52'     1:1 Хассан – 75'    

Вратарь Иван Злобин прервал мини-серию из двух «сухих» матчей. На этот раз его «Фамаликан» пропустил во встрече с «Риу Аве».

Дания — Суперлига . Суперлига. 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Силькеборг
Силькеборг
Окончен
2 : 2
Копенгаген
Копенгаген
1:0 Бакиз – 6'     2:0 Андерсен – 28'     2:1 Классон – 71'     2:2 Pereira Magalhães dos Santos – 85'    

«Копенгаген» ушёл от поражения в игре с «Силькеборгом» — превратил 0:2 в 2:2. Нападающий Герман Онугха вышел на замену на 84-й минуте.

Греция — Суперлига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 0
Ламия
Ламия
1:0 Морон – 4'     2:0 Морон – 43'    

«Арис» одержал третью победу подряд, а Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 63-й минут. Вингер не отметился результативными действиями.

Сербия — Суперлига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
ИМТ Белград
Белград
Окончен
1 : 3
Црвена Звезда
Белград
0:1 Милсон – 35'     1:1 Кур – 56'     1:2 Родич – 65'     1:3 Катомпа Мвумпа – 90+2'    

Полузащитник Егор Пруцев отыграл 87 минут против «ИМТ Белград», а его «Црвена Звезда» одержала очередную победу.

Греция — Суперлига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей

Вратарь Юрий Лодыгин впервые за два месяца вышел в основе «Панатинакоса». Его команда поделила очки с «Олимпиакосом», а россиянин отыграл «на ноль».

Армения — Премьер-лига . 10-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Арарат
Ереван
Окончен
0 : 1
Урарту
Ереван
0:1 И. Игнатьев – 60'    
Удаления: нет / Маргарян – 83'

Нападающий Иван Игнатьев принёс победу «Урарту» в матче чемпионата Армении с «Араратом». Россиянин реализовал пенальти, а его команда сохранила необходимый результат.

Кто не сыграл

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Абди – 39'     1:1 Мендеш – 52'    

Вратарь Матвей Сафонов провёл матч с «Ниццей» в запасе. Была надежда, что россиянин выйдет в старте, учитывая провал Джанлуиджи Доннаруммы в Лондоне. Но Луис Энрике оставил бывшего голкипера «Краснодара» на скамейке.

Греция — Суперлига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Левадиакос
Левадия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники
0:1 Камара – 86'     0:2 Шваб – 90+2'    

ПАОК разобрался на выезде с «Левадиакосом», однако ни Фёдор Чалов, ни Магомед Оздоев не провели на поле ни минуты. За несколько дней до этого оба россиянина вышли в стартовом составе в матче Лиги Европы со «Стяуа» (0:1).

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     1:1 Сучич – 84'    

«Реал Сосьедад» отобрал очки у «Атлетико», а Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы.

Австрия — Бундеслига . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Штурм
Грац
Окончен
5 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург
1:0 Ялькуе – 15'     2:0 Биерет – 30'     3:0 Биерет – 51'     4:0 Биерет – 62'     5:0 Айву – 76'    

«Штурм» разнёс «Ред Булл Зальцбург» в главном матче тура австрийской Бундеслиги, а вратарь Даниил Худяков по традиции остался в запасе.

Кипр — Первый дивизион . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 0
Омония
Никосия
1:0 Квилитая – 25'     2:0 Квилитая – 58'    
Удаления: Яго – 90+1' / нет

Нападающий Александр Кокорин снова не попал в заявку «Ариса». Россиянин пропускает последние матчи из-за травмы.

Бельгия — Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 10-й тур
04 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
2 : 2
Беерсхот
Антверпен
0:1 Рейнерс – 24'     1:1 Вушкович – 61'     1:2 Сануси – 81'     2:2 Вушкович – 84'    

Роман Нойштедтер снова остался в запасе на матч чемпионата Бельгии. На этот раз его «Вестерло» сыграл вничью с «Беерсхотом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android