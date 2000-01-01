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В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Бразильский клуб «Васко да Гама» написал фамилии игроков на форме языком жестов. Акция была посвящена Международному дню глухих.
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Как это выглядит?
Как это выглядит?
На каждой футболке в месте, где должна быть фамилия, в ряд напечатаны руки, которые показывают определённую букву дактильного алфавита.
Бразильский клуб написал фамилии игроков на форме языком жестов. Фото
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