Мбаппе — далеко не главный транжира сезона. Многие порют моменты куда чаще

Вопреки ожиданиям многих, Мбаппе не начал моментально разрывать за «Реал». Его адаптация проходит постепенно, а реализация моментов пока не поставлена на поток. Согласно данным Understat (информация у разных источников может различаться), Килиан при пяти забитых мячах в Ла Лиге имел моментов на 7,08 xG. То есть недобрал два гола.

Подобная статистика для него несвойственна: в предыдущих шести сезонах Лиги 1 он неизменно превышал планку, в том числе на 5,7 и 4,15 xG. Так что ждём, когда француз окончательно освоится на новом месте. Да и сейчас цифры совсем не худшие — у многих показатели слабее. За ориентир возьмём топ-5 лиг плюс РПЛ.

10-е место — Закария Абухляль, «Тулуза»

Закария Абухляль Фото: Eric Alonso/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 3,42 xG и 1 гол (-2,42)

Марокканский правый вингер перенёс тяжёлую травму колена, пропустил полгода, вернулся в строй весной 2024-го и с тех пор забил за 15 матчей Лиги 1 только один гол — как раз «Лиллю» в последнем туре. Хотя в 2023-м на его счету 15 мячей во всех турнирах. Вернуть былую форму никак не получается.

9-е место — Адама Траоре, «Фулхэм»

Адама Траоре Фото: Danehouse/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 3,44 xG и 1 гол (-2,44)

Траоре за счёт убойного сочетания силы и скорости постоянно создаёт остроту. Ещё бы реализацию подправить. Не зря после недавнего матча «Фулхэма» с «Манчестер Сити» завирусились кадры, где Пеп Гвардиола показывает Адаме, как тому следует пользоваться шансами. То есть промахи вингера утомили даже тренера соперника.

8-е место — Доминик Соланке, «Тоттенхэм»

Доминик Соланке Фото: MB Media/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 4,47 xG и 2 гола (-2,47)

Многомиллионный новичок «Тоттенхэма» вскрыл «Брентфорд» и «Ман Юнайтед». Но при этом в обоих матчах у него была куча моментов, и он должен был забивать чаще. А в других его голевое чутьё вообще не сработало. В АПЛ пока нет большего транжиры. За весь прошлый сезон в «Борнмуте» у нет примерно такая же статистика упущенных шансов — минус 2,41 xG. Только 19 голов это полностью нивелировали.

7-е место — Брил Эмболо, «Монако»

Брил Эмболо Фото: Soccrates/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 2,53 xG и 0 голов (-2,53)

Ещё один футболист, которого подкосили травмы. Напарник Александра Головина в прошлом сезоне пережил и разрыв «крестов», и мышечные проблемы, лечившись суммарно 257 дней. Да и в целом его мучат повреждения всю карьеру. В нынешней Лиге 1 у Эмболо за пять матчей суммарно 12 ударов. Цели не достиг ни один.

6-е место — Тэмми Абрахам, «Милан»

Тэмми Абрахам Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 3,54 xG и 1 гол (-2,54)

За англичанином давно закрепилась слава нападающего, который явно пользуется браузером Mozilla Firefox. Он частенько губил моменты и в «Челси», и особенно в «Роме». Теперь продолжает традицию в «Милане». Чего только стоит матч с «Фиорентиной», где Абрахам не реализовал как пенальти, так и другие классные возможности огорчить соперника — де Хеа «съел» Тэмми и не поперхнулся.

5-е место — Тео Бонгонда, «Спартак»

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ожидаемые и реальные голы: 2,63 xG и 0 голов (-2,63)

Гуарирапе не хватило времени в ЦСКА (четыре матча, 0 голов при 1,90 xG), чтобы обойти Тео. Сезоном ранее шансы в «Спартаке» порол Соболев, теперь его роль взял на себя конголезец. Бонгонда как магнит притягивает уйму моментов, однако прицел его пока сбит: 21 удар, в том числе с пенальти «Химкам» — ни одного гола. Барко 11-метровые исполняет куда увереннее.

4-е место — Мойзе Кин, «Фиорентина»

Мойзе Кин Фото: LightRocket via Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 5,03 xG и 2 гола (-3,03)

Как и Абрахаму, Кину пришлось тяжёло в игре «Милана» и «Фиорентины»: тоже не реализовал пенальти и часто не забивал из убойных позиций. А когда отличился (дважды!), залез в офсайд. Плюс сам 11-метровый «привёз». Но у него хоть ассист на счету. В других матчах у Мойзе также получается далеко не всё. На данный момент он главный транжира Серии А.

3-е место — Тьерно Барри, «Вильярреал»

Тьерно Барри Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 5,07 xG и 2 гола (-3,07)

В дебютном сезоне в Ла Лиге 21-летний француз вскрыл «Сельту» и оформил 1+1 с «Лас-Пальмасом». Но не всё так гладко: нападающий несколько раз простил «Реал» и «Эспаньол», не использовал отличные шансы с «Мальоркой» и «Валенсией», что стоило его команде нескольких очков. И всё же его промахи можно списать на адаптацию.

2-е место — Жорж Микаутадзе, «Лион»

Жорж Микаутадзе Фото: ANP via Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 3,49 xG и 0 голов (-3,49)

Грузинский бомбардир Евро-2024 этим летом вернулся в родной клуб, отказав при этом лигочемпионскому «Монако». Французский чемпионат для него привычнее всех. Тем не менее в новом сезоне забить никак не получается. И это при 17 ударах по воротам. Особенно благодарны Микаутадзе должны быть «Ренн» и «Марсель» — во многом промахи Жоржа принесли им по три очка.

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1-е место — Абде Эззалзули, «Бетис»

Абде Эззалзули Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Ожидаемые и реальные голы: 4,54 xG и 1 гол (-3,54)

«Бетис» в целом губит слишком много моментов: больше него (15,23 xG) насоздавали только «Барселона», «Вильярреал» и «Реал», а забили — они же и ещё 11 (!!!) команд (восемь голов). Король здесь — воспитанник «Барсы» Эззалзули. Марокканец и два пенальти не реализовал, и кроме этого поражает лютым невезением. Его рекорд в Ла Лиге — четыре забитых мяча за «Осасуну»-2022/2023. Должен был повторить его уже в начале сезона, но…

Кто близок к попаданию в топ-10

Марио Пашалич и Александр Ляказетт Фото: Getty Images

Здесь и партнёр Микаутадзе по «Лиону» Александр Ляказетт (2,22 xG, 0 голов), и Кэмерон Арчер из «Саутгемптона» (3,14 xG, один гол), и старый приятель Алексея Миранчука по «Аталанте» Марио Пашалич (2,12 xG, 0 голов). Дальше идёт как раз Мбаппе, а вместе с ним и Александр Сёрлот из «Атлетико» (3,08 xG, один гол).

Тут не было представителей Бундеслиги — в Германии с реализацией беспорядка мало. Так что отметим, что главный транжира оттуда — Фарес Шаиби из «Айнтрахта» (1,96 xG, 0 голов). Но сезон стартовал не так давно, поэтому всё ещё может несколько раз поменяться.