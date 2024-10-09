В топ-лигах «подвисли» 12 тренеров. «Милан» и «МЮ» запутались, а самая муть — в «Роме»

Европейский клубный футбол ушёл на паузу. В дело вступают сборные. Но в топ-5 лигах жизнь кипит и без матчей. У некоторых клубов после старта сезона сложилась непростая ситуация. Кто из тренеров близок к увольнению? И есть ли время на исправление?

Эрика тен Хага спасли ничьи с «Порту» и «Астон Виллой»?

Главная драма старта сезона — «Манчестер Юнайтед». Клуб показал худшее начало чемпионата с сезона-1989/1990, когда в первых семи турах команда набрала семь очков. Сейчас «МЮ» заработал восемь. В Лиге Европы англичане дважды сыграли вничью: с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3). Летние покупки игроков и продление контракта не помогают Эрику тен Хагу наладить игру и успокоить обстановку.

Остроты добавляет сам нидерландец. Он нервирует болельщиков «МЮ» своими высказываниями. Например, выдал позитивный комментарий после матча с «Астон Виллой» (0:0):

«Вы видели, что мы сыграли организованно и как единая команда. Мы продемонстрировали характер и дух, решительный настрой и стойкость. Мы почти ничего не позволили создать [«Астон Вилле»]. В конечном счёте один голевой момент всё же был, но он был чуть ли не единственным. Мы попали в перекладину, были шансы у Рашфорда. В целом игра была равной.

В матче с «Порту» мы великолепно действовали в позиционном нападении, переиграли соперника в первые 25 минут. В этом сезоне были встречи, в которых мы хорошо играли. Мы создали очень много моментов за первые семь туров, но нужно прибавлять. Понимаем, что голов не хватает, в этом плане старт неудачный. И тут нам надо действовать лучше. Зато у нас четыре сухих матча, это хорошо, потому что нужно надежно обороняться».

Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Юнайтед» сделает выводы о будущем тен Хага по результатам матчей с «Порту» и «Астон Виллой». Манкунианцы добыли две ничьих и, вероятно, спасли тренера. ESPN сообщает: тен Хаг не переживает за своё будущее. Он считает, что руководство верит в него и не уволит в международную паузу. После ничьей с «Астон Виллой» он общался с боссами, и ничто не указывало на возможное расставание в ближайшее время. Но внутри «МЮ» всё же обеспокоены игрой и результатами.

У нидерландца есть крутая поддержка. Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в эфире Sky Sports высказался за тен Хага: «Я уверен, что он фантастический тренер. Тен Хаг выигрывал трофеи везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, он переживает трудный период, и я думаю, что он, вероятно, сам бы сказал то же самое. Хочется, чтобы он смог всё изменить, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при другом специалисте».

По информации ESPN, тен Хаг взял отпуск во время паузы на матчи сборных. Он также предоставил отдых игрокам, не участвующим в международных играх. Тренер и футболисты перезагрузятся и начнут стабильно побеждать?

Паулу Фонсека снова на грани увольнения из «Милана»?

Очень тяжёлый старт нового этапа карьеры переживает Паулу Фонсека. Португалец уже находился в матче от увольнения, однако «Милан» обыграл в дерби «Интер» (2:1) в конце сентября. После этого ситуация не стала лучше: да, «Милан» разобрал «Лечче» (3:0), но уступил «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов и «Фиорентине» (1:2) в Серии А.

В матче с клубом из Флоренции миланцы не забили пенальти дважды. 11-метровые исполняли Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам, которые не должны были этого делать. Так после матча сказал сам Фонсека: «В Италии, когда выигрываешь, ты показываешь отличную игру. Мы не забили, и мы худшая команда в мире, как и я худший тренер. Знаю, как обстоят дела, но не могу быть таким. Как отношусь к смене исполнителя пенальти? Этого не должно повториться, я сказал игрокам. Я в бешенстве, а пенальтист — Кристиан Пулишич».

Это уже не первый случай, когда авторитет тренера «Милана» подрывают футболисты. Ранее всё тот же Тео Эрнандес и Рафаэл Леау не подошли на тренерскую установку во время паузы в игре с «Лацио». Но тогда футболисты извинились перед португальцем и отметили, что сделали это без злого умысла. Однако всё это выглядит странно.

Паулу Фонсека Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Место Фонсеки в «Милане» находится под угрозой. Советник клуба Златан Ибрагимович приглашал Паулу в клуб, но сейчас между ними сложились тяжёлые отношения. Результаты также остаются нестабильными. La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Милана» после произошедшего в матче с «Фиорентиной» сильнее рассержено на игроков, а не на Фонсеку.

Журналист Альфредо Педулла заявил, что Паулу потерял контакт с футболистами: «Фонсека вернулся к прежнему состоянию. Стало даже хуже, в клубе царит хаос. Он должен быть уволен как можно скорее. То, что случилось в матче с «Фиорентиной» с пенальти… Я не видел такого даже в Серии В. Фонсека думает, что он работает в любительской команде, и злится в интервью. Он потерял контроль над раздевалкой, у него нет ни власти, ни авторитета».

Впереди у «Милана» непростое расписание: «Удинезе», «Болонья» и «Наполи» в Серии А плюс «Брюгге» в Лиге чемпионов. Есть сомнения, что Фонсека доживёт в клубе до ноябрьской паузы на сборные. Но пока что боссы «Милана» не идут на кардинальные шаги.

В «Роме» случится обратная рокировка Юрича на Де Росси?

В начале сезона в «Роме» произошли подковёрные игры. Спортивный директор клуба Лина Соулуку запустила войну с тренером Даниэле Де Росси. Причина — срыв трансфера нападающего Пауло Дибалы в саудовскую «Аль-Кадисию». Гречанка продавливала трансфер футболиста и запретила тренеру ставить аргентинца в состав. Однако Де Росси не послушал Соулуку. Та посчитала это предательством.

Спортивный директор начала поиск нового тренера, рассчитывая уволить Даниэле во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Однако «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» перед перерывом, и Соулуку отложила решение. Но уже после упущенной победы над «Дженоа» (1:1) гречанка убрала Де Росси.

Соулуку перед этим пыталась заручиться поддержкой игроков, организовав встречу с ними. При этом не позвала капитана и вице-капитана — Лоренцо Пеллегрини и Джанлуку Манчини, которых считала преданными Де Росси. Но и без них все поддержали тренера. Однако это не остановило Соулуку: она связалась с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкиными и сообщила им, что футболисты настроены против Де Росси.

Даниэле Де Росси Фото: Getty Images

Владельцы поверили Соулуку. И уже на следующий день «Рома» уволила Де Росси. Решение не поняли Пеллегрини и Манчини, обратившиеся к боссам клуба за пояснением. Фридкины неожиданно для себя узнали, что игроки не выступали против Де Росси. Затем владельцы провели расследование и выяснили, что команда действительно была на стороне тренера. А Соулуку уличили в том, что она отправляла им не соответствующие действительности отчёты. После этого Фридкины дали спортивному директору время, чтобы она добровольно подала в отставку.

Однако к тому моменту вместо Де Росси «Рома» уже назначила Ивана Юрича. Хорвата не очень тепло приняли болельщики, а результаты команды тем временем нельзя назвать удручающими. В Лиге Европы «Рома» уступила «Эльфсборгу» (0:1) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). В Серии А обыграла «Удинезе» (3:0), «Венецию» (2:1) и потеряла очки с «Монцей» (1:1). Именно перед игрой с последней издание Corriere dello Sport сообщило, что боссы рассматривают возвращение Де Росси вместо Юрича. «Рома» потеряла очки и ушла на паузу на 11-м месте в Серии А. Так что возвращение Даниэле вполне реально. Решатся ли на этот шаг Фридкины? И главное: согласен ли Де Росси?

Могут ли смениться тренеры у Захаряна и Кузяева?

Сразу две команды с россиянами в составе стартовали неудачно в новом сезоне. «Реал Сосьедад» идёт всего лишь 15-м в Примере, а «Гавр» — 15-й в Лиге 1. И если баски начали исправляться (пять очков за три тура), то французский клуб проиграл четыре матча подряд.

У тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля есть кредит доверия, а вот у Дидье Дигара всё сложнее. «Гавр» в прошлом сезоне бился за выживание. Хочется ли повторить ситуацию? Вряд ли. Поэтому руководство клуба может сменить тренера. Или Дигару дадут ещё время, или в следующем матче у «Гавра» и Далера Кузяева появится новый тренер.

Аутсайдеры АПЛ пойдут на смену тренеров?

В чемпионате Англии сформировалась группа аутсайдеров: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Ипсвич Таун», «Эвертон» и «Лестер». У клубов разная ситуация. «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер» поднялись из Чемпионшипа и уступают другим в силе состава. «Эвертон» из-за бардака в клубе традиционно для последних лет находится снизу. А вот «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» вполне могут биться за место в середине. Но оба клуба провалили старт сезона, набрав за семь туров всего одно и три очка соответственно.

ОЛИВЕР ГЛАСНЕР Фото: Harriet Lander/Getty Images

Ждёт ли кого-то из тренеров увольнение? Главным кандидатом на выход среди них, по версии английских букмекеров, остаётся Гари О’Нил из «Вулверхэмптона». Следом (в порядке убывания) расположились Рассел Мартин («Саутгемптон») и Шон Дайч («Эвертон»), Стивен Купер («Лестер») и Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»). Наименее нервная обстановка у Кирана Маккенны из «Ипсвича». Тем не менее разговоров об увольнении кого-то из списка во время международной паузы пока что нет.

Легенда «Валенсии» покинет клуб?

«Валенсия» с сезона-2019/2020 забыла, что такое борьба за высокие места. В последние пять сезонов команда становилась девятой (три раза), 13-й и 16-й в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне «Валенсия» плетётся в зоне вылета после девяти туров. Владелец клуба Питер Лим давно затянул его в бездну. Однако «Валенсия» держалась на плаву и как минимум сохраняла место в Примере. Но нынешний чемпионат может стать фатальным. Команду тренирует легендарный для «Валенсии» футболист Рубен Бараха, ранее не добившийся больших успехов в этой должности. Валенсийцы обладают средним составом, а главная звезда — Георгий Мамардашвили — проводит последний сезон в Испании и уезжает в «Ливерпуль» следующим летом. В общем, перспектив мало.

Что может сделать Лим в сложившейся ситуации? Денег на трансферы, естественно, бизнесмен зимой не выделит. А вот снять Бараху и поставить нового тренера вполне может. Рубен находится в зоне риска. Когда одиозный Лим примет решение убрать испанца — непонятно. Это может произойти в паузу на матчи сборных.