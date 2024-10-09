Юрген Клопп возвращается! Выбор экс-тренера «Ливерпуля» многих удивит

Важная должность в «Ред Булл», но всё ещё не тренерская деятельность. Хотя в контракте есть пункт о сборной.

Юрген Клопп снова в деле. Правда, немец не вернулся к тренерской работе. Он получил административную должность в компании «Ред Булл».

Чем занимался Клопп в последние месяцы

Предыдущим местом работы Клоппа был «Ливерпуль». За девять лет под руководством Юргена команда собрала неплохую коллекцию трофеев. Победитель Лиги чемпионов (а всего было три финала), чемпион АПЛ, победитель Кубка Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Впечатляет, не правда ли?

Клопп ушёл из «Ливерпуля» по окончании прошлого сезона. Ему устроили прощальную церемонию после заключительного матча, а сам Юрген распевал фамилию нового тренера (им стал Арне Слот). О своём уходе немец объявил ещё в начале 2024 года. По словам тренера, у него закончились силы. «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова и снова», — утверждал Клопп.

Юрген Клопп добился успеха в «Ливерпуле» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После этого немецкий тренер наслаждался своеобразным отпуском. Он сгонял на финал Лиги чемпионов в Лондон, где поддерживал свой бывший клуб — дортмундскую «Боруссию». Посетил теннисный турнир на Мальорке — сидел на трибунах в футболке сборной Германии. Присутствовал на концерте известной певицы Тейлор Свифт в Ливерпуле, мотался по городам Германии в ходе Евро-2024, а также съездил на Паралимпиаду в Париж. Плюс периодически играл в падел-теннис и стал почётным послом благотворительного фонда «Ливерпуля».

Клопп утверждал, что хотел отдохнуть от тренерской деятельности примерно около года. В июле ему поступило предложение возглавить сборную США и готовить её к домашнему чемпионату мира. Клопп ответил отказом — сказал, что хочет отдохнуть (по данным журналиста Дэвида Орнштейна). Также Юрген был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта. Позднее издание The Telegraph сообщило, что немец не возглавит команду, поскольку не намерен тренировать до лета 2025 года. Ниже — слова Клоппа, которые он произнёс в июле.

Юрген Клопп бывший главный тренер «Ливерпуля» «Неважно, кто меня позовёт: в своём заявлении об отставке я сказал, что не буду тренировать ни одну страну или клуб в течение года. Некоторые, должно быть, пропустили эту часть. Буквально на следующий день кто-то позвонил, и я сказал: «Вы с ума сошли? Я только вчера это объяснял». На данный момент я бы исключил возвращение к тренерской карьере».

В сентябре Юрген вернулся к тренерской работе. Правда, только на один матч. Он возглавил команду бывшего футболиста дортмундской «Боруссии» Якуба Блащиковского — это была прощальная игра для поляка. Примерно в то же время Клопп заявил, что не скучает по тренерской работе, а скучает по людям, с которыми трудился в «Ливерпуле». На эту ремарку зря не обратили много внимания.

Юрген получил новую работу. В контракте есть интересный пункт

Теперь у Юргена появилась новая работа. Он стал глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл». Немец будет консультировать все команды, которые принадлежат концерну («РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Брагантино», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Линферинг») по вопросам тренерской работы, трансферам, развития талантливых футболистов.

Важный нюанс — Клопп начнёт работу с 1 января 2025 года. «Хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении», — сказал немец после официального объявления. Любопытно, что в июне появилась информация о возможном назначении Клоппа на пост главного тренера одного из клубов «Ред Булл». Однако тогда агент немца назвал всё это полной чушью.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в контракте Клоппа с «Ред Булл» прописана опция, которая позволяет ему покинуть концерн ради работы в сборной Германии. Кажется, мы уже знаем, кто возглавит её после Нагельсмана.

Ещё в сентябре спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер говорил следующее: «Если Юлиан Нагельсман в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать топ-клуб Европы или Германии, то, конечно же, мы не пройдём мимо кандидатуры Юргена Клоппа. Он долгое время проработал за пределами Германии. Разумеется, я высоко его оцениваю. Этот тренер сделал невероятную карьеру».

«Все надеются, что Юлиан Нагельсман будет на этом посту гораздо, гораздо дольше, чем до 2026 года», — так ответил Клопп. Нынешний контракт Нагельсмана со сборной Германии истекает как раз в 2026 году. Не исключено, что Юлиан свозит команду на чемпионат мира, после чего объявит об уходе из сборной.

У Пепейна Лендерса пока не всё хорошо в «Зальцбурге» Фото: Hans Peter Lottermoser/Getty Images

Кстати, пост главного тренера «РБ Зальцбург» сейчас занимает Пепейн Лейндерс — бывший помощник Клоппа в «Ливерпуле». Не по нему ли так скучал Клопп? Правда, пока у Лейндерса получается ужасно. «Зальцбург» дважды проиграл в Лиге чемпионов с общим счётом 0:7. А в чемпионате Австрии занимает всего лишь пятое место (правда, при двух матчах в запасе). В последнем туре перед перерывом «Зальцбург» попал под «Штурм» — 0:5. Приход Клоппа наверняка взбодрит Лейндерса. Осталось только продержаться до января.