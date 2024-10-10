У Роналду новый тренер, Бензема забивает в каждом туре. Что происходит в Саудовской Аравии

Похоже, к чемпионату Саудовской Аравии сейчас приковано меньше внимания, чем год назад. Но в лиге по-прежнему достаточно много звёздных футболистов и известных тренеров. Рассказываем, что происходит в турнире, где сыграно шесть туров.

Как дела у чемпиона?

Всё просто замечательно. Похоже, «Аль-Хиляль» намерен повторить прошлогодний результат. Шесть побед в шести матчах, 18 забитых мячей (лучший результат в лиге), первая строчка в таблице. Правда, пока наблюдается серьёзная зависимость от голов Александра Митровича. Серб уже наколотил 10 мячей (лучший результат турнира), а вся остальная команда — восемь. Второй бомбардир «Аль-Хиляля» — Салем Аль-Давсари — забил всего два мяча. Статистика экс-нападающего «Зенита» Малкома пока никого не шокирует — один гол в четырёх матчах.

Футболисты «Аль-Хиляля» празднуют победу Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

После октябрьского перерыва на матчи сборных чемпиона Саудовской Аравии ждут встречи с «Аль-Таавуном», «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Каждый из этих соперников входит в топ-8. В случае успеха команда Жорже Жезуша может увеличить отрыв от преследователей в таблице. Кстати, «Аль-Хиляль» набил идеальную статистику не только в чемпионате, но и в остальных турнирах. Он по два раза победил в Суперкубке Саудовской Аравии и в Лиге чемпионов, один раз — в Кубке.

Что там с Роналду?

Звёздный португалец забил пять мячей — четвёртый показатель в чемпионате Саудовской Аравии. Правда, в трёх случаях ветеран сделал это с 11-метровой отметки. «Аль-Наср» пока не проигрывает в лиге (четыре победы, две ничьих), однако уже отстаёт от «Аль-Хиляля» на четыре очка. На старте сезона клуб поменял тренера — Стефано Пиоли пришёл на смену Луишу Каштру. Пока у итальянца всё хорошо — пять побед в пяти матчах во всех турнирах, два пропущенных мяча. Совсем скоро «Аль-Наср» ждут встречи с «Аль-Шабабом» (четвёртая команда лиги) и «Аль-Хилялем».

На днях Роналду снова вписал своё имя в историю футбола. Он стал первым игроком, забившим 600 мячей на высшем уровне. У ближайшего преследователя — на 44 гола меньше. «Сейчас я просто наслаждаюсь футболом, поскольку знаю, что мне осталось не так много времени на поле. Сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды. Важно получать удовольствие и помогать своей команде», — утверждает Криштиану.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Бензема блистает под руководством нового тренера

«Аль-Иттихад» проводит первый сезон под руководством нового тренера. Ранее командой руководили Нуну Эшпириту Санту и Марсело Гальярдо — у каждого не заладились отношения с Каримом Бензема. Похоже, сейчас нападающий нашёл общий язык с Лораном Бланом. Карим забил семь мячей в шести турах (второй результат в лиге), а за весь прошлый сезон у него было девять голов. Результативность француза благоприятно отражается на результатах команды, которая занимает второе место в таблице. К слову, Карим забивает в каждом матче.

Карим Бензема Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аль-Иттихад» одержал пять побед в шести матчах и проиграл только «Аль-Хилялю». Плюс команда из Джидды не принимает участия в Лиге чемпионов, так что её футболисты должны быть на дистанции более свежими, нежели игроки других топ-клубов. Очень кстати пришёлся трансфер полузащитника Уссема Ауара. «Аль-Иттихад» заплатил за футболиста «Роме» € 12 млн, а тот уже наколотил пять голов. Защитник Марио Митай (права на него принадлежат «Локомотиву») сначала дважды не попал в заявку, а потом отыграл два матча в чемпионате и один — в Кубке.

Как выступают другие

«Аль-Шабаб» ушёл на перерыв, занимая четвёртое место в таблице. В его составе выступают футболисты с опытом игры в топ-лигах Европы (Янник Карраско, Джакомо Бонавентура). Есть и защитник Роберт Ренан (права на него принадлежат «Зениту»), который в последнее время завоевал место в стартовом составе. Правда, пока матчи с участием «Аль-Шабаба» получаются непривлекательными с точки зрения голов. По итогам шести туров команда забила всего пять мячей, а пропустила три.

Новичок высшей лиги «Аль-Кадисия» пока занимает шестое место. Перед стартом сезона команда укрепила состав вратарём сборной Бельгии Коэном Кастельсом, бывшим капитаном «Реала» Начо Фернандесом и бомбардиром Пьер-Эмериком Обамеянгом. «Аль-Кадисия» стартовала с двух побед, но потом забуксовала. Команда идёт примерно по тому же пути, что и «Аль-Шабаб». Пять забитых мячей, три пропущенных — матчи с участием команды не радуют большим количеством голов.

Роберто Фирмино Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

А вот «Аль-Ахли» с Франком Кессье, Риядом Марезом, Роберто Фирмино и Айваном Тони пока не впечатляет. Три поражения в шести матчах, 10-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Обращает на себя внимание неудачная статистика «Аль-Ахли» на выезде — одно набранное очко в трёх матчах. Тони и Фирмино забили по два мяча, Кессье — один. Но пока этого не хватает для продвижения в верхнюю часть таблицы.

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда пока забивает (пять раз) реже, чем пропускает (шесть мячей). Команда располагается на восьмой строчке в таблице. С другой стороны, там такая плотность, что отставание от второго места составляет пять очков. Больше половины голов (три) на счету нападающего Муссы Дембеле, который ранее играл за «Лион», «Атлетико» и «Селтик».