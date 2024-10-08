Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей

Подводим итоги уикенда для российских футболистов, которые выступают за рубежом. Некоторые порадовали результативными действиями. Однако далеко не все принимали участие в матчах.
Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед, США»)
Команда из штата Джорджия прервала серию из пяти матчей без побед. Правда, соперник провёл половину второго тайма в меньшинстве. Именно после удаления в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» команды порадовали голами. Миранчук сначала реализовал пенальти, а потом отдал голевую передачу. Лучший матч Алексея после переезда за океан.
Алексей Миранчук (слева)
Фото: atlutd.com
Миранчук — самый бьющий футболист матча (пять ударов). Он чаще всех касался мяча в чужой штрафной площади (шесть касаний) и отдал две передачи под удар. «Атланта» ещё сохраняет теоритические шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно побеждать в заключительном матче и рассчитывать на осечки конкурентов.
Александр Головин («Монако», Франция)
«Монако» одержал важную победу на выезде, а Головин начал матч в запасе. Любопытно, что соперники забили суммарно три мяча уже к 22-й минуте, после чего забыли о голах до финального свистка. Головин отыграл 20 минут и не отметился результативными действиями. За это время он коснулся мяча 14 раз, отдал 67% точных передач (шесть из девяти), совершил один перехват и один раз успешно обвёл соперника.
Александр Головин
Фото: asmonaco.com
Благодаря этой победе «Монако» поднялся на первое место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» отстаёт на два очка, «Марсель» и «Реймс» — на пять. В первом матче после октябрьского перерыва команда Головина примет на своём поле ещё одного участника Лиги чемпионов — «Лилль».
Далер Кузяев («Гавр», Франция)
Кузяев, как и Головин, начал матч Лиги 1 в запасе. Далера выпустили на поле на 64-й минуте в игре с «Брестом» — на тот момент команда россиянина уже пропустила и осталась в меньшинстве. В конце матча арбитр уравнял составы, но «Гавр» пропустил второй в добавленное время. Кстати, забил Салах. Не Мохамед, конечно, а Ибрахим.
Далер Кузяев (с мячом)
Фото: hac-foot.com
Далер коснулся мяча 28 раз, отдал 73% точных передач, выиграл одно верховое единоборство, заблокировал один удар соперника и совершил один перехват. «Гавр» проиграл четвёртый матч подряд и откатился на 15-е место в таблице Лиги 1. До зоны прямого вылета — всего два очка, до зоны стыков — одно.
Как сыграли другие россияне
Вингер Даниил Лесовой отметился результативной передачей в игре с «Этникосом». Россиянин провёл на поле 66 минут.
Серия «Сьона» без побед в чемпионате Швейцарии насчитывает уже пять матчей. Антон Миранчук провёл на поле 73 минуты, нанёс два удара и отдал четыре передачи под удар.
Вратарь Иван Злобин прервал мини-серию из двух «сухих» матчей. На этот раз его «Фамаликан» пропустил во встрече с «Риу Аве».
«Копенгаген» ушёл от поражения в игре с «Силькеборгом» — превратил 0:2 в 2:2. Нападающий Герман Онугха вышел на замену на 84-й минуте.
«Арис» одержал третью победу подряд, а Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 63-й минут. Вингер не отметился результативными действиями.
Полузащитник Егор Пруцев отыграл 87 минут против «ИМТ Белград», а его «Црвена Звезда» одержала очередную победу.
Вратарь Юрий Лодыгин впервые за два месяца вышел в основе «Панатинакоса». Его команда поделила очки с «Олимпиакосом», а россиянин отыграл «на ноль».
Нападающий Иван Игнатьев принёс победу «Урарту» в матче чемпионата Армении с «Араратом». Россиянин реализовал пенальти, а его команда сохранила необходимый результат.
Кто не сыграл
Вратарь Матвей Сафонов провёл матч с «Ниццей» в запасе. Была надежда, что россиянин выйдет в старте, учитывая провал Джанлуиджи Доннаруммы в Лондоне. Но Луис Энрике оставил бывшего голкипера «Краснодара» на скамейке.
ПАОК разобрался на выезде с «Левадиакосом», однако ни Фёдор Чалов, ни Магомед Оздоев не провели на поле ни минуты. За несколько дней до этого оба россиянина вышли в стартовом составе в матче Лиги Европы со «Стяуа» (0:1).
«Реал Сосьедад» отобрал очки у «Атлетико», а Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы.
«Штурм» разнёс «Ред Булл Зальцбург» в главном матче тура австрийской Бундеслиги, а вратарь Даниил Худяков по традиции остался в запасе.
Нападающий Александр Кокорин снова не попал в заявку «Ариса». Россиянин пропускает последние матчи из-за травмы.
Роман Нойштедтер снова остался в запасе на матч чемпионата Бельгии. На этот раз его «Вестерло» сыграл вничью с «Беерсхотом».
- 8 октября 2024
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