Трибуны чествовали Наваса после победы «Севильи»
Хесус Навас сыграл за «Севилью» в принципиальном матче с «Бетисом». На 72-минуте он заменил игрока молодёжной команды Исаака Ромеро. Эта встреча стала для него последним севильским дерби. После победы (1:0) трибуны красиво попрощались с легендой. Навас навсегда в истории этого клуба!
Трогательный момент
Один из товарищей по команде поднял Наваса на плечи, в то время как болельщики начали аплодировать ему стоя.
Контракт до 31 декабря
Контракт с «Севильей» у испанца рассчитан до 31 декабря. После этого он будет работать в системе клуба. Сейчас 38‑летний Навас играет бесплатно, так как вся его зарплата до конца года передана в фонд «Севильи».
Хесус Навас сыграл в последнем севильском дерби. Трибуны красиво попрощались с легендой
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