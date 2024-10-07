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Динамо — ЦСКА, Спартак — Ростов, Зенит — Оренбург, Локомотив — Крылья Советов: разбор судейства 11-го тура РПЛ, ошибки

«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре
Михаил Рождественский
Экспертиза Игоря Федотова
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Экспертиза Игоря Федотова.

РПЛ ушла на вторую осеннюю паузу. В ближайшее время нас ждут матчи сборных, а пока есть возможность подвести итоги 11-го тура. Он получился ярким в плане футбола, подарил пару топ-игр и даже неожиданных результатов. Но к работе некоторых арбитров вопросы всё же остались.

Специально для «Чемпионата» судейство в 11-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
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«Акрон» — «Пари НН» — 2:2

Дебютировал Карпов — арбитр основного состава Первой лиги. С ним работал Шпильфогель, бывший ассистент ФНЛ. Карпов уже третий арбитр, поднявшийся в РПЛ. Это очень большой сигнал для судей из второй десятки Премьер-Лиги, которым дают по одному матчу в год. Им нужно задуматься о своём положении.

Хорошая работа Карпова. Видно, что волновался, но показал то же, что я видел в его исполнении в Первой лиге. Отработал на высоком уровне. Но не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за грубую игру.

Оценка Карпова — 8,3. Для дебюта очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше.

Юрий Карпов в матче «Акрон» — «Пари НН»

Юрий Карпов в матче «Акрон» — «Пари НН»

Фото: fcakron.ru

«Зенит» — «Оренбург» — 1:0

Всего лишь вторая игра для Сафьяна в этом сезоне РПЛ. Это просто ни о чём. Я бы на его месте пришёл к руководству и сказал: «Послушайте, я арбитр Премьер-Лиги или вечно резервный? Если первое, то давайте назначения. А если ошибаюсь, то убирайте в ФНЛ». От Сафьяна не исходит энергии, нет эмоций. Но для работы в РПЛ нужно собрать все внутренние качества и выдать их. У Сафьяна не получается. У меня только один вопрос: для чего этих судей держат в РПЛ? Для статистики?

По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно.

Оценка Сафьяна — 7,9. Снижение на 0,5, потому что я исхожу из того, что арбитр не видел момента, а по видео посчитал правильным назначить 11-метровый. Это результативная ошибка, поскольку игра закончилась со счётом 1:0.

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«Спартак» — «Ростов» — 3:0

В конце первого тайма судьи правильно отменили гол «Спартака», и для Кукуяна это непростой момент. Он верно располагался, но рука игрока хозяев была закрыта его же корпусом и вдобавок футболистом «Ростова». Мяч отменили при помощи VAR.

На 54-й минуте Кукуян не показал жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру. В моменте с третьим голом «Ростов» мог претендовать на фол в начальной фазе атаки. Но люди неправильно его оценили. Футболист «Спартака» тянулся к мячу и сыграл в него, а соперник подбил ему ногу. Если и говорить о нарушении, то скорее со стороны «Ростова». Футболисты пытались апеллировать, но, думаю, Кукуян просто сказал им: «Кто сыграл в мяч?» Больше здесь говорить не о чем.

Оценка Кукуяна — 8,3.

Павел Кукуян в матче «Спартак» — «Ростов»

Павел Кукуян в матче «Спартак» — «Ростов»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Рубин» — «Ахмат» — 2:0

Третья игра у Абросимова — третья неудовлетворительная оценка. В моём рейтинге он на последнем месте. Я так понимаю, из Абросимова пытаются сделать арбитра в 40 лет, хотя в этом возрасте обычно заканчивают с РПЛ. Но у него нет жёстких персональных качеств. И надёжного арбитра на перспективу я в нём не вижу. А именно такие сейчас и нужны.

На шестой минуте Абросимов не показал жёлтую футболисту «Ахмата» за грубую игру. Более того, продолжил игру и показал, что была игра в мяч.

Момент с Шелией — дискуссионный. Когда мяч был у вратаря, футболист «Рубина» блокировал рукой, чтобы тот не ввёл мяч в игру быстро. Шелия выдернул руку вверх, отставил её в сторону и попал мягкой тканью по голове сопернику. Абросимов наблюдал за этим, назначил штрафной и показал жёлтую игроку «Рубина». Надо было также наказать Шелию, потому что здесь пограничный момент между жёлтой и красной. Для удаления не хватило, чтобы Шелия использовал локоть как оружие, и амплитуды.

В конце матча, находясь в идеальной позиции, Абросимов не увидел, что игрок «Рубина» попал локтем по лицу сопернику. VAR в лице Сухого вмешался, и Абросимов исправился — 11-метровый и жёлтая. Но решение здесь надо было принимать самостоятельно.

Оценка Абросимова — 7,7.

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«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:1

Что-то случилось с Казарцевым. Раньше он вприсядку смотрел с центра поля, что происходит в штрафной. А сейчас начал бегать. Несётся, стартует как надо, смещается под прессинг. А почему? Потому что появились три молодых арбитра. И они, если ничего не делать, сожрут. Эти молодые обучаемы и выполняют требования департамента, которые были на сборах. А вот Казарцеву приходится перестраиваться. Да, ему тяжело бежать, потому что раньше он этого не делал. Но условия диктуют так делать.

Оценка Казарцева — 8,4.

Василий Казарцев в матче «Факел» — «Динамо» Махачкала

Василий Казарцев в матче «Факел» — «Динамо» Махачкала

Фото: fakelfc.ru

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:0

Непростая игра для Чистякова. Но он надёжный арбитр и справился.

Оценка Чистякова — 8,4.

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«Краснодар» — «Химки» — 4:0

Хорошая работа Цыганка. Был эпизод, когда Кордоба попал сопернику ногой в районе шеи. Пограничный момент между красной и жёлтой, Цыганок показал жёлтую. Пускай так. В любом случае игру Цыганок удержал. Есть у него свой шарм, двигается хорошо, персональные качества проявляет. Думаю, его ждут ещё назначения.

Оценка Цыганка — 8,4.

Сергей Цыганок в матче «Краснодар» — «Химки»

Сергей Цыганок в матче «Краснодар» — «Химки»

Фото: РИА Новости

«Динамо» — ЦСКА — 1:2

Карасёву дали VAR. Думаю, после перерыва получит назначение. Главным был Безбородов. И вопросов вообще нет. Хорошее управление, хорошая физика, команды слушались, играли.

Оценка Безбородова — 8,5.

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