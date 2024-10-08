Клубы РПЛ увольняют тренеров, не смотря в таблицу. Звучит глупо, но так и есть

Чем пугают детей? Серым волком, Бабой Ягой и бабайкой. А вот главная страшилка для тренеров — пауза на матчи сборных. Она до неприличия часто возникает в начале сезона. По одному разу в сентябре, октябре и ноябре. Каждый раз это спекуляции вокруг тренеров, будь то тен Хаг в «МЮ» или Осинькин в «Крыльях Советов» — везде актуально. Международная штука.

В АПЛ после семи туров ещё ни одного тренера не уволили, а в РПЛ после 11 туров убрали уже четырёх: Черевченко из «Факела», Адиева из «Ахмата», Деограсию из «Оренбурга» и Илича из «Пари НН». Теперь идут небольшие разговоры вокруг Артиги в «Химках», а ещё весьма масштабное обсуждение будущего Осинькина в «Крыльях».

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ситуация вокруг последнего развивается стремительно и на редкость публично. Дошло до того, что губернатору Самарской области звонит капитан «Крыльев Советов». Много подобных случаев вспомните? Круче было только у «Томи», которая обращалась к первому лицу государства. Очевидно, что есть разные силы, которые до последнего борются между собой. Причём ещё недавно вопрос о назначении Игнашевича казался закрытым, однако история получила развитие, и теперь непонятно, кто победит.

И вот тут прослеживается грустное явление. Если называть вещи своими именами, то Илича убрали не из-за результатов. И Осинькина пытаются сместить явно не из-за них. Давайте разберём сначала ситуацию в «Нижнем». Это одна из беднейших команд лиги. По всем параметрам она находится в числе трёх-четырёх худших в РПЛ. Меньше бюджет только у «Факела» и махачкалинского «Динамо» (у «Акрона» примерно на том же уровне). По стоимости состава «Нижний» тоже в числе четырёх худших команд лиги согласно Transfermarkt. По средней стоимости футболистов — вообще предпоследний! Если брать уровень зарплат, то и здесь у «Пари НН» дела обстоят крайне скромно. И близко нет того, что дают в «Химках», которые идут ниже.

Если адекватно смотреть на вещи, то для «Нижнего» попасть в стыки и через них сохранить прописку в РПЛ — объективно неплохой результат. А тут команда по набранным очкам делит 10-12-е места. После 11 туров отрыв от зоны стыков — три очка. Причём в последних двух турах были победа над «Оренбургом» и ничья с «Акроном» (оба матча на выезде). Однозначно хороший результат. Да, игра получалась невыразительной. Однако, опять же, при таком составе наивно требовать одновременно и красивую игру, и результат. В прошлом сезоне у «Сочи» при Морено была красивая игра, вот только едва ли болельщики остались счастливы.

Забавно, но эксперты и другие тренеры часто критиковали Илича, потому что он иностранец. Возмущались Андрей Канчельскис (вот), Эдуард Мор (вот), Сергей Ташуев (вот), Сергей Юран (вот) и другие. Причём нашему футболу навязывают концепцию «брать своих» (по сути, закрываться от мира) те люди, которые сами тренировали за рубежом. Интересно, им тогда было комфортно за границей? Возможно, в ком-то откликается обстановка в мире, но, во-первых, ещё больше тянуть политику в спорт не хочется. А во-вторых, даже в этой парадигме какие вопросы к сербу Иличу?

Кстати, о Юране. Он тоже многое может рассказать о том, как в РПЛ увольняют, не смотря в таблицу.

Саша Илич Фото: ФК «Крылья Советов»

Что касается Осинькина, то его ведь тоже убирают не за результаты. 10-12-е место по набранным очкам после 11 туров — это не проблема. Если команда закончит сезон на том же 10-м месте, на котором сейчас находится, то покажет нормальный результат. Не хороший, но и не плохой. Примерно там «Крылья» и заканчивали в последние годы. Судя по новостям, движения вокруг тренера начались не из-за результата, а именно из-за смены губернатора.

Хотя в какой-то степени Осинькин сам подстроился под систему. Ещё год назад перед выборами записывал послания в поддержку предыдущего губернатора. Тренер тогда говорил: «Редко встретишь руководителя такого высокого уровня с такой глубиной вовлечения и понимания». Мы не знаем, были ли эти слова инициативой тренера. В любом случае мы понимаем, что связь прослеживается (особенно в регионах), а механизм принятия решения по тренеру уходит от результата куда-то в сторону.

Принцип выбора тренера в целом не выглядит прозрачным. Не покидает чувство, что руководители клубов при увольнениях манипулируют аргументами вроде «недостаточно зрелищная игра» (тут «Краснодар» не учитываем — там действительно помешаны на атакующем футболе). За увольнениями/назначениями тренеров мерещатся схемы агентов. Так это или нет, понять сложно, но даже игроки не всегда понимают, что происходит.

Недавно к нам в редакцию приходил Игорь Лебеденко, который в РПЛ поиграл за шесть разных клубов. Среди прочего он сказал: «У нас в России обычно всё решается по связям, по дружескому звонку. Профессиональные качества сейчас уходят на второй план. Важнее провести свои схемы. […] Руководству клуба может быть проще не выбирать ни одну из схем. Им удобно пригласить свежего человека, который вообще не знает здесь никого».

Так и живём, пытаясь понять, кто кого переборет где-то наверху. Не на таблицу же ориентироваться.