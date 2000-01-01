Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага
Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага затроллила сеть пиццерий Domino's Pizza. Она сделала креативное объявление с обидной надписью. Эрик продолжает ловить волну хейта по поводу работы в клубе.
Не тебя, Эрик!
Машина Domino's Pizza подъехала к «Олд Траффорд» с объявлением: «Принимаем на работу! (Не тебя, Эрик)».
Причина хейта
Дело в том, что тен Хаг побил свой же антирекорд. Тренер набрал всего восемь очков в семи матчах АПЛ — для него это худший старт в «Манчестер Юнайтед». Ужаснее начало сезона у клуба было только в 1989 году (семь очков).
Над тренером «Манчестер Юнайтед» тен Хагом подшутила сеть пиццерий. Фото
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