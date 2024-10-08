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РПЛ, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо

Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?
Никита Паглазов
РПЛ, таблица ошибок судей
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А VAR во второй раз в сезоне сработал против «Спартака».

В РПЛ прошёл уже 11-й тур. Клубы ушли на международную паузу, а мы обсуждаем состоявшиеся матчи. В них не обошлось без судейских ошибок. А кого спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Сборная 11-го тура РПЛ:
Сборная 11-го тура РПЛ. Вратарь-феномен, невероятный Кордоба и герои «Спартака»
Сборная 11-го тура РПЛ. Вратарь-феномен, невероятный Кордоба и герои «Спартака»

Мы считаем:

  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Таблица ошибок судей после 1-го тура.
Таблица ошибок судей после 2-го тура.
Таблица ошибок судей после 3-го тура.
Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
Таблица ошибок судей после 6-го тура.
Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
Таблица ошибок судей после 9-го тура.
Таблица ошибок судей после 10-го тура.

Ошибки судей в 11-м туре

Арбитр Роман Сафьян ошибочно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом» (0:1).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно».

Полный разбор судейства в 11-м туре:
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре
Эксклюзив
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре

Таблица ошибок судей после 11-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Ошибки, исправленные VAR

В матче «Спартака» и «Ростова» (3:0) VAR помог судье Павлу Кукуяну верно отменить гол москвичей в концовке первого тайма.

Арбитр Иван Абросимов назначил пенальти в матче «Рубин» – «Ахмат» (2:0) после вмешательства VAR.

Павел Кукуян

Павел Кукуян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Оренбург»20-2
«Ахмат»31-2
«Динамо» М21-1
«Рубин»330
«Ростов»110
«Химки»440
«Факел»220
«Локомотив»110
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Пари НН»01+1
«Спартак»23+1
«Крылья Советов»02+2
«Зенит»02+2
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