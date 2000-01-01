Хесус Навас сыграл в последнем севильском дерби. Трибуны красиво попрощались с легендой

Контракт до 31 декабря

Контракт с «Севильей» у испанца рассчитан до 31 декабря. После этого он будет работать в системе клуба. Сейчас 38‑летний Навас играет бесплатно, так как вся его зарплата до конца года передана в фонд «Севильи».