Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?

В РПЛ прошёл уже 11-й тур. Клубы ушли на международную паузу, а мы обсуждаем состоявшиеся матчи. В них не обошлось без судейских ошибок. А кого спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
Таблица ошибок судей после 1-го тура.
Таблица ошибок судей после 2-го тура.
Таблица ошибок судей после 3-го тура.
Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
Таблица ошибок судей после 6-го тура.
Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
Таблица ошибок судей после 9-го тура.
Таблица ошибок судей после 10-го тура.
Ошибки судей в 11-м туре
Арбитр Роман Сафьян ошибочно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом» (0:1).
«По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно».
Таблица ошибок судей после 11-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR
В матче «Спартака» и «Ростова» (3:0) VAR помог судье Павлу Кукуяну верно отменить гол москвичей в концовке первого тайма.
Арбитр Иван Абросимов назначил пенальти в матче «Рубин» – «Ахмат» (2:0) после вмешательства VAR.
Павел Кукуян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Ахмат»
|3
|1
|-2
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Рубин»
|3
|3
|0
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|2
|3
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|2
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2