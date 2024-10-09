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Расписание спортивных матчей 10 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Лига наций УЕФА, НХЛ, КХЛ, теннис и предсезонка НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 октября
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Комментарии
Яркий спорт 10 октября: битва Медведева и Синнера, Италия — Бельгия, Казахстан Черчесова против Австрии, «Спартак» — «Салават» и не только!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Евгений Малкин достичь сразу трёх юбилеев?

Российский нападающий «пингвинов» в ближайшее время должен покорить три отметки — 500 голов, 800 голевых передач и, соответственно, 1300 очков в НХЛ. Ждать этого точно осталось недолго — Евгению не хватает двух точных бросков и двух ассистов. Сделать это в матче с «синерубашечниками» будет невероятно сложно, ведь «Питтсбургу» будет противостоять лучшая команда прошлой регулярки. Но вдруг?

Сам Малкин поставил себе конкретную цель на сезон:
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: моя цель — четыре очка в каждой игре

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер лучшей команды Запада прошлого сезона появится на паркете?

До старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации остаётся все меньше времени. Команды продолжают подготовку к сезону. В одном из матчей предсезонки между собой сыграют «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Ранее «молнии» обыграли «Сан-Антонио», но на паркете не было главной звезды клуба Шея Гилджес-Александера. «Ракеты» же решили задействовать практически всех звёзд с первого матча с «Ютой». Кто одержит победу в игре клубов, которые претендуют на попадание в плей-офф?

Драфт 2025 года будет одним из лучших:
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«Это лучшая группа за 20 лет». Драфт НБА, где будет Дёмин, обещает стать незабываемым

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли дерби российских вратарей?

Основным вратарём «Колорадо» в прошлом сезоне был Александр Георгиев, который сохранил за собой звание первого номера «лавин». А вот «рыцари» усилились Ильёй Самсоновым только в это межсезонье. Выиграть конкуренцию у Эдина Хилла ему будет довольно сложно, однако неплохая игра на предсезонке может заставить Брюса Кэссиди хорошо подумать над выбором стартового голкипера.

Самсонов стал главным приобретением «Вегаса» этим летом:
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🏀 5:30: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри или обновлённое трио «королей» — кто победит?

«Сакраменто Кингз» в межсезонье подписал контракт с Демаром Дерозаном, который последние несколько лет прозябал в «Чикаго Буллз». «Короли» образовали трио из ДеАарона Фокса, Домантаса Сабониса и Дерозана. Прошлый сезон для клуба из Западной конференции получился не самым удачным – команда не вышла в плей-офф, но теперь с новой звездой в составе готова побороться за высокие места в конференции. Сумеет ли «Голден Стэйт» со Стефеном Карри во главе обыграть «Сакраменто»?

Интересные факты о новом сезоне НБА:
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🎾 10:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: чем завершится очередное сражение Медведева с Синнером?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев справился с непростым соперником Стефаносом Циципасом, но дальше ему будет ещё тяжелее, ведь за место в полуфинале нового розыгрыша россиянину придётся сражаться с первой ракеткой мира Янником Синнером. Теннисисты уже играли 13 раз, и ведёт с небольшим перевесом Даниил — 7-6. Впрочем, из семи последних матчей Янник выиграл шесть, в том числе и последний — в 1/4 финала US Open — 2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томаш Махач.

Даниил часто играет с Янником и знает, как его побеждать:
«Я готов дать ему бой». Шанхайские признания Медведева перед новой битвой с Синнером
«Я готов дать ему бой». Шанхайские признания Медведева перед новой битвой с Синнером

⚽️ 17:00: Узбекистан — Иран, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 1, 3-й тур

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли Узбекистан соперника впервые за 12 лет?

Сборные Узбекистана и Ирана представляют группу А в азиатском отборе на чемпионат мира. Пока у них всё хорошо — каждая из команд одержала по две победы. Неудивительно, что обе сборные делят первое место в группе. Победитель предстоящего матча увеличит шансы на поездку на турнир в 2026 году. Сборная Ирана — очень неудобный соперник для Узбекистана. Ранее соперники встречались друг с другом 14 раз. Узбекистан одержал всего одну победу — это произошло в 2012 году.

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🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

После тяжёлого старта обе команды набрали отличный ход: магнитогорцы выиграли четыре последних матча, а нижегородцы — пять. Так или иначе чья-то победная серия завершится по окончании этой игры. Статистика личных встреч прошлого сезона говорит в пользу «Торпедо». Но значит ли это, что и сейчас команда Игоря Ларионова возьмёт верх?

Сразу два игрока «Металлурга» попали в список лучших в КХЛ на прошлой неделе:
КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2024/2025

🏒 19:30: «Спартак» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд реабилитируется за поражения?

Обе команды в последних матчах не порадовали своих болельщиков — красно-белые проиграли «Металлургу», а уфимцы — ЦСКА. Более того, «Салават» идёт на серии из двух поражений, что отбросило подопечных Виктора Козлова на границу зоны плей-офф на Востоке. Одному из клубов повезёт перебить негативный фон — но кто это будет?

У «Салавата» есть серьёзные проблемы:
Заграница нам поможет? «Ак Барсу» и «Салавату» надо решать проблемы с глубиной состава
Заграница нам поможет? «Ак Барсу» и «Салавату» надо решать проблемы с глубиной состава

🏒 19:30: ЦСКА — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА ещё раз докажет, что 0:11 — случайность?

Армейцы частично реабилитировались за два проваленных матча с «Металлургом» и «Трактором», всухую обыграв «Салават Юлаев». Качество игры, однако, оставляло желать лучшего, да и одной победы мало, чтобы говорить о выходе пусть и из небольшого, но очень болезненного пике. «Автомобилист», который идёт среди лидеров Востока, точно не сделает жизнь красно-синим легче.

ЦСКА пока не обменял Ивана Просветова. Как армейцам поступить с вратарём?
Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА. Что делать армейцам с основным вратарём?
Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА. Что делать армейцам с основным вратарём?

⚽️ 21:45: Англия — Греция, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: англичане не испытают проблем в матче с удобным соперником?

Англичане хорошо стартовали под руководством Ли Карсли. Они обыграли Ирландию и Финляндию с одинаковым счётом — 2:0. Впрочем, пока Англия занимает второе место в группе. Дело в том, что греки тоже одержали две победы и обошлись без пропущенных мячей. Они раскатали финнов (3:0), а потом справились с ирландцами (2:0). Так что теперь нас, по сути, ждёт матч за первое место в группе. Англичане девять раз встречались с греческими футболистами и ни разу не проиграли (семь побед, две ничьих). С другой стороны, соперники не проводили официальных матчей с 2006 года.

Поддерживаете решение главного тренера сборной Англии?
«Я разочарован». Магуайр — о невызове в сборную Англии на матчи Лиги наций

⚽️ 21:45: Италия — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Италия продлит успешную серию в матчах с бельгийцами?

Лучано Спаллетти против Доменико Тедеско — два бывших тренера РПЛ встретятся друг с другом в Лиге наций. Итальянцы отлично стартовали — обыграли и Францию (3:1), и Израиль (3:1). А вот бельгийцы набрали три очка из шести возможных. В последнее время Италия хорошо играет против соперника. Она победила Бельгию на Евро-2016 (2:0), Евро-2020 (2:1) и в Лиге наций в 2021 году (2:1). Последний успех бельгийцев был зафиксирован девять лет назад — тогда она победила в товарищеском матче (3:1).

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⚽️ 21:45: Австрия — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Казахстан безголевую серию в матчах с Австрией?

Сборная Казахстана пока не побеждает и не забивает под руководством Станислава Черчесова. Сначала команда сдержала норвежского нападающего Эрлинга Холанда (сыграли по нулям), но потом не справилась со словенцем Беньямином Шешко. Казахстанцы проиграли 0:3, а футболист «РБ Лейпциг» оформил хет-трик. У австрийцев пока тоже всё не очень хорошо — поделили очки со Словенией (1:1) и проиграли норвежцам (1:2). Ранее соперники встречались друг с другом четыре раза, и Казахстан не забил ни одного мяча (две ничьих, два поражения).

Не все в сборной Казахстана ещё до конца поняли требования Черчесова:
Игрок сборной Казахстана Самородов охарактеризовал Станислава Черчесова

⚽️ 21:45: Израиль — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Франция сыграет в первом матче после ухода Гризманна?

Французы проведут первый матч после того, как Антуан Гризманн завершил карьеру в сборной. Это решение удивило других футболистов национальной команды. Французы стартовали в Лиге наций с поражения от Италии (1:3), после чего одолели Бельгию (2:0). А вот Израиль проиграл оба матча. А что там по личным встречам? Израиль не обыгрывал французов с 1993 года. Собственно, это единственная победа команды. После этого соперники встречались ещё шесть раз — три победы Франции, три ничьих.

Верите в такой сценарий?
Гризманн продумал план по возвращению в сборную Франции — журналист Молина
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