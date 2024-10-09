Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Каких тренеров клубов топ-5 лиг Европы могут уволить: тен Хаг, Фонсека, Юрич, Манчестер Юнайтед, Рома, Милан

В топ-лигах «подвисли» 12 тренеров. «Милан» и «МЮ» запутались, а самая муть — в «Роме»
Никита Паглазов
Каких тренеров клубов топ-лиг Европы могут уволить
Аудио-версия:
Комментарии
Перемены в ближайшее время могут наступить и в клубах Захаряна и Кузяева.

Европейский клубный футбол ушёл на паузу. В дело вступают сборные. Но в топ-5 лигах жизнь кипит и без матчей. У некоторых клубов после старта сезона сложилась непростая ситуация. Кто из тренеров близок к увольнению? И есть ли время на исправление?

Эрика тен Хага спасли ничьи с «Порту» и «Астон Виллой»?

Главная драма старта сезона — «Манчестер Юнайтед». Клуб показал худшее начало чемпионата с сезона-1989/1990, когда в первых семи турах команда набрала семь очков. Сейчас «МЮ» заработал восемь. В Лиге Европы англичане дважды сыграли вничью: с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3). Летние покупки игроков и продление контракта не помогают Эрику тен Хагу наладить игру и успокоить обстановку.

Остроты добавляет сам нидерландец. Он нервирует болельщиков «МЮ» своими высказываниями. Например, выдал позитивный комментарий после матча с «Астон Виллой» (0:0):

«Вы видели, что мы сыграли организованно и как единая команда. Мы продемонстрировали характер и дух, решительный настрой и стойкость. Мы почти ничего не позволили создать [«Астон Вилле»]. В конечном счёте один голевой момент всё же был, но он был чуть ли не единственным. Мы попали в перекладину, были шансы у Рашфорда. В целом игра была равной.

В матче с «Порту» мы великолепно действовали в позиционном нападении, переиграли соперника в первые 25 минут. В этом сезоне были встречи, в которых мы хорошо играли. Мы создали очень много моментов за первые семь туров, но нужно прибавлять. Понимаем, что голов не хватает, в этом плане старт неудачный. И тут нам надо действовать лучше. Зато у нас четыре сухих матча, это хорошо, потому что нужно надежно обороняться».

Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг

Фото: Getty Images

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Юнайтед» сделает выводы о будущем тен Хага по результатам матчей с «Порту» и «Астон Виллой». Манкунианцы добыли две ничьих и, вероятно, спасли тренера. ESPN сообщает: тен Хаг не переживает за своё будущее. Он считает, что руководство верит в него и не уволит в международную паузу. После ничьей с «Астон Виллой» он общался с боссами, и ничто не указывало на возможное расставание в ближайшее время. Но внутри «МЮ» всё же обеспокоены игрой и результатами.

У нидерландца есть крутая поддержка. Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в эфире Sky Sports высказался за тен Хага: «Я уверен, что он фантастический тренер. Тен Хаг выигрывал трофеи везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, он переживает трудный период, и я думаю, что он, вероятно, сам бы сказал то же самое. Хочется, чтобы он смог всё изменить, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при другом специалисте».

По информации ESPN, тен Хаг взял отпуск во время паузы на матчи сборных. Он также предоставил отдых игрокам, не участвующим в международных играх. Тренер и футболисты перезагрузятся и начнут стабильно побеждать?

Как тен Хаг спасал работу в топ-матче АПЛ:
Тег Хаг ошарашил составом «МЮ» на решающий матч. Но выстоял против Эмери
Тег Хаг ошарашил составом «МЮ» на решающий матч. Но выстоял против Эмери

Паулу Фонсека снова на грани увольнения из «Милана»?

Очень тяжёлый старт нового этапа карьеры переживает Паулу Фонсека. Португалец уже находился в матче от увольнения, однако «Милан» обыграл в дерби «Интер» (2:1) в конце сентября. После этого ситуация не стала лучше: да, «Милан» разобрал «Лечче» (3:0), но уступил «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов и «Фиорентине» (1:2) в Серии А.

В матче с клубом из Флоренции миланцы не забили пенальти дважды. 11-метровые исполняли Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам, которые не должны были этого делать. Так после матча сказал сам Фонсека: «В Италии, когда выигрываешь, ты показываешь отличную игру. Мы не забили, и мы худшая команда в мире, как и я худший тренер. Знаю, как обстоят дела, но не могу быть таким. Как отношусь к смене исполнителя пенальти? Этого не должно повториться, я сказал игрокам. Я в бешенстве, а пенальтист — Кристиан Пулишич».

Это уже не первый случай, когда авторитет тренера «Милана» подрывают футболисты. Ранее всё тот же Тео Эрнандес и Рафаэл Леау не подошли на тренерскую установку во время паузы в игре с «Лацио». Но тогда футболисты извинились перед португальцем и отметили, что сделали это без злого умысла. Однако всё это выглядит странно.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Место Фонсеки в «Милане» находится под угрозой. Советник клуба Златан Ибрагимович приглашал Паулу в клуб, но сейчас между ними сложились тяжёлые отношения. Результаты также остаются нестабильными. La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Милана» после произошедшего в матче с «Фиорентиной» сильнее рассержено на игроков, а не на Фонсеку.

Журналист Альфредо Педулла заявил, что Паулу потерял контакт с футболистами: «Фонсека вернулся к прежнему состоянию. Стало даже хуже, в клубе царит хаос. Он должен быть уволен как можно скорее. То, что случилось в матче с «Фиорентиной» с пенальти… Я не видел такого даже в Серии В. Фонсека думает, что он работает в любительской команде, и злится в интервью. Он потерял контроль над раздевалкой, у него нет ни власти, ни авторитета».

Впереди у «Милана» непростое расписание: «Удинезе», «Болонья» и «Наполи» в Серии А плюс «Брюгге» в Лиге чемпионов. Есть сомнения, что Фонсека доживёт в клубе до ноябрьской паузы на сборные. Но пока что боссы «Милана» не идут на кардинальные шаги.

Новичок «Милана» пострадал из-за мэра:
Морате пришлось менять место жительства из-за слов чиновника
Истории
Морате пришлось менять место жительства из-за слов чиновника

В «Роме» случится обратная рокировка Юрича на Де Росси?

В начале сезона в «Роме» произошли подковёрные игры. Спортивный директор клуба Лина Соулуку запустила войну с тренером Даниэле Де Росси. Причина — срыв трансфера нападающего Пауло Дибалы в саудовскую «Аль-Кадисию». Гречанка продавливала трансфер футболиста и запретила тренеру ставить аргентинца в состав. Однако Де Росси не послушал Соулуку. Та посчитала это предательством.

Спортивный директор начала поиск нового тренера, рассчитывая уволить Даниэле во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Однако «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» перед перерывом, и Соулуку отложила решение. Но уже после упущенной победы над «Дженоа» (1:1) гречанка убрала Де Росси.

Соулуку перед этим пыталась заручиться поддержкой игроков, организовав встречу с ними. При этом не позвала капитана и вице-капитана — Лоренцо Пеллегрини и Джанлуку Манчини, которых считала преданными Де Росси. Но и без них все поддержали тренера. Однако это не остановило Соулуку: она связалась с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкиными и сообщила им, что футболисты настроены против Де Росси.

Даниэле Де Росси

Даниэле Де Росси

Фото: Getty Images

Владельцы поверили Соулуку. И уже на следующий день «Рома» уволила Де Росси. Решение не поняли Пеллегрини и Манчини, обратившиеся к боссам клуба за пояснением. Фридкины неожиданно для себя узнали, что игроки не выступали против Де Росси. Затем владельцы провели расследование и выяснили, что команда действительно была на стороне тренера. А Соулуку уличили в том, что она отправляла им не соответствующие действительности отчёты. После этого Фридкины дали спортивному директору время, чтобы она добровольно подала в отставку.

Однако к тому моменту вместо Де Росси «Рома» уже назначила Ивана Юрича. Хорвата не очень тепло приняли болельщики, а результаты команды тем временем нельзя назвать удручающими. В Лиге Европы «Рома» уступила «Эльфсборгу» (0:1) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). В Серии А обыграла «Удинезе» (3:0), «Венецию» (2:1) и потеряла очки с «Монцей» (1:1). Именно перед игрой с последней издание Corriere dello Sport сообщило, что боссы рассматривают возвращение Де Росси вместо Юрича. «Рома» потеряла очки и ушла на паузу на 11-м месте в Серии А. Так что возвращение Даниэле вполне реально. Решатся ли на этот шаг Фридкины? И главное: согласен ли Де Росси?

Другая сторона увольнения Де Росси:
Дикая отставка в Италии. «Рома» очень некрасиво поступила с легендой
Дикая отставка в Италии. «Рома» очень некрасиво поступила с легендой

Могут ли смениться тренеры у Захаряна и Кузяева?

Сразу две команды с россиянами в составе стартовали неудачно в новом сезоне. «Реал Сосьедад» идёт всего лишь 15-м в Примере, а «Гавр» — 15-й в Лиге 1. И если баски начали исправляться (пять очков за три тура), то французский клуб проиграл четыре матча подряд.

У тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля есть кредит доверия, а вот у Дидье Дигара всё сложнее. «Гавр» в прошлом сезоне бился за выживание. Хочется ли повторить ситуацию? Вряд ли. Поэтому руководство клуба может сменить тренера. Или Дигару дадут ещё время, или в следующем матче у «Гавра» и Далера Кузяева появится новый тренер.

Что показали россияне в прошедшие выходные:
Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей
Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей

Аутсайдеры АПЛ пойдут на смену тренеров?

В чемпионате Англии сформировалась группа аутсайдеров: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Ипсвич Таун», «Эвертон» и «Лестер». У клубов разная ситуация. «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер» поднялись из Чемпионшипа и уступают другим в силе состава. «Эвертон» из-за бардака в клубе традиционно для последних лет находится снизу. А вот «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» вполне могут биться за место в середине. Но оба клуба провалили старт сезона, набрав за семь туров всего одно и три очка соответственно.

ОЛИВЕР ГЛАСНЕР

ОЛИВЕР ГЛАСНЕР

Фото: Harriet Lander/Getty Images

Ждёт ли кого-то из тренеров увольнение? Главным кандидатом на выход среди них, по версии английских букмекеров, остаётся Гари О’Нил из «Вулверхэмптона». Следом (в порядке убывания) расположились Рассел Мартин («Саутгемптон») и Шон Дайч («Эвертон»), Стивен Купер («Лестер») и Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»). Наименее нервная обстановка у Кирана Маккенны из «Ипсвича». Тем не менее разговоров об увольнении кого-то из списка во время международной паузы пока что нет.

Легенда «Валенсии» покинет клуб?

«Валенсия» с сезона-2019/2020 забыла, что такое борьба за высокие места. В последние пять сезонов команда становилась девятой (три раза), 13-й и 16-й в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне «Валенсия» плетётся в зоне вылета после девяти туров. Владелец клуба Питер Лим давно затянул его в бездну. Однако «Валенсия» держалась на плаву и как минимум сохраняла место в Примере. Но нынешний чемпионат может стать фатальным. Команду тренирует легендарный для «Валенсии» футболист Рубен Бараха, ранее не добившийся больших успехов в этой должности. Валенсийцы обладают средним составом, а главная звезда — Георгий Мамардашвили — проводит последний сезон в Испании и уезжает в «Ливерпуль» следующим летом. В общем, перспектив мало.

Что может сделать Лим в сложившейся ситуации? Денег на трансферы, естественно, бизнесмен зимой не выделит. А вот снять Бараху и поставить нового тренера вполне может. Рубен находится в зоне риска. Когда одиозный Лим примет решение убрать испанца — непонятно. Это может произойти в паузу на матчи сборных.

Один из главных испанцев в истории футбола завершил карьеру:
Андрес Иньеста, спасибо за всё!
Андрес Иньеста, спасибо за всё!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android