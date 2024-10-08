Погба возвращается! Когда и с кем Поль может подписать контракт

Поль Погба скоро вернётся на поле! Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации француза. Вместо четырёх лет Погба пропустит всего 18 месяцев (полтора года). Отстранение хавбека отсчитывается с 11 сентября 2023 года. Так что Поль сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025-го. Решение принято на основании того, что футболист доказал непреднамеренность употребления запрещённого вещества.

Поль Погба полузащитник «Ювентуса» «Наконец-то этот кошмар закончился. После решения CAS могу с нетерпением ждать того дня, когда снова буду следовать за мечтой. Я всегда утверждал, что никогда сознательно не нарушал правила ВАДА, принимая пищевую добавку, прописанную мне врачом, которая не влияет на результаты спортсменов-мужчин. Я играл честно, но всё равно со всей ответственностью должен признать своё нарушение. Хочу официально поблагодарить судей CAS, которые выслушали мои объяснения. Это был очень тяжёлый период в моей жизни, потому что всё, ради чего я так усердно работал, было отложено. Ещё раз спасибо за вашу любовь и поддержку. Мне просто не терпится вернуться на поле».

А что за запрещённое вещество и почему Поля дисквалифицировали? И какое будущее ждёт Погба? Вспоминаем предысторию и рассказываем всё, что известно на данный момент.

Погба попался на завышенном тестостероне. И сам стал виновником максимальной дисквалификации

20 августа 2023-го после матча Серии А с «Удинезе» Погба сдал допинг-тест, а затем стало известно, что в анализах футболиста «Ювентуса» зафиксировали повышенный уровень тестостерона – одного из основных мужских гормонов. Интересно, что Поль на поле так и не появился, оставшись на скамейке.

«Юве» отстранил игрока от футбола в качестве меры предосторожности. Согласно закону, за допинг в Италии Полю грозило до двух лет бана. А если доказано, что запрещённые или стимулирующие вещества принимались умышленно, то и все четыре года.

В сентябре футболист получил превентивную дисквалификацию до вскрытия второй допинг-пробы. ESPN тогда сообщил: Погба признался клубу, что один из друзей-врачей из Майами посоветовал ему пищевые добавки, которые он в итоге принимал какое-то время. При этом футболист уточнил, что не знал о содержании тестостерона в таблетках. Но признал свою ошибку и выразил сожаление, что не проинформировал клуб о покупке веществ и не запросил разрешение у клубных врачей на их использование.

Поль Погба Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Вторая допинг-проба, к несчастью Поля, также оказалась положительной. Тогда у Погба было два варианта: признать вину, что помогло бы сократить срок наказания почти в два раза, или же идти до конца и разбираться в суде. Футболист выбрал второй вариант — вместе со своими защитниками он решил доказывать, что принял добавку, не зная, что в ней находится тестостерон. Команда юристов категорически отвергла любые сделки о признании вины, подчёркивая свою веру в невиновность футболиста. La Gazzetta dello Sport сообщала, что на вкладыше препарата, который употреблял Погба, чётко указаны риски обнаружения допинга, однако он просто не прочитал инструкцию.

Футболист в итоге получил максимальное наказание, потому что сторона обвинения не поверила в версию, что он не знал о наличии тестостерона в добавках. А сторона Поля, в свою очередь, не пошла на сделку и не признала вину.

Поль Погба полузащитник «Ювентуса» «Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем. У меня отняли всё, что я построил в своей профессиональной карьере. Когда буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна, но я никогда не принимал сознательно или намеренно никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила. Как профессиональный спортсмен я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счёт запрещённых веществ, и никогда не проявлял неуважение и не обманывал товарищей-спортсменов и болельщиков команд, за которые или против которых я играл. В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в CAS».

Погба мог оказаться в российской Медиалиге после бана. Но главной задачей стало сокращение срока

После начала срока действия дисквалификации Поль вместе с юристами боролся за сокращение наказания. Параллельно Погба тренировался, поддерживал сборную Франции на Евро-2024 и снялся в комедийном фильме «4 нуля». А ещё его ждали в российской Медиалиге! Медийный клуб «БроукБойз» пригласил француза к себе. Однако Погба и его представители отказались.

В июле полузащитник отметил, что не теряет оптимизма по поводу возвращения в большой футбол: «Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещё есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всё ещё чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещё не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм».

Поль Погба с болельщиками сборной Франции Фото: Matthias Hangst/Getty Images

И в начале октября для Погба пришли шикарные новости. Спортивный арбитражный суд постановил, что игрок непреднамеренно принял запрещенное вещество, повышающее уровень тестостерона. А его эффект распространяется только на женщин. Француз успешно обжаловал решение – срок дисквалификации сократили до 18 месяцев. В январе 2025 года Погба сможет возобновить тренировки с клубом, а шанс сыграть появится уже в марте.

«Ювентус» молчит о возвращении Погба. Игрок планирует уйти

Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ещё до официальных новостей прокомментировал вероятность возвращения Поля в состав: «Нам нужно дождаться окончательного результата апелляции. Затем мы примем решение. Он [Погба] был отличным игроком, но давно не выходил на поле». Также никакой конкретики не дал тренер туринцев Тьяго Мотта: «Клуб решит, что делать с Погба. Он был отличным футболистом, но давно не играл. Я сосредоточен только на настоящем».

А инсайдер Николо Скира сообщил, что Погба с большой долей вероятности покинет «Ювентус». Агенты занимаются изучением вариантов продолжения карьеры для своего клиента. Интерес проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС – от них уже поступали запросы.

Поль Погба Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Фабрицио Романо подтверждает предстоящее расставание Поля с «Юве». Он отметил, что инициатива исходит от самого француза. В понедельник, 7 октября, стороны начали переговоры о прекращении сотрудничества. Погба хочет получить статус свободного агента и считает, что этот вариант является лучшим для его карьеры.

Вряд ли мы увидим Поля в клубах из топ-лиг Европы. МЛС и Ближний Восток – наиболее вероятные варианты. Но ещё есть шанс, что Погба вернётся в сборную Франции. Рады предстоящему камбэку эксцентричного полузащитника?