Заруба экс-тренеров РПЛ и ключевой момент для Бразилии. Топ-матчи сборных в эту паузу

Клубный футбол ушёл на паузу. А нас ждёт неделя крутых матчей сборных! Команды сыграют в Лиге наций и отборочном цикле ЧМ-2026 — интриг много. Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Германия — Нидерланды: понедельник, 14 октября, 21:45 мск
Интрига: чем закончится ответный матч топ-сборных в Лиге наций?
В первом очном матче в Лиге наций Германия и Нидерланды выдали очень крутую игру. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Дубль два получится ещё ярче? По крайней мере, на Германию и Нидерланды мало что давит. Они на три очка опережают в таблице Боснию и Герцеговину с Венгрией. В плей-офф немцы и нидерландцы наверняка выйдут, можно сыграть красиво. Так что четыре забитых мяча не предел.
Италия — Бельгия: четверг, 10 октября, 21:45 мск
Интрига: битва двух экс-тренеров клубов РПЛ
Италия и Бельгия после провала на Евро-2024 обновляются. Чуть лучше процесс проходит у первых. Команда Лучано Спаллетти в двух турах Лиги наций обыграла Францию и Израиль. Бельгия же разобралась с израильтянами, но французам уступила. Теперь Спаллетти и Тедеско встретятся очно. Классная вывеска: битва экс-тренеров «Зенита» и «Спартака» во главе двух топ-сборных. Кто окажется сильнее?
Бельгия — Франция: понедельник, 14 октября, 21:45 мск
Интрига: Франция обыграет Бельгию в третий раз за год?
Бельгия и Франция сыграли уже два раза в 2024 году. В 1/8 финала Евро и в первом матче Лиги наций сильнее оказались французы — 1:0 и 2:0 соответственно. Нет сомнений, что бельгийцы мечтают о реванше. Тем более в случае поражения команда Доменико Тедеско серьёзно усложнит себе задачу по выходу в плей-офф Лиги наций. Но проблем у Бельгии много: в предстоящих матчах сборной не помогут Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. Первый сосредоточился на адаптации в «Наполи», а второй попросил Тедеско не вызывать его из-за фокусировки на своём здоровье. Однако и у Франции в предстоящей встрече не сыграет Килиан Мбаппе. Так что шансы остаются у обеих команд.
Чили — Бразилия: пятница, 11 октября, 3:00 мск
Интрига: Бразилия наконец начнёт победную серию?
Бразилия проводит плохой отборочный цикл к ЧМ-2026. Команда Доривала Жуниора занимает всего лишь пятое место в таблице, опережая зону стыков на одно очко. Пора исправлять ситуацию и подниматься вверх. Иначе есть реальный риск пролететь мимо чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. В ближайшем туре бразильцы едут в гости к Чили. Чилийцы за восемь игр набрали всего пять очков и идут на девятой строчке. Если не побеждать сейчас, то когда?
Испания — Сербия: вторник, 15 октября, 21:45 мск
Интрига: сдержит ли Сербия испанцев во второй раз?
Сборная Сербии в первом матче сдержала чемпионов Европы. Команды сыграли нулевую ничью в Белграде. Но есть сомнения, что в Испании ситуация повторится. Сербия выглядит на уровень ниже, чем команда Луиса де ла Фуэнте. При этом периодически сербы выдают неплохие матчи. Может, это произойдёт в игре с испанцами? Всё же состав у сборной Сербии позволяет тягаться даже с фаворитами.
Испания — Дания: суббота, 12 октября, 21:45 мск
Интрига: чемпион Европы нанесёт первое поражение Дании?
Сборная Испании — королева Европы. Но после победы на Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте начала Лигу наций с ничьей с Сербией. Впрочем, затем испанцы разгромили в гостях крепчайшую Швейцарию — 4:1. Теперь Испанию ждёт главное испытание — Дания. Та разобралась как с Сербией, так и со Швейцарией. Способны ли датчане насолить Испании? Вполне. Тем более чемпионы Европы потеряли мозговой центр в лице Родри. У полузащитника «Манчестер Сити» повреждение крестообразных связок. Справятся ли испанцы без своего лидера?
Венесуэла — Аргентина: пятница, 11 октября, 00:00 мск
Интрига: заруба чемпионов мира с сенсацией отбора в Южной Америке
Аргентина уверенно движется к отбору на ЧМ-2026. Как и подобает чемпионам мира, команда Лионеля Скалони занимает первое место. А Венесуэла идёт шестой, пока что попадая на ЧМ напрямую. Хотя в последних четырёх встречах венесуэльцы не одержали ни одной победы. Теперь же команда принимает дома Аргентину. Есть шанс на сенсацию! Тем более в последнем туре аргентинцы уступили в гостях Колумбии. Обыграть чемпионов мира реально.
Сербия — Швейцария: суббота, 12 октября, 21:45 мск
Интрига: принципиальная битва в Лиге наций
Встречи Сербии и Швейцарии — всегда огонь. Принципиальности добавляют этнические вопросы: за швейцарцев выступают албанцы и косовары. В последний раз команды встретились на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда Швейцария обыграла Сербию со счётом 3:2. Получилось весело. Ждём такой же яркой игры и сейчас? Тем более обеим сборным нужны очки: Сербия за два тура набрала всего одно, а у Швейцарии их нет вообще. Важная встреча для продолжения борьбы за трофей Лиги наций.
Украина — Грузия: пятница, 11 октября, 21:45 мск
Интрига: Грузия продлит победную серию в Лиге наций?
Грузия удивила футбольный мир на Евро-2024 своим выходом в плей-офф. А теперь грузины классно стартовали в дивизионе В Лиги наций: команда Вилли Саньоля обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0). В 3-м туре их поджидает Украина, которая, наоборот, потерпела два поражения. У Грузии есть шанс одержать третью подряд победу и приблизиться к дивизиону А. Украина же в случае поражения станет главным претендентом на понижение в классе.
Австрия — Казахстан: четверг, 10 октября, 21:45 мск
Интрига: команда Черчесова устроит сенсацию в матче с Австрией Рангника?
Станислав Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Впереди у команды тяжёлая и крутая игра. Казахстанцы едут в гости к Австрии и Ральфу Рангнику. Ещё одно пересечение, связанное с Россией. Австрийцы выглядели неплохо на Евро-2024, но розыгрыш Лиги наций начали с ничьей и поражения. Впрочем, и Казахстан набрал всего одно очко за два тура. У одной из команд появится шанс исправить положение. А кто-то, скорее всего, ещё сильнее приблизится к вылету из дивизиона В в дивизион С.
Англия — Греция: четверг, 10 октября, 21:45 мск
Интрига: противостояние лидеров группы в Лиге наций
Англия неожиданно оказалась в дивизионе В Лиги наций. Естественно, команда планирует вернуться в элиту. В первых двух турах англичане уверенно обыграли Финляндию и Ирландию (обе — по 2:0). Но и Греция не отстаёт от соперника, также набрав шесть очков за два тура. Теперь команды зарубятся друг с другом. Греки потихоньку возвращаются к статусу крепкой сборной. Так что лёгкой прогулки для Англии не получится.
Узбекистан — Иран: четверг, 10 октября, 17:00 мск
Интрига: Узбекистан — в погоне за первым в истории попаданием на ЧМ
Представляете Узбекистан на чемпионате мира? А это вполне может произойти! Вместе с Ираном он лидирует в отборочной группе ЧМ-2026 после двух туров. Две сильнейшие команды попадут на турнир напрямую. Так что если Узбекистан не уступит Ирану в предстоящей игре, то шансы на выход станут ещё выше. Поболеем за вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева?
Польша — Португалия: суббота, 12 октября, 21:45 мск
Интрига: чем закончится встреча Левандовского и Роналду?
Новая серия противостояния Роберта Левандовского и Криштиану Роналду. Две суперзвезды в последний раз встречались в матчах сборных в 2018 году. Тогда победу в Лиге наций в гостях одержала Португалия (3:2), а затем поляки увезли ничью (1:1) из Гимарайнша. Теперь португальцы уверенно двигаются к плей-офф. А Польша борется за второй слот с Хорватией и Шотландией. Если поляки заберут очки у фаворита, то это станет мини-сенсацией. Ещё одна интрига: сколько мячей забьют Левандовски и Роналду?
Уругвай — Эквадор: среда, 16 октября, 2:30 мск
Интрига: встреча двух претендентов на попадание на ЧМ-2026
Уругвай и Эквадор выступали на чемпионате мира 2022 года. А теперь рвутся на турнир в США, Мексику и Канаду. Уругвай занимает третье место в отборочной группе, Эквадор — четвёртый. Стоит учитывать, что эквадорцы потеряли три очка из-за штрафа, так как ранее использовали ложные документы об игроке Байроне Кастильо. Сейчас разрыв между Уругваем и Эквадором составляет четыре очка, а мог быть всего одно. Но если эквадорцы увезут победу, то максимально приблизятся к Уругваю.