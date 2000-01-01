В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Бразильский клуб «Васко да Гама» написал фамилии игроков на форме языком жестов. Акция была посвящена Международному дню глухих.
Как это выглядит?
На каждой футболке в месте, где должна быть фамилия, в ряд напечатаны руки, которые показывают определённую букву дактильного алфавита.
Бразильский клуб написал фамилии игроков на форме языком жестов. Фото
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