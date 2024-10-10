Футбол сборных при смерти. Это доказывает поступок Мбаппе

Дани Карвахаль и Родри вылетели с «крестами». Шейный отдел позвоночника повредил Винисиус. У Алисона проблемы с подколенным сухожилием, у Эдера Милитао – с четырёхглавой мышцей левой ноги. Килиана Мбаппе освободили от матчей за сборную, чтобы тот поправил здоровье. И сразу после этого француз сыграл за «Реал».

Микротравма прямо перед встречами сборных нашлась у Нуссайра Мазрауи. Из сборной Англии по состоянию здоровья почти сразу отпустили Кобби Майну. Зашёл и сразу вышел – как дедушка из «Симпсонов» в знаменитом мемном видео. Мышечное повреждение получил Ферран Торрес. Ромелу Лукаку попросил не вызывать его в сборную Бельгии, потому что он хочет сосредоточиться на «Наполи». Кевин Де Брёйне за бельгийцев тоже не сыграет. Он восстанавливается после очередной травмы.

Все эти истории разные. Однако их объединяют две вещи. Во-первых, они так или иначе упираются в календарь, который чудовищно перегружен. Футболисты не выдерживают. О возможной забастовке говорят всё чаще. Пока у неё нет каких-то конкретных очертаний, точка невозврата не пройдена. Но тенденции вполне очевидны.

Во-вторых, почти все вышеназванные истории всплыли прямо перед паузой на сборные. Родри и Де Брёйне сломались чуть раньше, однако их травмы тоже имеют к футболу сборных самое что ни на есть прямое отношение.

Забастовка забастовкой, но действия ФИФА и УЕФА могут привести и к ещё одной большой проблеме. Вернее, могут усугубить ситуацию. Интерес к футболу сборных в последние годы снижается. Чемпионаты мира и Европы по-прежнему в фаворе – их смотрят, за ними следят. Вызывает большие вопросы увеличение количества участников, которое ведёт к снижению качества продукта. Но в целом большие турниры по-прежнему интересны.

С отборочными матчами или Лигой наций ситуация совсем другая. Если бы эти паузы можно было проматывать, как в компьютерной игре, огромное число болельщиков делало бы это. И многие футболисты и тренеры (в первую очередь клубные) – тоже! Нагрузка на игроков и так очень высока – а тут дополнительная порция матчей, которые к тому же не вызывают ажиотажа ни у зрителей, ни зачастую у футболистов. Одно дело – насиловать себя ради чемпионата мира или Европы. И совсем другое – ради Лиги наций либо отборочных матчей с середняками или аутсайдерами.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе Фото: Alex Grimm/Getty Images

Дидье Дешам, комментируя ситуацию с Мбаппе, чётко сказал: работодателем является клуб, а не сборная. И не нужно удивляться тому, что футболисты между неважными матчами за сборную и матчами за клуб всё чаще будут выбирать второе. И дело не в том, что они не патриоты или им наплевать на сборные своих стран. Просто их силы ограничены. И логично тратить больше сил там, где интереснее – и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Интереснее в Лиге чемпионов, в топ-чемпионатах, на чемпионате мира или на Евро. Лигу наций и отборочные матчи с этим не сравнить, правда же?

Футбол сборных должен быть. Это важное социальное явление. Пожалуй, даже более важное, чем клубный футбол. Но сборные не должны играть так часто. Как, впрочем, и клубы, которым удлинили еврокубки и для которых зачем-то придумали новый клубный чемпионат мира.

Вы скажете, что еврокубки и особенно КЧМ – только для топов, остальных это не касается. Всё так, но даже тренеры команд поменьше воют из-за того, что их футболисты не выдерживают. Свежий пример – выступление тренера «Алавеса» Луиса Гарсии перед матчем с «Реалом». Он чётко сказал: календарь слишком плотный, у нас уже очень много травм, мы вынуждены проводить большую ротацию. Это сказал тренер команды, которая не играет в еврокубках. И сказал в сентябре – когда сезон только начался!

Если ФИФА и УЕФА продолжат перегружать календарь, забастовка игроков станет ближе. Но ещё ближе окажется смерть футбола сборных. Он и сейчас сильно хворает, однако пока жив. Вот только если футболистов хоть немного не разгрузить, они начнут разгружать себя сами.

Микротравм – и настоящих, и фиктивных – перед международными паузами станет ещё больше. А дальше, вероятно, игроки перестанут что-либо выдумывать и будут прямо говорить: мы в сборные не хотим, мы больше не можем! Если мы будем играть ещё и там, нас не хватит, чтобы выступать за клуб. Такие заявления из исключительных превратятся в массовые.

Это поворот не туда. Но кажется, что договориться можно. Пока можно. Правда, футбольные власти не показывают большого желания договариваться. И эта упёртость может привести к тому, что проиграют все: и боссы футбола, и игроки, и мы – зрители.