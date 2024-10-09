Кто лучший возрастной игрок РПЛ? У Дзюбы и Пьянича серьёзные конкуренты

В РПЛ всё громче заявляет о себе талантливая молодёжь, но пока остаётся место и для «старичков». Кто лучший возрастной футболист чемпионата России? Давайте вместе составим рейтинг – принимайте участие в голосовании. Отметим, что тут будут только полевые игроки, ведь для вратарей 33-34 года ещё не тот возраст, когда пора «ехать с рынка».
В этом рейтинге игроки от 33 лет и старше. Есть даже один 36-летний герой, которого вы все прекрасно знаете. Мы отобрали для голосования топ-10 самых ценных, на наш взгляд, возрастных футболистов РПЛ. Пишите в комментариях, почему считаете лучшим своего кандидата.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Ерохин, 34 года
Кого бы ни покупал «Зенит» в атаку, без Ерохина главному тренеру Сергею Семаку никак не обойтись, особенно когда нужно спасать матчи в концовках или дожимать соперника. А ведь через несколько дней полузащитнику исполнится уже 35 лет! По умению играть в чужой штрафной в РПЛ с Александром мало кто сравнится. В 14 матчах чемпионата и Кубка России он забил три мяча и заработал пенальти, проведя на поле всего 600 минут.
Сергей Петров, 33 года
Петров – главный старожил «Краснодара», выступающий за клуб Сергея Галицкого с 2013 года. Только вдумайтесь в это – 13-й сезон! Столько времени фланговый защитник играет за одну команду, причём решающую максимальные задачи в российском чемпионате. В нынешнем сезоне РПЛ 9 из 10 матчей он провёл в основе, сделал одну голевую передачу. По итогам 11-го тура Сергей попал в символическую сборную «Чемпионата».
Артём Дзюба, 36 лет
Дзюба, конечно, поражает в свои 36 лет! Не имея практики в течение фактически полугода и не пройдя предсезонную подготовку с командой, экс-капитан сборной России стал играть сразу после подписания контракта с «Акроном» — и давать результат. Нападающий сделал голевой пас в матче с «Химками», потом ещё дважды ассистировал во встрече с «Краснодаром» и забил своему любимому клиенту – «Ростову» Валерия Карпина. В четырёх турах РПЛ у Артёма 1+3: он уже в тройке лучших у «Акрона» по системе «гол+пас».
Фёдор Смолов, 34 года
Экс-нападающий московского «Динамо» вернулся в «Краснодар», где провёл лучшие годы своей карьеры, чтобы конкурировать с Джоном Кордобой и Александром Кокшаровым. Колумбиец выбывал из-за Кубка Америки и дисквалификаций, российский талант «быков» травмирован, так что Смолов получает игровое время. У Фёдора 13 матчей во всех турнирах, он забил «Зениту» в Суперкубке России и набрал 1+1 в РПЛ, снова поразив ворота сине-бело-голубых. В общем, картины не портит.
Миралем Пьянич, 34 года
Звёздному боснийцу ещё только предстоит доказать, что он в 34 года может потянуть уровень чемпионата России. Конечно, речь идёт исключительно о физике, ведь класс экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» всем понятен. Миралем уже сыграл первые два матча за ЦСКА в Кубке России и РПЛ. Пока за полчаса на поле чего-то удивительного не показал. Но и не выпадал – это уже немало после длительного простоя и индивидуальных тренировок. Возможно, мы увидим настоящего Пьянича во втором круге.
Ираклий Квеквескири, 34 года
Квеквескири – харизматичный лидер «Факела». Хотя кажется, что в последнее время в воронежском клубе его стали меньше ценить. По крайней мере, в нынешнем сезоне РПЛ Ираклий провёл только в семь матче и трижды оставался на скамейке запасных. Результативных действий центральный полузащитник не совершал, но со своей жёсткой манерой игры быстро заработал четыре жёлтые карточки, а вместе с этим и дисквалификацию.
Фабиан Бальбуэна, 33 года
Капитан московского «Динамо» – просто двужильный игрок. Летом пожертвовал отпуском ради выступлений за сборную Парагвая на Кубке Америки и затем на Олимпиаде-2024. И это в свои 33 года! После чего Бальбуэна вернулся в «Динамо» и помогает уже клубу. В девяти матчах РПЛ и Кубка России сделал две голевые передачи. Впрочем, есть ощущение, что такой график всё же отразился на состоянии Фабиана. Центральный защитник небезупречен в новом сезоне, пару раз начинал игры на скамейке.
Александр Зотов, 34 года
Зотов выигрывает конкуренцию за место в основе «Рубина» в свои 34. В нынешнем сезоне РПЛ центральный полузащитник начинал в стартовом составе восемь матчей и лишь трижды выходил на замену. Забил один гол – в ворота «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Воспитанник «Спартака» держит уровень в футболе Рашида Рахимова, который требует от игроков серьёзных физических качеств. А ведь до перехода в «Рубин» Александр четыре сезона провёл в Первой лиге.
Александр Жиров, 33 года
Центральный защитник после вылета с «Балтикой» из РПЛ перебрался в «Ахмат» и теперь борется за выживание с новой командой. Многолетний опыт игры в Германии помогает Жирову держать форму в 33 года. У Александра 12 матчей в РПЛ и Кубке России (в стартовом составе – 10), он забил один гол в ворота «Химок». Жиров заработал место в основе ещё у Магомеда Адиева, не потерял его и после прихода Сергея Ташуева.
Антон Заболотный, 33 года
Заболотного с его богатырской силой и желанием лезть в каждое единоборство труднее всего воспринимать как ветерана, но факт остаётся фактом – нападающему уже 33 года. Летом Антон поменял ЦСКА на команду, в которой ему будет сложно забивать. Тем не менее в 11 матчах нового сезона РПЛ новичок «Химок» совершил уже четыре результативных действия. У Заболотного два гола и две голевые передачи. Без него основу химчан невозможно представить.