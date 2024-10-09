Самый критикуемый футболист «Спартака». Денисов правда так плох?

Даниил Денисов стал одним из самых обсуждаемых футболистов РПЛ. Слабую игру защитника «Спартака» успели раскритиковать ветераны красно-белых и подметили соперники. Так ли плох Денисов, как это описывают? В чём его сильные стороны и почему именно он играет в основе?

С чего всё началось?

Ящик Пандоры открылся после реплики Константина Тюкавина. В 9-м туре РПЛ форвард «Динамо» лишил красно-белых победы, сравняв счёт в компенсированное время. Тюкавин обработал мяч в штрафной и, обыграв Денисова, ввалил в ближний угол.

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» «Я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент — угловой заработал, во втором получилось обыграть его. Да, шёл осознанно».

Мнения разделились: половина не одобрила оценку Тюкавина, посчитав её неэтичной, а другая присоединилась к критике Денисова. Новая порция обсуждения Даниила подъехала после поражения от «Локомотива» — защитник не справился с Пиняевым. Зато через пару дней «Спартак» отомстил «Динамо», обыграв команду Лички на выезде в Кубке. Тогда же Денисов кинул ответку.

Даниил Денисов защитник «Спартака» «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал — покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Ещё мне показывали статистику Тюкавина против «Спартака»: несколько побед против десятка поражений. Я выходил на поле, и вся команда выходила показать, что мы сильнее всех слов. Я вижу 3:2 на табло, вот и всё».



Как начинал Денисов

Денисов подтянулся в первую команду при Руе Витории. Основной зоной обитания Даниила была опорная зона, но ещё в молодёжке его переставляли на позицию правого защитника — как раз в первом старте на матч РПЛ россиянина выпустили на правый фланг. По данным Transfermarkt, в «Спартаке-2» ему даже доводилось играть центрального защитника.

Повышение до полноценной основы произошло при Абаскале. Причём оно случилось так резко, что вызвало критику экспертов и болельщиков. Денисов вышел с первых минут против «Зенита» в Суперкубке России — 2022 и занял центр поля. «Спартак» пропустил четыре мяча, а Денисова запомнили по мему «закрыть Клаудиньо».

Денисов против Клаудиньо в 2022 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Денисов пока главное открытие для меня из недавних дебютантов лиги, — написал журналист Илья Казаков. — Закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона — это уже что-то».

Неудачный тезис журналиста откликнулся на Данииле, которого воспринимали исключительно как футболиста-мема. На деле Денисов не играл персонально по Клаудиньо, а в его зоне также комбинировали Вендел и Дуглас Сантос. Четыре пропущенных от «Зенита» — ошибка почти всех игроков «Спартака», не только Денисова.

Со стартом чемпионата Даниила перетащили на правый фланг обороны, где он окончательно и закрепился. Причин несколько: в полузащиту и без него было много кандидатур, Мозес слаб при схеме с двумя центральными, а Хлусевича задвинули на левый фланг. В теории правым защитником могли сделать Зобнина, у которого был неплохой опыт игры там, но Абаскаль решил, что тот полезнее в полузащите (сейчас так же считает и Станкович).

Даниил Денисов с Гильермо Абаскалем Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Денисов не выделялся особыми навыками игры на позиции: ни отбором, ни опекой, ни навесами, ни скоростью. Зато Даниил брал работоспособностью, выносливостью и дисциплинированностью. В этом плане россиянин походит на идеал футболиста будущего. И не спешите превращать этот тезис в мем — речь об универсальности и готовности закрыть любую позицию. О таких игроках мечтает даже Пеп Гвардиола. Абаскаль с первых туров стремился к схожей системе, направленной на доминирование в позиционке, потому услуги Денисова пришлись кстати.

Даниил успешно провёл первый полноценный сезон, несмотря на изначальный скепсис (сделал четыре ассиста и отметился голом). Зато в сезоне-2023/2024 чётко подметились главные проблемы игрока — не очень хорошо выбирал позицию, давал слабину в индивидуальных дуэлях и «привозил».

В большей степени вина лежит на Абаскале, который на второй год беспощадно экспериментировал с тактикой и составом, из-за чего страдали сыгранность и оборона. Другая проблема: фланг с Денисовым разделял Бонгонда, который совсем не помогал россиянину при обороне. Порой на защиту забивали абсолютно все футболисты, и тогда «Спартак» возрождал легендарный мем «помогите», когда игроки соперника получают значительное преимущество в контратаке. К примеру, матч с «Крыльями» в Самаре. Денисову приходилось контролировать слишком большое пространство в одиночку, так как в атаке заигрывались почти все полевые. Будь Даниил гуру оборонительного мастерства вроде Рамоса или Мальдини, такие эпизоды могли закончиться менее плачевно. Но случились 0:4.

Это понимал и Абаскаль. Но время шло, а оборонительный футбол «Спартака» особо не улучшался. «По его игре в Самаре всё очевидно: если хавбеки возвращаются пешком, трудно что‑то сделать, Денисов не Бэтмен, когда остаётся один, — возмущался Гильермо. — Так что речь не о доверии, а об игре футболиста. Сегодня тоже были ситуации, когда он оставался один в один. А парень ещё очень молод».

Что не так сейчас?

Станкович сразу наладил защиту «Спартака» (с отрывом допустили меньше всех моментов у собственных ворот), но к Денисову всё равно остаются вопросы. Во-первых, он мало влияет на атаки. При Деяне крайние защитники играют высоко, и тот же Рябчук хорошо создаёт моменты с помощью забеганий и навесов. Денисов слаб в этом компоненте (0,15 ожидаемого ассиста) — с этим можно было смириться, играй он дополнительного центрального защитника при владении, но он так же играет высоко. Вероятно, разумнее использовать Даниила полуфланговым защитником с перемещением в центр поля, что могло бы разнообразить игру москвичей, и сконцентрироваться на более сильных сторонах футболиста. Плюсом это может разгрузить Барко.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-вторых, Денисов в индивидуальных дуэлях тоже не прокачался. Есть наглядный пример с голом Тюкавина в дерби, но там вина не лежит полностью на Данииле: рядом стоял Литвинов, который мог помочь партнёру, однако этого не сделал. С «Локомотивом» Денисов тоже не справился с Пиняевым: в эпизоде с первым пропущенным не пошёл в отбор и допустил смещение Сергея в полуфланг.

Выходит, что защитнику нужна поддержка при обороне, в одиночку против топ-соперников он не всегда справляется. При этом назвать его полностью бесполезным нельзя — Денисов хорошо справляется против менее статусных соперников. С «Ростовом» аналитические ресурсы оценили игру защитника (семь баллов), в матчах с «Ахматом», «Факелом» и «Зенитом» в августе он вообще был одним из лучших по мнению WhoScored.

Складывается впечатление, что Денисов может стать хорошим правым защитником при грамотной системе, способной подстраховать футболиста при необходимости. Если оставить Даниила один в один против безумного дриблёра, то россиянин вряд ли справится. При этом он стал выглядеть увереннее с мячом и может стать неплохой опцией для продвижения в полузащите.

Ещё остаётся надежда на прогресс через тренировки, благо возраст позволяет (через несколько дней ему исполнится 22 года, есть простор и время для развития). Вопрос в другом — готов ли «Спартак» ждать улучшений (и будут ли они?) или стоит обратиться к трансферному рынку? Альтернатива в лице Хлусевича слишком пугает (там куда больше оборонительных провалов), Зобнина видят исключительно в центре, а Даниил всё же сыроват. Но нападки на футболиста и критика слишком преувеличены.