Сумасшедший гол и бомбовые результативные матчи. Всё о туре в Первой лиге. Видео

Очередной тур в Мелбет Первой лиге подарил наполненные голами матчи в Уфе и Сочи, потрясающий мяч со штрафного и силу Спартака Гогниева, принёсшего «Алании» столь важную победу.
Лучший матч тура — «Уфа» — «СКА-Хабаровск»
«Уфа» побеждает к 81-й минуте, проигрывает к 84-й, а затем вырывает ничью на 90+4-й минуте. Потрясающая развязка, уместившаяся в 13 минут матча.
«Уфа» в прошлом туре сдержала тульский «Арсенал», в нынешнем – забрала очки в игре с хабаровчанами, но этого по-прежнему мало для выхода из зоны вылета. А вот «СКА-Хабаровск» от неё в двух очках.
Команда тура — «Сочи»
Потрясающая реализация в матче с соседом по турнирной таблице. «Сочи» за матч забил больше, чем за четыре предыдущих, одержав первую с 1 сентября победу.
Гол тура — Михаил Мальцев («Ротор»)
Один точный и мощный удар, в стиле праймового Давида Луиса и нарезок топовых штрафных. Михаил Мальцев пробил на силу, не оставив шансов Петру Косаревскому.
«Ротор» победил впервые за шесть матчей, а для «Сокола» это поражение стало вторым подряд.
Другие матчи 13-го тура Первой лиги
«Балтика» — «Нефтехимик»
Вторая ничья калининградцев за три матча. Команда Андрея Талалаева по-прежнему в топ-4, но «Сочи» теперь на расстоянии одного очка.
У «Нефтехимика» шесть ничейных результатов в 13 турах и место в середине таблицы.
«Алания» — «Черноморец»
Первая победа «Алании» после возвращения Спартака Гогниева — и первая победа команды с 3 августа! Владикавказцы пока не вышли из зоны вылета, но имеют равное количество очков с «Шинником» и в шаге от «КАМАЗа», идущего на 14-м месте.
«Черноморец» проиграл впервые за семь матчей, а ещё прервал победную серию из четырёх встреч.
«Шинник» — «Енисей»
Лишь вторая победа для ярославской команды в нынешнем сезоне. Победа, оставляющая её за зоной вылета.
«Енисей» проиграл в седьмой раз в сезоне и находится в двух очках от зоны вылета.
«Родина» — «Арсенал»
Туляки играют вничью в третий раз подряд, однако по-прежнему остаются на первом месте. Фантастическая удача, находящаяся на стороне команды Александра Сторожука. Поможет в финальной борьбе за выход в РПЛ?
Для «Родины» эта ничья стала шестой в сезоне. Команда в трёх очках от топ-4, но и в четырёх – от зоны вылета.
«Тюмень» — «КАМАЗ»
Пять матчей подряд «Тюмень» проигрывала до домашней игры с «КАМАЗом». Аутсайдер турнира набрал важные очки, но по-прежнему отстаёт от зоны спасения на недостижимые восемь баллов.
«КАМАЗ» поделил очки в третий раз в сезоне и так и не смог серьёзно оторваться от зоны вылета.
«Урал» — «Торпедо»
Противостояние одних из лидеров чемпионата закончилось ничьей и потерей для обоих возможности максимально приблизиться к «Арсеналу».
Туляки по-прежнему первые, а «Урал» и «Торпедо» продолжают борьбу за второе место.
- 8 октября 2024
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