«Люди просто перестали выходить на связь». Карпин разъяснил всё о проблемах сборной России

Объяснил, почему у команды нет соперника, сделал важное заявление по официальным и шоу-матчам. И, конечно, не забыл про Глушенкова.

Сборная России продолжает подготовку. Правда, команда сама не знает – к чему. Состоится ли хоть какой-либо матч или нет, представления нет. Но тренировки идут, и после одной из них Валерий Карпин пообщался с журналистами. Получилось информативно и резко – в стиле главного тренера.

— Состоится ли матч сборной России? Какая у вас информация?

— Вроде бы состоится. Но это не точно.

— А с кем и когда?

— Ну… с Пакистаном. С людьми из Пакистана, давайте так скажем.

— Считаете, что «люди из Пакистана» — это нормальный соперник?

— Нет, это ненормальный соперник. Поэтому есть сомнения — состоится ли матч. Если это не официальная сборная Пакистана, то смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определённая процедура, которую выполняют все федерации. Они заполняют анкеты и отправляют их в ФИФА, чтобы матч был признан игрой под эгидой ФИФА. Если Пакистан не заполнит анкету и этот матч не будет считаться матчем сборных, то смысла нет.

Игроки сборной России на тренировке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему вы тогда до сих пор допускаете проведение этого матча?

— Я читаю информацию в прессе. Пакистан сказал, что матча не будет. Но если от их федерации будет официальная анкета, если к нам приедет сборная Пакистана, даже если будут непонятно какие игроки, то смысл какой-то есть.

— Это не бьёт по репутации института сборной?

— Не готов так сказать. Я не против матча, но только если это будет подтверждено ФИФА и обеими федерациями. Если не будет, то, надеюсь, что и игры не будет.

— Что с соперниками на ноябрь?

— Смотрите. В июне месяце мы знали, что у нас на октябрь есть соперник. Это должен был быть Пакистан. Ровно как и в июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали про октябрь. С Пакистаном была чёткая договорённость на октябрь. В конце сентября люди перестали выходить на связь. Всё может поменяться в любую секунду. На данный момент у нас есть два соперника на ноябрь. Один из них – Сирия.

— А сыграть с клубами, Медиалигой?

— На протяжении всего этого тяжёлого времени сборная России пытается находить и играть матчи с официальными сборными. Сильными или слабыми – это другой вопрос. Играть с неофициальными сборными можно, но тогда и нашу команду не надо называть сборной России. Можно назвать сборной клубов, например. Тогда можно играть с кем угодно, как угодно, где угодно. Но у нас есть статус, который, я считаю, надо поддерживать. Это важно и для игроков, которые приезжают в сборную России. Что касается игр с клубами, то в этом был бы смысл, если бы у нас, например, был сбор и подготовка к матчу в Лиге наций. Если бы был нам нужен тренировочный матч, проблемы нет. Это значит, что мы готовимся, что нам нужен спарринг. А готовить игроков сборной России перед матчем с клубом просто так? Для чего? Чтобы они в клубы с травмами вернулись? Я сам тренер «Ростова». Что я сам себе скажу? Что я идиот?

— А сборная легионеров РПЛ?

— То же самое — про статус. Если это всем интересно, давайте соберём сборную клубов россиян РПЛ и сборную клубов легионеров РПЛ. Проведем шоу-матч. Все будут довольны. На то, чтобы тренировать кого-то в этом матче, я не претендую. Наоборот –за то, чтобы не тренировать.

— Какая задача на этот сбор, если пока нет соперника?

— Нам сказали, что сбор будет. До последнего лелея надежду, что сборная Пакистана доедет – и будет официальный матч. Мы заранее объявили окончательный список, надеясь, что игра состоится. Если матч не состоится, то проработан план «Б». В него входят тренировка для прессы, посещение фильма про Черенкова, открытая тренировка для болельщиков. Если не будет матча, то завтра после тренировки все разъедутся.

— Был шанс, что сбор отменят вообще?

— Обсуждали. Если бы я заранее знал, что точно не будет соперника, я был бы за отмену сбора.

— Глушенков не доехал из-за травмы. Вы говорили, что хотели бы с ним поговорить. Не общались по телефону?

— Нет. По телефону не хочу. Встретиться вне сборной? Думаете, у меня так много времени? Где мне с ним встречаться?

— Ваша реакция на его цитату?

— Я увидел её в прессе. Я хочу послушать Глушенкова и спросить — хочет ли он играть за сборную?

— Многие интерпретировали его слова так, что он их не сказал бы, если бы тренером были не вы.

— Спросите у него.

— Если Глушенков скажет, что он готов играть за сборную только в официальных матчах, но не в период бана?

— Принимаю такую позицию. Почему нет? Это хотя бы честно и нормально. Если он будет выкладываться на 500% в официальных матчах, почему нет?

— Не очень патриотично.

— Я тренер сборной или политик? Мне нужен результат. Каким бы я политиком не был, если результата не будет, то и меня не будет в сборной.

— Сегодня 25 лет матчу Россия — Украина в «Лужниках». Зажила рана?

— Если бы она кровоточила, я бы уже умер, наверное. Сердце болит, но раны уже нет.