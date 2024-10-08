А VAR во второй раз в сезоне сработал против «Спартака».

Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?

В РПЛ прошёл уже 11-й тур. Клубы ушли на международную паузу, а мы обсуждаем состоявшиеся матчи. В них не обошлось без судейских ошибок. А кого спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Таблица ошибок судей после 1-го тура.

Таблица ошибок судей после 2-го тура.

Таблица ошибок судей после 3-го тура.

Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.

Таблица ошибок судей после 6-го тура.

Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.

Таблица ошибок судей после 9-го тура.

Таблица ошибок судей после 10-го тура.

Ошибки судей в 11-м туре

Арбитр Роман Сафьян ошибочно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом» (0:1).

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно».

Таблица ошибок судей после 11-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR

В матче «Спартака» и «Ростова» (3:0) VAR помог судье Павлу Кукуяну верно отменить гол москвичей в концовке первого тайма.

Арбитр Иван Абросимов назначил пенальти в матче «Рубин» – «Ахмат» (2:0) после вмешательства VAR.

Павел Кукуян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR