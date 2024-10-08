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Первая лига России, ФНЛ, обзор 13-го тура: результаты матчей, видео, статистика, голы, события, таблица

Сумасшедший гол и бомбовые результативные матчи. Всё о туре в Первой лиге. Видео
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ, обзор 13-го тура
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В «Лучшей лиге мира» вновь забивают очень много.

Очередной тур в Мелбет Первой лиге подарил наполненные голами матчи в Уфе и Сочи, потрясающий мяч со штрафного и силу Спартака Гогниева, принёсшего «Алании» столь важную победу.

Лучший матч тура — «Уфа» — «СКА-Хабаровск»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Адаев – 15'     1:1 Гонгапшев – 42'     2:1 Корнюшин – 69'     2:2 Шарль – 81'     2:3 Шарль – 84'     3:3 Гуренко – 90+4'    

«Уфа» побеждает к 81-й минуте, проигрывает к 84-й, а затем вырывает ничью на 90+4-й минуте. Потрясающая развязка, уместившаяся в 13 минут матча.

«Уфа» в прошлом туре сдержала тульский «Арсенал», в нынешнем – забрала очки в игре с хабаровчанами, но этого по-прежнему мало для выхода из зоны вылета. А вот «СКА-Хабаровск» от неё в двух очках.

Команда тура — «Сочи»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Писарский – 6'     2:0 Крамарич – 38'     3:0 Мелёшин – 80'     4:0 Магаль – 83'     5:0 Кравцов – 85'    

Потрясающая реализация в матче с соседом по турнирной таблице. «Сочи» за матч забил больше, чем за четыре предыдущих, одержав первую с 1 сентября победу.

Гол тура — Михаил Мальцев («Ротор»)

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
07 октября 2024, понедельник. 19:45 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Мальцев – 27'    

Один точный и мощный удар, в стиле праймового Давида Луиса и нарезок топовых штрафных. Михаил Мальцев пробил на силу, не оставив шансов Петру Косаревскому.

«Ротор» победил впервые за шесть матчей, а для «Сокола» это поражение стало вторым подряд.

Другие матчи 13-го тура Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги после 13 туров

«Балтика» — «Нефтехимик»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Вторая ничья калининградцев за три матча. Команда Андрея Талалаева по-прежнему в топ-4, но «Сочи» теперь на расстоянии одного очка.

У «Нефтехимика» шесть ничейных результатов в 13 турах и место в середине таблицы.

«Алания» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гаглоев – 42'     2:0 Нафиков – 87'    

Первая победа «Алании» после возвращения Спартака Гогниева — и первая победа команды с 3 августа! Владикавказцы пока не вышли из зоны вылета, но имеют равное количество очков с «Шинником» и в шаге от «КАМАЗа», идущего на 14-м месте.

«Черноморец» проиграл впервые за семь матчей, а ещё прервал победную серию из четырёх встреч.

«Шинник» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Загре – 45+1'     2:0 Сухомлинов – 89'    

Лишь вторая победа для ярославской команды в нынешнем сезоне. Победа, оставляющая её за зоной вылета.

«Енисей» проиграл в седьмой раз в сезоне и находится в двух очках от зоны вылета.

«Родина» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Юшин – 57'     1:1 Азявин – 89'    

Туляки играют вничью в третий раз подряд, однако по-прежнему остаются на первом месте. Фантастическая удача, находящаяся на стороне команды Александра Сторожука. Поможет в финальной борьбе за выход в РПЛ?

Для «Родины» эта ничья стала шестой в сезоне. Команда в трёх очках от топ-4, но и в четырёх – от зоны вылета.

«Тюмень» — «КАМАЗ»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Коротаев – 42'     1:1 Апеков – 89'    

Пять матчей подряд «Тюмень» проигрывала до домашней игры с «КАМАЗом». Аутсайдер турнира набрал важные очки, но по-прежнему отстаёт от зоны спасения на недостижимые восемь баллов.

«КАМАЗ» поделил очки в третий раз в сезоне и так и не смог серьёзно оторваться от зоны вылета.

«Урал» — «Торпедо»

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Секулич – 16'     1:1 Нетфуллин – 90+6'    

Противостояние одних из лидеров чемпионата закончилось ничьей и потерей для обоих возможности максимально приблизиться к «Арсеналу».

Туляки по-прежнему первые, а «Урал» и «Торпедо» продолжают борьбу за второе место.

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