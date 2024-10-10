А Черчесов едет в гости к Рангнику! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Заруба экс-тренеров РПЛ и ключевой момент для Бразилии. Топ-матчи сборных в эту паузу

Клубный футбол ушёл на паузу. А нас ждёт неделя крутых матчей сборных! Команды сыграют в Лиге наций и отборочном цикле ЧМ-2026 — интриг много. Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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