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Главные матчи сборных 10-16 октября, расписание: Лига наций, отбор ЧМ-2026, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Аргентина

Заруба экс-тренеров РПЛ и ключевой момент для Бразилии. Топ-матчи сборных в эту паузу
Никита Паглазов
14 самых интригующих матчей сборных 10-16 октября
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Комментарии
А Черчесов едет в гости к Рангнику! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Клубный футбол ушёл на паузу. А нас ждёт неделя крутых матчей сборных! Команды сыграют в Лиге наций и отборочном цикле ЧМ-2026 — интриг много. Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: 14 самых интригующих матчей сборных 10-16 октября
Германия — Нидерланды
Фото: Alex Grimm/Getty Images
1 место

Германия — Нидерланды: понедельник, 14 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится ответный матч топ-сборных в Лиге наций?

В первом очном матче в Лиге наций Германия и Нидерланды выдали очень крутую игру. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Дубль два получится ещё ярче? По крайней мере, на Германию и Нидерланды мало что давит. Они на три очка опережают в таблице Боснию и Герцеговину с Венгрией. В плей-офф немцы и нидерландцы наверняка выйдут, можно сыграть красиво. Так что четыре забитых мяча не предел.

Италия — Бельгия
Фото: Claudio Villa, Alexander Hassenstein/Getty Images
2 место

Италия — Бельгия: четверг, 10 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух экс-тренеров клубов РПЛ

Италия и Бельгия после провала на Евро-2024 обновляются. Чуть лучше процесс проходит у первых. Команда Лучано Спаллетти в двух турах Лиги наций обыграла Францию и Израиль. Бельгия же разобралась с израильтянами, но французам уступила. Теперь Спаллетти и Тедеско встретятся очно. Классная вывеска: битва экс-тренеров «Зенита» и «Спартака» во главе двух топ-сборных. Кто окажется сильнее?

Бельгия — Франция
Фото: Michael Regan/Getty Images
3 место

Бельгия — Франция: понедельник, 14 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция обыграет Бельгию в третий раз за год?

Бельгия и Франция сыграли уже два раза в 2024 году. В 1/8 финала Евро и в первом матче Лиги наций сильнее оказались французы — 1:0 и 2:0 соответственно. Нет сомнений, что бельгийцы мечтают о реванше. Тем более в случае поражения команда Доменико Тедеско серьёзно усложнит себе задачу по выходу в плей-офф Лиги наций. Но проблем у Бельгии много: в предстоящих матчах сборной не помогут Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. Первый сосредоточился на адаптации в «Наполи», а второй попросил Тедеско не вызывать его из-за фокусировки на своём здоровье. Однако и у Франции в предстоящей встрече не сыграет Килиан Мбаппе. Так что шансы остаются у обеих команд.

Чили — Бразилия
Фото: Marcelo Hernandez, Lucas Figueiredo/Getty Images
4 место

Чили — Бразилия: пятница, 11 октября, 3:00 мск

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Чили
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия наконец начнёт победную серию?

Бразилия проводит плохой отборочный цикл к ЧМ-2026. Команда Доривала Жуниора занимает всего лишь пятое место в таблице, опережая зону стыков на одно очко. Пора исправлять ситуацию и подниматься вверх. Иначе есть реальный риск пролететь мимо чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. В ближайшем туре бразильцы едут в гости к Чили. Чилийцы за восемь игр набрали всего пять очков и идут на девятой строчке. Если не побеждать сейчас, то когда?

Испания — Сербия
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
5 место

Испания — Сербия: вторник, 15 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сдержит ли Сербия испанцев во второй раз?

Сборная Сербии в первом матче сдержала чемпионов Европы. Команды сыграли нулевую ничью в Белграде. Но есть сомнения, что в Испании ситуация повторится. Сербия выглядит на уровень ниже, чем команда Луиса де ла Фуэнте. При этом периодически сербы выдают неплохие матчи. Может, это произойдёт в игре с испанцами? Всё же состав у сборной Сербии позволяет тягаться даже с фаворитами.

Испания — Дания
Фото: Stu Forster/Getty Images
6 место

Испания — Дания: суббота, 12 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион Европы нанесёт первое поражение Дании?

Сборная Испании — королева Европы. Но после победы на Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте начала Лигу наций с ничьей с Сербией. Впрочем, затем испанцы разгромили в гостях крепчайшую Швейцарию — 4:1. Теперь Испанию ждёт главное испытание — Дания. Та разобралась как с Сербией, так и со Швейцарией. Способны ли датчане насолить Испании? Вполне. Тем более чемпионы Европы потеряли мозговой центр в лице Родри. У полузащитника «Манчестер Сити» повреждение крестообразных связок. Справятся ли испанцы без своего лидера?

Венесуэла — Аргентина
Фото: Buda Mendes/Getty Images
7 место

Венесуэла — Аргентина: пятница, 11 октября, 00:00 мск

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заруба чемпионов мира с сенсацией отбора в Южной Америке

Аргентина уверенно движется к отбору на ЧМ-2026. Как и подобает чемпионам мира, команда Лионеля Скалони занимает первое место. А Венесуэла идёт шестой, пока что попадая на ЧМ напрямую. Хотя в последних четырёх встречах венесуэльцы не одержали ни одной победы. Теперь же команда принимает дома Аргентину. Есть шанс на сенсацию! Тем более в последнем туре аргентинцы уступили в гостях Колумбии. Обыграть чемпионов мира реально.

Сербия — Швейцария
Фото: Christian Bruna, Alex Grimm/Getty Images
8 место

Сербия — Швейцария: суббота, 12 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: принципиальная битва в Лиге наций

Встречи Сербии и Швейцарии — всегда огонь. Принципиальности добавляют этнические вопросы: за швейцарцев выступают албанцы и косовары. В последний раз команды встретились на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда Швейцария обыграла Сербию со счётом 3:2. Получилось весело. Ждём такой же яркой игры и сейчас? Тем более обеим сборным нужны очки: Сербия за два тура набрала всего одно, а у Швейцарии их нет вообще. Важная встреча для продолжения борьбы за трофей Лиги наций.

Украина — Грузия
Фото: Dan Mullan/Getty Images
9 место

Украина — Грузия: пятница, 11 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Грузия продлит победную серию в Лиге наций?

Грузия удивила футбольный мир на Евро-2024 своим выходом в плей-офф. А теперь грузины классно стартовали в дивизионе В Лиги наций: команда Вилли Саньоля обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0). В 3-м туре их поджидает Украина, которая, наоборот, потерпела два поражения. У Грузии есть шанс одержать третью подряд победу и приблизиться к дивизиону А. Украина же в случае поражения станет главным претендентом на понижение в классе.

Австрия — Казахстан
Фото: Jurij Kodrun/Getty Images
10 место

Австрия — Казахстан: четверг, 10 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Черчесова устроит сенсацию в матче с Австрией Рангника?

Станислав Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Впереди у команды тяжёлая и крутая игра. Казахстанцы едут в гости к Австрии и Ральфу Рангнику. Ещё одно пересечение, связанное с Россией. Австрийцы выглядели неплохо на Евро-2024, но розыгрыш Лиги наций начали с ничьей и поражения. Впрочем, и Казахстан набрал всего одно очко за два тура. У одной из команд появится шанс исправить положение. А кто-то, скорее всего, ещё сильнее приблизится к вылету из дивизиона В в дивизион С.

Англия — Греция
Фото: Carl Recine, Michael P Ryan/Getty Images
11 место

Англия — Греция: четверг, 10 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние лидеров группы в Лиге наций

Англия неожиданно оказалась в дивизионе В Лиги наций. Естественно, команда планирует вернуться в элиту. В первых двух турах англичане уверенно обыграли Финляндию и Ирландию (обе — по 2:0). Но и Греция не отстаёт от соперника, также набрав шесть очков за два тура. Теперь команды зарубятся друг с другом. Греки потихоньку возвращаются к статусу крепкой сборной. Так что лёгкой прогулки для Англии не получится.

Узбекистан — Иран
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
12 место

Узбекистан — Иран: четверг, 10 октября, 17:00 мск

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Узбекистан — в погоне за первым в истории попаданием на ЧМ

Представляете Узбекистан на чемпионате мира? А это вполне может произойти! Вместе с Ираном он лидирует в отборочной группе ЧМ-2026 после двух туров. Две сильнейшие команды попадут на турнир напрямую. Так что если Узбекистан не уступит Ирану в предстоящей игре, то шансы на выход станут ещё выше. Поболеем за вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева?

Польша — Португалия
Фото: Stu Forster, Carlos Rodrigues/Getty Images
13 место

Польша — Португалия: суббота, 12 октября, 21:45 мск

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится встреча Левандовского и Роналду?

Новая серия противостояния Роберта Левандовского и Криштиану Роналду. Две суперзвезды в последний раз встречались в матчах сборных в 2018 году. Тогда победу в Лиге наций в гостях одержала Португалия (3:2), а затем поляки увезли ничью (1:1) из Гимарайнша. Теперь португальцы уверенно двигаются к плей-офф. А Польша борется за второй слот с Хорватией и Шотландией. Если поляки заберут очки у фаворита, то это станет мини-сенсацией. Ещё одна интрига: сколько мячей забьют Левандовски и Роналду?

Уругвай — Эквадор
Фото: Ethan Miller/Getty Images
14 место

Уругвай — Эквадор: среда, 16 октября, 2:30 мск

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Уругвай
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух претендентов на попадание на ЧМ-2026

Уругвай и Эквадор выступали на чемпионате мира 2022 года. А теперь рвутся на турнир в США, Мексику и Канаду. Уругвай занимает третье место в отборочной группе, Эквадор — четвёртый. Стоит учитывать, что эквадорцы потеряли три очка из-за штрафа, так как ранее использовали ложные документы об игроке Байроне Кастильо. Сейчас разрыв между Уругваем и Эквадором составляет четыре очка, а мог быть всего одно. Но если эквадорцы увезут победу, то максимально приблизятся к Уругваю.

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