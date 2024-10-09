Топ-матчи четверга: Лига наций УЕФА, НХЛ, КХЛ, теннис и предсезонка НБА

Яркий спорт 10 октября: битва Медведева и Синнера, Италия — Бельгия, Казахстан Черчесова против Австрии, «Спартак» — «Салават» и не только!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Евгений Малкин достичь сразу трёх юбилеев?

Российский нападающий «пингвинов» в ближайшее время должен покорить три отметки — 500 голов, 800 голевых передач и, соответственно, 1300 очков в НХЛ. Ждать этого точно осталось недолго — Евгению не хватает двух точных бросков и двух ассистов. Сделать это в матче с «синерубашечниками» будет невероятно сложно, ведь «Питтсбургу» будет противостоять лучшая команда прошлой регулярки. Но вдруг?

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🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», предсезонные матчи НБА

Интрига: лидер лучшей команды Запада прошлого сезона появится на паркете?

До старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации остаётся все меньше времени. Команды продолжают подготовку к сезону. В одном из матчей предсезонки между собой сыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Ранее «молнии» обыграли «Сан-Антонио», но на паркете не было главной звезды клуба Шея Гилджес-Александера. «Ракеты» же решили задействовать практически всех звёзд с первого матча с «Ютой». Кто одержит победу в игре клубов, которые претендуют на попадание в плей-офф?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: состоится ли дерби российских вратарей?

Основным вратарём «Колорадо» в прошлом сезоне был Александр Георгиев, который сохранил за собой звание первого номера «лавин». А вот «рыцари» усилились Ильёй Самсоновым только в это межсезонье. Выиграть конкуренцию у Эдина Хилла ему будет довольно сложно, однако неплохая игра на предсезонке может заставить Брюса Кэссиди хорошо подумать над выбором стартового голкипера.

🏀 5:30: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 10 октября 2024, четверг. 05:30 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри или обновлённое трио «королей» — кто победит?

«Сакраменто Кингз» в межсезонье подписал контракт с Демаром Дерозаном, который последние несколько лет прозябал в «Чикаго Буллз». «Короли» образовали трио из ДеАарона Фокса, Домантаса Сабониса и Дерозана. Прошлый сезон для клуба из Западной конференции получился не самым удачным – команда не вышла в плей-офф, но теперь с новой звездой в составе готова побороться за высокие места в конференции. Сумеет ли «Голден Стэйт» со Стефеном Карри во главе обыграть «Сакраменто»?

🎾 10:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится очередное сражение Медведева с Синнером?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев справился с непростым соперником Стефаносом Циципасом, но дальше ему будет ещё тяжелее, ведь за место в полуфинале нового розыгрыша россиянину придётся сражаться с первой ракеткой мира Янником Синнером. Теннисисты уже играли 13 раз, и ведёт с небольшим перевесом Даниил — 7-6. Впрочем, из семи последних матчей Янник выиграл шесть, в том числе и последний — в 1/4 финала US Open — 2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томаш Махач.

⚽️ 17:00: Узбекистан — Иран, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 1, 3-й тур

Интрига: обыграет ли Узбекистан соперника впервые за 12 лет?

Сборные Узбекистана и Ирана представляют группу А в азиатском отборе на чемпионат мира. Пока у них всё хорошо — каждая из команд одержала по две победы. Неудивительно, что обе сборные делят первое место в группе. Победитель предстоящего матча увеличит шансы на поездку на турнир в 2026 году. Сборная Ирана — очень неудобный соперник для Узбекистана. Ранее соперники встречались друг с другом 14 раз. Узбекистан одержал всего одну победу — это произошло в 2012 году.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

После тяжёлого старта обе команды набрали отличный ход: магнитогорцы выиграли четыре последних матча, а нижегородцы — пять. Так или иначе чья-то победная серия завершится по окончании этой игры. Статистика личных встреч прошлого сезона говорит в пользу «Торпедо». Но значит ли это, что и сейчас команда Игоря Ларионова возьмёт верх?

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🏒 19:30: «Спартак» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд реабилитируется за поражения?

Обе команды в последних матчах не порадовали своих болельщиков — красно-белые проиграли «Металлургу», а уфимцы — ЦСКА. Более того, «Салават» идёт на серии из двух поражений, что отбросило подопечных Виктора Козлова на границу зоны плей-офф на Востоке. Одному из клубов повезёт перебить негативный фон — но кто это будет?

🏒 19:30: ЦСКА — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА ещё раз докажет, что 0:11 — случайность?

Армейцы частично реабилитировались за два проваленных матча с «Металлургом» и «Трактором», всухую обыграв «Салават Юлаев». Качество игры, однако, оставляло желать лучшего, да и одной победы мало, чтобы говорить о выходе пусть и из небольшого, но очень болезненного пике. «Автомобилист», который идёт среди лидеров Востока, точно не сделает жизнь красно-синим легче.

⚽️ 21:45: Англия — Греция, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 3-й тур

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Интрига: англичане не испытают проблем в матче с удобным соперником?

Англичане хорошо стартовали под руководством Ли Карсли. Они обыграли Ирландию и Финляндию с одинаковым счётом — 2:0. Впрочем, пока Англия занимает второе место в группе. Дело в том, что греки тоже одержали две победы и обошлись без пропущенных мячей. Они раскатали финнов (3:0), а потом справились с ирландцами (2:0). Так что теперь нас, по сути, ждёт матч за первое место в группе. Англичане девять раз встречались с греческими футболистами и ни разу не проиграли (семь побед, две ничьих). С другой стороны, соперники не проводили официальных матчей с 2006 года.

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⚽️ 21:45: Италия — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Италия продлит успешную серию в матчах с бельгийцами?

Лучано Спаллетти против Доменико Тедеско — два бывших тренера РПЛ встретятся друг с другом в Лиге наций. Итальянцы отлично стартовали — обыграли и Францию (3:1), и Израиль (3:1). А вот бельгийцы набрали три очка из шести возможных. В последнее время Италия хорошо играет против соперника. Она победила Бельгию на Евро-2016 (2:0), Евро-2020 (2:1) и в Лиге наций в 2021 году (2:1). Последний успех бельгийцев был зафиксирован девять лет назад — тогда она победила в товарищеском матче (3:1).

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⚽️ 21:45: Австрия — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли Казахстан безголевую серию в матчах с Австрией?

Сборная Казахстана пока не побеждает и не забивает под руководством Станислава Черчесова. Сначала команда сдержала норвежского нападающего Эрлинга Холанда (сыграли по нулям), но потом не справилась со словенцем Беньямином Шешко. Казахстанцы проиграли 0:3, а футболист «РБ Лейпциг» оформил хет-трик. У австрийцев пока тоже всё не очень хорошо — поделили очки со Словенией (1:1) и проиграли норвежцам (1:2). Ранее соперники встречались друг с другом четыре раза, и Казахстан не забил ни одного мяча (две ничьих, два поражения).

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⚽️ 21:45: Израиль — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Франция сыграет в первом матче после ухода Гризманна?

Французы проведут первый матч после того, как Антуан Гризманн завершил карьеру в сборной. Это решение удивило других футболистов национальной команды. Французы стартовали в Лиге наций с поражения от Италии (1:3), после чего одолели Бельгию (2:0). А вот Израиль проиграл оба матча. А что там по личным встречам? Израиль не обыгрывал французов с 1993 года. Собственно, это единственная победа команды. После этого соперники встречались ещё шесть раз — три победы Франции, три ничьих.