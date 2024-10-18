«Ахмат» обречён на вылет? После такого старта в РПЛ спасалась только одна команда

7 случаев, когда клуб ни разу не побеждал за 11 туров. Как правило, дальше было понижение в классе.

Одна из неожиданностей нынешнего сезона – последнее место «Ахмата» после 11 туров РПЛ. Более того, команда из Грозного остаётся единственной в чемпионате, не одержавшей до сих пор ни одной победы. Южанам пока не помогла даже смена главного тренера Магомеда Адиева на Сергея Ташуева, под руководством которого «Ахмат» в сезоне-2022/2023 выдал своё лучшее выступление за всю историю. Каковы шансы грозненцев спастись от вылета? Судя по всему, они минимальны. Ранее уже были случаи, когда команда проходила без побед дистанцию в 11 туров. И лишь однажды это не закончилось вылетом. Вспоминаем неудачников.

«Ротор», сезон-2020/2021

«Ротор», сезон-2020/2021 Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последний такой случай был зафиксирован четыре года назад, когда поднявшийся в РПЛ после победы в Первой лиге «Ротор» катастрофически стартовал под руководством Александра Хацкевича. В 11 турах нового сезона волгоградцы потерпели восемь поражений. Немного скрасили эту серию только три ничьих — с московским «Динамо» (0:0), «Химками» (1:1) и «Уфой» (0:0). Интересно, что все очки были взяты на выезде. Тем не менее Хацкевич продержался в команде до 23-го тура – его уволили только в марте 2021-го. А первую победу из своих пяти в том чемпионате «Ротор» одержал в 12-м туре над «Локомотивом» (2:1) в Москве. В итоге волгоградцы финишировали на 15-м месте – всего очка им не хватило, чтобы зацепиться за стыки.

«Арсенал», сезон-2014/2015

«Арсенал», сезон-2014/2015 Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

10 лет назад в таком же печальном положении, что и «Ахмат», оказался «Арсенал». Тогда туляки дебютировали в РПЛ – команда впервые в истории поднялась в высший дивизион благодаря успешной работе Дмитрия Аленичева. Но в элите «Арсеналу» не хватило ресурсов, чтобы быть конкурентоспособной командой. За 11 туров «оружейники» добыли лишь две домашние ничьих — с «Рубином» (0:0) и «Ростовом» (1:1). Впрочем, кредит доверия у Аленичева был настолько велик, что тренер сохранил своё место до конца чемпионата и ушёл уже после вылета в ФНЛ. Туляки более-менее разыгрались после провала на старте, одержали семь побед за 30 матчей (первую – в 12-м туре над «Торпедо» в Москве со счётом 1:0), однако финишировали всё же последними – в четырёх очках от зоны стыков.

«Анжи», сезон-2013/2014

«Анжи», сезон-2013/2014 Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

«Анжи» в сезоне-2013/2014 растерял всё то богатство, что было у команды благодаря Сулейману Керимову. Когда владелец клуба фактически свернул проект, существенно сократив бюджет, махачкалинцы остались без своих звёзд и перестали побеждать после «бронзового» чемпионата. Это была самая настоящая футбольная катастрофа!

Начало сезона не предвещало ужасного финала. Команда готовилась к выступлению в Лиге Европы, а Самуэль Это’О, Игорь Денисов и другие гиганты того «Анжи» ещё были в составе. Гус Хиддинк стоял у руля.

«Анжи» стартовал с домашней ничьей с «Локомотивом» (2:2), после чего уступил «Динамо» (1:2) в Москве и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в Самаре. Июль закончился для команды тем, что Хиддинк подал в отставку, а Денисов устроил конфликт с Это’О. Потом махачкалинцы проиграли дома «Ростову» (0:1), и Керимов принял решение разогнать всю эту банду. Началась распродажа игроков, новым главным тренером стал Гаджи Гаджиев. В следующих семи турах «Анжи» ещё трижды уступил и добыл четыре ничьих – с «Тереком» (1:1), «Томью» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Амкаром» (2:2). Кризис усугубился. Первую победу махачкалинцы одержали только в 20-м туре над «Рубином» (1:0). Чемпионат же команда завершила всего с тремя выигрышами и на последнем месте – в девяти очках от зоны стыков.

«Химки», сезон-2009

«Химки», сезон-2009 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2009 году известный агент Константин Сарсания рискнул попробовать себя в качестве главного тренера команды элиты и возглавил одного из аутсайдеров РПЛ. У него уже был тренерский опыт, но не на таком уровне. И в «Химках» не пошло. За 11 туров подмосковная команда потерпела семь поражений и добыла только четыре ничьих — с «Локомотивом» (1:1), «Кубанью» (2:2), нальчикским «Спартаком» (0:0) и ФК «Москва» (1:1). Первая победа над «Сатурном» (1:0) пришла лишь в 13-м туре, а вторая и последняя за весь чемпионат ещё через пару недель. После 22-го тура Сарсания покинул свой пост. Правда, под руководством сменившего его Игоря Чугайнова команда проиграла все восемь матчей. «Химки» финишировали на дне таблицы. В 22 очках от спасительной 14-й строчки.

«Локомотив» Нижний Новгород, сезон-2000

Нижегородский «Локомотив» против «Ротора» Фото: Дмитрий Рогулин, ИТАР-ТАСС

В 2000 году легендарный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман провёл последний сезон во главе команды. Клуб лишился своих покровителей и переживал не лучшие времена. Железнодорожники очень плохо стартовали в чемпионате: потерпели шесть поражений и добыли лишь пять ничьих — с «Черноморцем» (0:0), «Ростсельмашем» (0:0), «Аланией» (1:1), «Ураланом» (0:0) и «Факелом» (1:1). Первую победу болельщики «Локомотива» ждали до 20-го тура, когда команда одолела «Уралан» (2:0). Овчинников в какой-то момент махнул рукой и ушёл со своего поста, но затем вернулся. Завершили сезон нижегородцы с тремя победами и на 15-й позиции. Обошли лишь команду из Элисты. Тем не менее от 14-го места отстали на 11 очков, поэтому вылетели.

«Жемчужина», сезон-1999

«Жемчужина» против «Ротора» Фото: Дмитрия Рогулина (ИТАР-ТАСС)

Годом ранее похожий путь проделала «Жемчужина», с которой команду Бормана, связывали особые отношения. Сезон-1999 сочинцы начинали под руководством Анатолия Байдачного. В семи турах добыли лишь одну ничью – с нижегородским «Локомотивом» (1:1). Потом пару матчей командой рулил Геннадий Афанасьев. С ним «Жемчужина» взяла сразу два очка: завершила вничью встречи с «Аланией» (2:2) и «Ураланом» (0:0). Следующий тренер Виктор Антихович начал с того, что сыграл с тем же счётом 0:0 с «Шинником». В результате за 11 туров сочинцы заработали четыре ничьих при семи поражениях. Первую победу «Жемчужина» добыла в 17-м туре над «Сатурном» (2:0). Команда выдала хороший отрезок, благодаря которому завершила чемпионат с пятью выигрышами. Ей всего трёх очков не хватило для выживания. Сочинцы выбыли из элиты, заняв 15-е место.

«Динамо» Москва, сезон-1998

«Динамо» против «Алании» Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Однажды столь же кошмарный старт получался и у топ-клуба РПЛ. В сезоне-1997 московское «Динамо», которое тренировал Адамас Голодец, взяло бронзовые медали и завоевало путёвку в еврокубки. Но в следующем чемпионате бело-голубые подхватили «вирус миролюбия». После 11 туров у «Динамо» было восемь ничьих и три поражения! Команда Голодца завершила со счётом 0:0 матчи с «Торпедо», «Ротором», «Спартаком», «Зенитом» и со счётом 1:1 – с «Балтикой», ЦСКА, «Шинником» и «Черноморцем». Как раз 11-й тур стал последним в московском клубе для тренера. Его сменил Георгий Ярцев.

Тогда «Динамо» могло впервые в своей истории вылететь из элиты. Впрочем, несмотря на отсутствие побед, бело-голубые не были последними. За счёт большого количества ничьих обошли «Тюмень». При Ярцеве команду прорвало – в первой же игре она разгромила «Жемчужину» (4:1). Ситуация наладилась, выглянуло солнце. До конца чемпионата динамовцы одержали восемь побед. Финишировали на девятом месте – в семи очках от зоны вылета. Это единственный хеппи-энд для команд, выдавших длительную безвыигрышную серию на старте. Способен ли «Ахмат» повторить?