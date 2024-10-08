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Нападающий Айнтрахта Омар Мармуш, статистика в Бундеслиге, куда перейдёт, связь с Салахом, сборная Египта, трансферы

Лучший форвард мира прямо сейчас играет за «Айнтрахт»
Никита Паглазов
Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш
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Мармуш станет наследником Салаха в «Ливерпуле»?

Мохамед Салах хорошо начал сезон в «Ливерпуле». Вингер забил четыре мяча и оформил четыре ассиста за семь туров АПЛ. Плюс добавил 1+1 за две игры в Лиге чемпионов. Но Салах — не главный египтянин в европейском футболе сейчас. Как так? В Бундеслиге появился наследник Мохамеда, разрывающий лигу. Знакомьтесь, Омар Мармуш!

Мармуш — нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта. В нынешнем сезоне Бундеслиги команда идёт мощно: третье место после шести туров и одно очко отставания от «Баварии» и «РБ Лейпциг». Результаты — большая заслуга Омара. Вот его статистика менее чем за два месяца:

  • 12 (8+4) результативных действий за шесть встреч в Бундеслиге;
  • один гол в двух матчах Лиги Европы;
  • два голевых паса за одну встречу в Кубке Германии.

Позавидуют даже Салах и Холанд (у него 11 голов в АПЛ+ЛЧ)! А откуда вообще взялся Мармуш?

Омар Мармуш

Омар Мармуш

Фото: Helge Prang/Getty Images

Омар родился и получил футбольное образование в Египте. Однако Мармуш мог бы выступать за сборную Канады. «Мои родители работали в Канаде шесть лет и получили паспорта после четырёх лет проживания там. Я был в Оттаве несколько раз, но всегда жил в Египте. Я на 100% египтянин», — рассказывал он в интервью официальному сайту «Санкт-Паули».

Дебют в большом футболе у Мармуша случился в 2016 году. Он играл за клуб «Вади Дегла», воспитанником которого и является. Но уже в 2017-м его забрали в Германию. Талант Омара рассмотрел «Вольфсбург». Правда, Мармуш выступал за вторую команду. А сезоны-2020/2021 и 2021/2022 он провёл в арендах: за «Санкт-Паули» и «Штутгарт» соответственно. За «швабов» египтянин дебютировал в первой Бундеслиге, а на следующий сезон наконец-то закрепился в основной команде «Вольфсбурга». За 36 матчей сезона он забил шесть мячей.

Кстати, о Салахе. Летом 2024-го он мог покинуть «Ливерпуль»:
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Эти трансферы должны были взорвать рынок летом. Но не состоялись

Однако «Вольфсбург» принял решение не продлевать контракт. Но Мармуш не покинул Германию, а перебрался в «Айнтрахт». «В лице Омара мы получили игрока, чьи способности придадут нашей атаке ещё бо́льшую вариативность. Он уже доказал свои качества в Бундеслиге, но в то же время у него всё ещё есть большой потенциал для дальнейшего развития. Мы рады, что подписали такого интересного и талантливого игрока на правах свободного агента», — отметил член правления «Айнтрахта» Маркус Крёше.

Попал ли «Айнтрахт» с подписанием? На 100%. За сезон-2023/2024 Мармуш забил 17 голов и оформил шесть ассистов в 41 матче. А на старте нынешней кампании Омар выглядит ещё круче.

Дино Топпмёллер
Дино Топпмёллер
главный тренер «Айнтрахта»

«Мармуш отвечает за создание опасности в атаке, голы и ассисты. Против него очень трудно защищаться из-за его скорости и классных забеганий. Омар также обладает отличным дриблингом и умеет делать превосходные передачи. Сейчас он в выдающейся форме и чувствует себя комфортно. Это ключ к его успеху. Он чувствует себя здорово в нашем клубе и остаётся ключевым футболистом».

Мармуш действительно ощущает себя комфортно, причём на разных позициях. Основная роль в нынешнем сезоне — форвард в двойке. Однако Омар выходил и на позиции «десятки» плюс комфортно ощущает себя на флангах. Это, например, отличает его от Салаха, который монструозен как правый вингер, но в других ситуациях может быть не так полезен.

Мармуш — лучший бомбардир Бундеслиги с восемью мячами за шесть туров. А ещё египтянин лидирует по заработанным фолам (19), ударам в створ (16) и предголевым действиям (8). Также он входит в топ-10 по ключевым передачам (14, восьмой) и успешным попыткам дриблинга (11, 10-й). ESPN сообщает, что Омаром интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Мармуш выступает за сборную Египта с 2021 года. Естественно, в национальной команде он пересекается с Салахом. «Мы на связи. Контакты между египетскими игроками очень хорошие. Мы стараемся поддерживать друг друга, потому что знаем, что переезд в Европу — дело непростое», — рассказывал Мармуш.

Омар Мармуш и Мохамед Салах в сборной Египта

Омар Мармуш и Мохамед Салах в сборной Египта

Фото: MB Media/Getty Images

Омар не скрывает, что считает Мо примером для подражания. «Ему удалось войти в тройку лучших игроков мира. Это вдохновляет меня, и это то, чего я тоже хочу достичь», — отмечал Мармуш в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее 25-летний форвард отмечал, что его мечта — играть в АПЛ. С учётом интереса «Ливерпуля» и слухов о возможном уходе Салаха, может получиться красивая история с преемником на «Энфилде». Если Омар продолжит показывать такой крутой футбол, то мы обязательно увидим его в гранде в 2025 году.

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