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«Манчестер Юнайтед» уволил тен Хага: футбольные тренеры, которых не увольняли за плохой результат: Абаскаль, Артета, Слуцкий

«Юнайтед» и тен Хаг — всё! Но так долго провальные результаты терпели не только в «МЮ»
Георгий Илющенко
Тренеры, которых долго не увольняли за провалы
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В России такие истории тоже случались.

Эрика тен Хага считали непотопляемым. От увольнения из «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона его чудом спасла победа в финале Кубка Англии над соседями из «Сити». Всё-таки восьмое место в АПЛ и последнее в слабой группе ЛЧ с «Копенгагеном» и «Галатасараем» — явно не предел мечтаний для клуба такого масштаба. Да и многомиллионные трансферы (Антони, Маунт, Каземиро) себя не оправдали.

Сейчас ситуация нисколько не лучше: 14-я строчка в лиге по итогам девяти туров, отсутствие побед в Лиге Европы, и всего три победы за девять игры в АПЛ. После матча с «Вест Хэмом»(1:2) терпение боссов клуба кончилось. И сегодня «Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага.

Терпели плохие результаты в клубе долго. Даже очень. И современном футболе такое большая редкость. Но иногда подобное доверие без опоры на высокий результат всё же случались. Вспоминаем несколько таких случаев.

Что дальше?
Стало известно, кто возглавил «Манчестер Юнайтед» после увольнения тен Хага

Уле-Гуннар Сульшер, «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер

Фото: Getty Images

Сульшера назначили временщиком после Моуринью, а тот взял и объединил команду (не зря она «Юнайтед»). Период длительного застоя и постоянных скандалов закончился. А когда в 1/8 финала ЛЧ британцам покорился звёздный «ПСЖ», Уле-Гуннар заслужил полноценный контракт. Хоть при нём команда дважды и финишировала в тройке — а такого не было с эпохи сэра Алекса, да и в финал Лиги Европы выходила — её частенько лихорадило.

На старте сезона-2019/2020, например, было аналогичное тенхаговскому 14-е место в Премьер-лиге, только по итогам девяти туров. Да и после 24 туров «Ман Юнайтед» опережал ту позицию лишь на четыре очка. Конечно, мешали травмы. Но даже с ними девять побед, семь ничьих, восемь поражений — статистика типичного середняка.

Боссы клуба дали норвежцу шанс, и он в него вцепился: выдал 20-матчевую серию без поражений во всех турнирах, дважды обыграл «Сити» и показал — в него не зря поверили. Вот только в следующем сезоне настал капитальный регресс — даже с учётом покупок звёздных Роналду и Санчо. Полнейшее отсутствие командной игры, восьмое место в АПЛ к 13-му туру — ещё одну возможность показать себя фениксом и восстать из пепла Сульшеру не дали.

А помните, каким джокером был Сульшер-футболист?
Малоизвестные факты о победе «МЮ» в ЛЧ-1999. Президент УЕФА напрасно учил речь на немецком
Малоизвестные факты о победе «МЮ» в ЛЧ-1999. Президент УЕФА напрасно учил речь на немецком

Микель Артета, «Арсенал»

Микель Артета

Микель Артета

Фото: Getty Images

В декабре 2019 года Артета перестал быть помощником Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» и приземлился в роли главного тренера там, где закончил карьеру. Остаток сезона «Арсенал» провёл приемлемо и даже забрал Кубок Англии, по пути разобрав тот же «Сити» и «Челси». То был первый для «канониров» трофей за три года. Но вот в следующем сезоне начался лютый кошмар.

Неопытный специалист выдал худший старт «Арсенала» аж за 39 лет: получил 0:3 от ещё не мощной «Астон Виллы», уступал дома «Бёрнли» и другим не самым сильным соперникам, к середине декабря шёл в АПЛ 15-м. Так плохо не было ни при Арсене Венгере, ни при Унаи Эмери.

Несмотря на это, в Артету всё же поверили. Хотя его предшественника убрали и за меньшее. Закончив чемпионат на восьмом месте и оставшись без еврокубков, Микель со временем построил способную тягаться с гегемонами из «Сити» команду: два подряд захода в топ-2 не случались с «Арсеналом» со времён той самой команды середины нулевых с Леманном, Виейра, Юнгбергом, Анри и другими легендами. Пора вновь брать золото?

Артета стал тренером ещё во время игровой карьеры:
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема

Брендан Роджерс, «Ливерпуль»

Брендан Роджерс

Брендан Роджерс

Фото: Liverpool FC/Getty Images

10 с половиной лет назад мерсисайдцы были максимально близки к первому с 1990 года чемпионству. А потом случилось то самое падение Джеррарда. Ситуация надломила команду, и в следующем сезоне она «поплыла». К тому же в нападение вместо Суареса подписали Балотелли — возможно, худший размен в истории футбола.

В 16-м туре «Ливерпуль» унизили на «Олд Траффорд» и спустили на 11-е место. А в группе ЛЧ «красные» взяли только одно очко с «Базелем» и пропустили его в плей-офф. Увольнение напрашивалось. И хоть далее ситуацию в АПЛ удалось поправить, финал оказался печальным: всего три победы в 11 матчах, шестое место и квинтэссенция в виде ужасающих 1:6 от «Сток Сити» в последнем матче Джеррарда.

Роджерса не уволили летом, но осенью терпение руководства закончилось. Ну а дальше началась великая эра Юргена Клоппа. Сам Роджерс тоже совсем не страдает: с тех пор взял по Кубку и Суперкубку Англии с «Лестером» и накопил солидный багаж из 12 трофеев в «Селтике».

То падение Джеррарда до сих пор перед глазами поклонников АПЛ. Вот его история:
Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства. История и видео легендарного падения
Видео
Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства. История и видео легендарного падения

Унаи Эмери, «ПСЖ»

Унаи Эмери

Унаи Эмери

Фото: Michael Regan/Getty Images

Хороший ли тренер Эмери? Нет. Потому что прекрасный, что и доказал в не самых притязательных командах: в «Севилье», «Вильярреале», теперь — в «Астон Вилле». Но в то же время каждый заход в топ-клуб ознаменовался провалом: так было и в «Спартаке» (речь именно о внутреннем статусе, а не о мировом), и в «Арсенале», и в «ПСЖ».

Любое место во Франции, кроме первого, для парижан в эпоху массового денежного вливания — позор. И да, вторыми становились, помимо Эмери, Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино. Но аргентинец добирался до полуфинала ЛЧ, а у итальянца в сезоне-2011/2012 не было россыпи звёзд вроде Маркиньоса, Верратти, Ди Марии и Кавани.

Помимо упущенного золота, с Унаи «ПСЖ» оба раза отлетел в 1/8 финала ЛЧ: его громила «Барселона» (6:1), уверенно побеждал «Реал» (5:2 в сумме). Во втором случае подъехали уже и Неймар с Мбаппе. Плюс в СМИ писали, что тренер «потерял» раздевалку из-за неумения работать со звёздами и постоянной ротации. И всё-таки стороны разошлись только весной 2018-го.

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанец провёл в России два года, и за это время его вполне могли уволить несколько раз. Но новые боссы «Спартака», вспоминая прежние лихие времена не слишком терпеливого Леонида Федуна, продолжали терпеть невыразительные игру и результат.

Вспомнить хотя бы вторую половину сезона-2022/2023, когда с середины марта по начало июня красно-белые в чемпионате и Кубке умудрились собрать четыре победы, семь ничьих и пять поражений. И это им ещё бронзу принесло: спасибо удачному старту и провалам «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».

Начало следующего розыгрыша РПЛ тоже получилось сносным. Но вот настал октябрь и принёс два подряд разгрома — от «Крыльев» (0:4) и «Динамо» (0:3). Результаты не улучшались, и в апреле с Гильермо наконец-то попрощались. «Спартак» шёл восьмым. В «Гранаде» из Сегунды с тренером уже не церемонились, разорвав контракт после шести матчей. Видимо, оттолкнулись от спартаковского опыта.

В родной стране у тренера совсем не пошло:
Абаскаль на грани отставки в новом клубе. У него та же проблема, что была в «Спартаке»
Абаскаль на грани отставки в новом клубе. У него та же проблема, что была в «Спартаке»

Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко, ЦСКА

Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко

Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко

Фото: РИА Новости

Руководство армейцев как раз отличалось стабильностью и прощало тренерам многое. Слуцкий проработал в ЦСКА семь лет: трижды брал чемпионство и дважды — по Кубку и Суперкубку, о чём в нынешние времена можно только мечтать. Тем не менее всего этого могло и не быть. Во второй половине переходного сезона-2011/2012 красно-синие добыли лишь три победы в 13 матчах, упустив второе место и путёвку в ЛЧ. Леонид попросился в отставку — Евгений Гинер не отпустил.

Следующий сезон также начался неудачно: ЦСКА угостился тремя голами от «Амкара» и «Зенита» (по 1:3), внезапно слил АЕКу в квалификации ЛЕ. Был ещё один шанс попрощаться, но нет. В итоге никто не пожалел, и только в 2016 году Гинер принял новую просьбу Слуцкого. «Когда мы разговаривали с Евгением Ленноровичем, он предпринимал много попыток оставить меня. Я ему пытался объяснить, что это не то чтобы я «ухожу» или «не хочу». Я просто не могу!» — слова Слуцкого для «Коммент.Шоу».

Как раз Гончаренко и принял команду. Первые два с половиной сезона получились хорошими: два серебра, победа в Суперкубке, выход в четвертьфинал ЛЕ и исторические выносы «Реала» в ЛЧ (1:0 и 3:0), за которые можно было простить всё. Большие проблемы начались с наступлением 2019-го: отрезок с пятью очками в шести матчах привёл ко второму подряд пролёту мимо топ-3 РПЛ. Затем — последнее место в группе ЛЕ с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

Ещё одна весна — по три ничьих и поражения, вновь четвёртая строчка. Лето — побег в Беларусь. А осенью 2020-го ЦСКА не мог победить уже семь раз подряд — привет, ещё одно последнее место на групповом этапе ЛЕ. Попрощались с Гончаренко весной 2021-го, хотя, если судить по результатам, это должно было произойти куда раньше.

Скучаете по Слуцкому и Гончаренко в РПЛ?
Какого тренера вам не хватает в РПЛ? От Черчесова и Слуцкого до Ивича и Слишковича!
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Какого тренера вам не хватает в РПЛ? От Черчесова и Слуцкого до Ивича и Слишковича!

Массимилиано Аллегри, «Ювентус»

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Речь именно о втором заходе, ведь первый был потрясающим: два финала ЛЧ, пять чемпионств и четыре Кубка Италии. А вот второй болельщикам «Юве» вспоминать вряд ли хочется. То были три года бесконечного ужаса с катастрофическими результатами и настолько невнятным и прагматичным футболом, который к тому же не давал результат, что хочется стереть матчи туринцев того образца из памяти.

В первом сезоне были четвёртое место и финал Кубка. Да, в 1/8 финала ЛЧ дома испытали унижение от «Вильярреала» (0:3), да, забивали в среднем по полтора мяча за игру в Серии А — на уровне середняка. Но худшее было впереди. Седьмая строчка в лиге — впервые со смутных времён конца нулевых. Кто бы мог такое представить.

Руководители «Ювентуса» и рады были бы уволить Аллегри, да только пугала высокая неустойка. Тренер даже собирался из-за неё судиться. Договориться мирно всё-таки удалось. А под конец Аллегри взял Кубок и в решающем матче устроил цирк: набросился на судью и потом — на журналиста, на нервах срывал с себя одежду и тем самым будто напрашивался на увольнение. Яркий финал серого периода.

Есть и альтернативное мнение:
Аллегри уходит из «Ювентуса» королём. А за его спиной всё горит
Аллегри уходит из «Ювентуса» королём. А за его спиной всё горит
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