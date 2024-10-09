Кто лучший возрастной игрок РПЛ? У Дзюбы и Пьянича серьёзные конкуренты

В РПЛ всё громче заявляет о себе талантливая молодёжь, но пока остаётся место и для «старичков». Кто лучший возрастной футболист чемпионата России? Давайте вместе составим рейтинг – принимайте участие в голосовании. Отметим, что тут будут только полевые игроки, ведь для вратарей 33-34 года ещё не тот возраст, когда пора «ехать с рынка».

В этом рейтинге игроки от 33 лет и старше. Есть даже один 36-летний герой, которого вы все прекрасно знаете. Мы отобрали для голосования топ-10 самых ценных, на наш взгляд, возрастных футболистов РПЛ. Пишите в комментариях, почему считаете лучшим своего кандидата.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.