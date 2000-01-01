Над тренером «Манчестер Юнайтед» тен Хагом подшутила сеть пиццерий. Фото

Причина хейта

Дело в том, что тен Хаг побил свой же антирекорд. Тренер набрал всего восемь очков в семи матчах АПЛ — для него это худший старт в «Манчестер Юнайтед». Ужаснее начало сезона у клуба было только в 1989 году (семь очков).