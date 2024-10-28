«Юнайтед» и тен Хаг — всё! Но так долго провальные результаты терпели не только в «МЮ»

Эрика тен Хага считали непотопляемым. От увольнения из «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона его чудом спасла победа в финале Кубка Англии над соседями из «Сити». Всё-таки восьмое место в АПЛ и последнее в слабой группе ЛЧ с «Копенгагеном» и «Галатасараем» — явно не предел мечтаний для клуба такого масштаба. Да и многомиллионные трансферы (Антони, Маунт, Каземиро) себя не оправдали.

Сейчас ситуация нисколько не лучше: 14-я строчка в лиге по итогам девяти туров, отсутствие побед в Лиге Европы, и всего три победы за девять игры в АПЛ. После матча с «Вест Хэмом»(1:2) терпение боссов клуба кончилось. И сегодня «Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага.

Терпели плохие результаты в клубе долго. Даже очень. И современном футболе такое большая редкость. Но иногда подобное доверие без опоры на высокий результат всё же случались. Вспоминаем несколько таких случаев.

Уле-Гуннар Сульшер, «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Сульшера назначили временщиком после Моуринью, а тот взял и объединил команду (не зря она «Юнайтед»). Период длительного застоя и постоянных скандалов закончился. А когда в 1/8 финала ЛЧ британцам покорился звёздный «ПСЖ», Уле-Гуннар заслужил полноценный контракт. Хоть при нём команда дважды и финишировала в тройке — а такого не было с эпохи сэра Алекса, да и в финал Лиги Европы выходила — её частенько лихорадило.

На старте сезона-2019/2020, например, было аналогичное тенхаговскому 14-е место в Премьер-лиге, только по итогам девяти туров. Да и после 24 туров «Ман Юнайтед» опережал ту позицию лишь на четыре очка. Конечно, мешали травмы. Но даже с ними девять побед, семь ничьих, восемь поражений — статистика типичного середняка.

Боссы клуба дали норвежцу шанс, и он в него вцепился: выдал 20-матчевую серию без поражений во всех турнирах, дважды обыграл «Сити» и показал — в него не зря поверили. Вот только в следующем сезоне настал капитальный регресс — даже с учётом покупок звёздных Роналду и Санчо. Полнейшее отсутствие командной игры, восьмое место в АПЛ к 13-му туру — ещё одну возможность показать себя фениксом и восстать из пепла Сульшеру не дали.

Микель Артета, «Арсенал»

Микель Артета Фото: Getty Images

В декабре 2019 года Артета перестал быть помощником Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» и приземлился в роли главного тренера там, где закончил карьеру. Остаток сезона «Арсенал» провёл приемлемо и даже забрал Кубок Англии, по пути разобрав тот же «Сити» и «Челси». То был первый для «канониров» трофей за три года. Но вот в следующем сезоне начался лютый кошмар.

Неопытный специалист выдал худший старт «Арсенала» аж за 39 лет: получил 0:3 от ещё не мощной «Астон Виллы», уступал дома «Бёрнли» и другим не самым сильным соперникам, к середине декабря шёл в АПЛ 15-м. Так плохо не было ни при Арсене Венгере, ни при Унаи Эмери.

Несмотря на это, в Артету всё же поверили. Хотя его предшественника убрали и за меньшее. Закончив чемпионат на восьмом месте и оставшись без еврокубков, Микель со временем построил способную тягаться с гегемонами из «Сити» команду: два подряд захода в топ-2 не случались с «Арсеналом» со времён той самой команды середины нулевых с Леманном, Виейра, Юнгбергом, Анри и другими легендами. Пора вновь брать золото?

Брендан Роджерс, «Ливерпуль»

Брендан Роджерс Фото: Liverpool FC/Getty Images

10 с половиной лет назад мерсисайдцы были максимально близки к первому с 1990 года чемпионству. А потом случилось то самое падение Джеррарда. Ситуация надломила команду, и в следующем сезоне она «поплыла». К тому же в нападение вместо Суареса подписали Балотелли — возможно, худший размен в истории футбола.

В 16-м туре «Ливерпуль» унизили на «Олд Траффорд» и спустили на 11-е место. А в группе ЛЧ «красные» взяли только одно очко с «Базелем» и пропустили его в плей-офф. Увольнение напрашивалось. И хоть далее ситуацию в АПЛ удалось поправить, финал оказался печальным: всего три победы в 11 матчах, шестое место и квинтэссенция в виде ужасающих 1:6 от «Сток Сити» в последнем матче Джеррарда.

Роджерса не уволили летом, но осенью терпение руководства закончилось. Ну а дальше началась великая эра Юргена Клоппа. Сам Роджерс тоже совсем не страдает: с тех пор взял по Кубку и Суперкубку Англии с «Лестером» и накопил солидный багаж из 12 трофеев в «Селтике».

Унаи Эмери, «ПСЖ»

Унаи Эмери Фото: Michael Regan/Getty Images

Хороший ли тренер Эмери? Нет. Потому что прекрасный, что и доказал в не самых притязательных командах: в «Севилье», «Вильярреале», теперь — в «Астон Вилле». Но в то же время каждый заход в топ-клуб ознаменовался провалом: так было и в «Спартаке» (речь именно о внутреннем статусе, а не о мировом), и в «Арсенале», и в «ПСЖ».

Любое место во Франции, кроме первого, для парижан в эпоху массового денежного вливания — позор. И да, вторыми становились, помимо Эмери, Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино. Но аргентинец добирался до полуфинала ЛЧ, а у итальянца в сезоне-2011/2012 не было россыпи звёзд вроде Маркиньоса, Верратти, Ди Марии и Кавани.

Помимо упущенного золота, с Унаи «ПСЖ» оба раза отлетел в 1/8 финала ЛЧ: его громила «Барселона» (6:1), уверенно побеждал «Реал» (5:2 в сумме). Во втором случае подъехали уже и Неймар с Мбаппе. Плюс в СМИ писали, что тренер «потерял» раздевалку из-за неумения работать со звёздами и постоянной ротации. И всё-таки стороны разошлись только весной 2018-го.

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанец провёл в России два года, и за это время его вполне могли уволить несколько раз. Но новые боссы «Спартака», вспоминая прежние лихие времена не слишком терпеливого Леонида Федуна, продолжали терпеть невыразительные игру и результат.

Вспомнить хотя бы вторую половину сезона-2022/2023, когда с середины марта по начало июня красно-белые в чемпионате и Кубке умудрились собрать четыре победы, семь ничьих и пять поражений. И это им ещё бронзу принесло: спасибо удачному старту и провалам «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».

Начало следующего розыгрыша РПЛ тоже получилось сносным. Но вот настал октябрь и принёс два подряд разгрома — от «Крыльев» (0:4) и «Динамо» (0:3). Результаты не улучшались, и в апреле с Гильермо наконец-то попрощались. «Спартак» шёл восьмым. В «Гранаде» из Сегунды с тренером уже не церемонились, разорвав контракт после шести матчей. Видимо, оттолкнулись от спартаковского опыта.

Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко, ЦСКА

Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко Фото: РИА Новости

Руководство армейцев как раз отличалось стабильностью и прощало тренерам многое. Слуцкий проработал в ЦСКА семь лет: трижды брал чемпионство и дважды — по Кубку и Суперкубку, о чём в нынешние времена можно только мечтать. Тем не менее всего этого могло и не быть. Во второй половине переходного сезона-2011/2012 красно-синие добыли лишь три победы в 13 матчах, упустив второе место и путёвку в ЛЧ. Леонид попросился в отставку — Евгений Гинер не отпустил.

Следующий сезон также начался неудачно: ЦСКА угостился тремя голами от «Амкара» и «Зенита» (по 1:3), внезапно слил АЕКу в квалификации ЛЕ. Был ещё один шанс попрощаться, но нет. В итоге никто не пожалел, и только в 2016 году Гинер принял новую просьбу Слуцкого. «Когда мы разговаривали с Евгением Ленноровичем, он предпринимал много попыток оставить меня. Я ему пытался объяснить, что это не то чтобы я «ухожу» или «не хочу». Я просто не могу!» — слова Слуцкого для «Коммент.Шоу».

Как раз Гончаренко и принял команду. Первые два с половиной сезона получились хорошими: два серебра, победа в Суперкубке, выход в четвертьфинал ЛЕ и исторические выносы «Реала» в ЛЧ (1:0 и 3:0), за которые можно было простить всё. Большие проблемы начались с наступлением 2019-го: отрезок с пятью очками в шести матчах привёл ко второму подряд пролёту мимо топ-3 РПЛ. Затем — последнее место в группе ЛЕ с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

Ещё одна весна — по три ничьих и поражения, вновь четвёртая строчка. Лето — побег в Беларусь. А осенью 2020-го ЦСКА не мог победить уже семь раз подряд — привет, ещё одно последнее место на групповом этапе ЛЕ. Попрощались с Гончаренко весной 2021-го, хотя, если судить по результатам, это должно было произойти куда раньше.

Массимилиано Аллегри, «Ювентус»

Массимилиано Аллегри Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Речь именно о втором заходе, ведь первый был потрясающим: два финала ЛЧ, пять чемпионств и четыре Кубка Италии. А вот второй болельщикам «Юве» вспоминать вряд ли хочется. То были три года бесконечного ужаса с катастрофическими результатами и настолько невнятным и прагматичным футболом, который к тому же не давал результат, что хочется стереть матчи туринцев того образца из памяти.

В первом сезоне были четвёртое место и финал Кубка. Да, в 1/8 финала ЛЧ дома испытали унижение от «Вильярреала» (0:3), да, забивали в среднем по полтора мяча за игру в Серии А — на уровне середняка. Но худшее было впереди. Седьмая строчка в лиге — впервые со смутных времён конца нулевых. Кто бы мог такое представить.

Руководители «Ювентуса» и рады были бы уволить Аллегри, да только пугала высокая неустойка. Тренер даже собирался из-за неё судиться. Договориться мирно всё-таки удалось. А под конец Аллегри взял Кубок и в решающем матче устроил цирк: набросился на судью и потом — на журналиста, на нервах срывал с себя одежду и тем самым будто напрашивался на увольнение. Яркий финал серого периода.