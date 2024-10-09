Сборная России без соперников — это провал. Почему не было запасного варианта?

Сборная России собралась ещё в понедельник, несколько дней живёт на базе, а с кем будет играть, стало понятно только на третий день сборов. Ни с кем. Ситуация выглядит грустной и смешной одновременно. А если называть вещи своими именами – это провал.

Сборная России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все в курсе, как тяжело сборной России находить соперников для товарищеских матчей. Вариантов действительно мало, но они есть. После отстранения удалось провести 14 встреч (три – в 2022-м, восемь – в 2023-м и три – в 2024-м). Уровень команд был разным. Иногда встречались с Кыргызстаном, Туркменистаном и Кубой, но удавалось договориться и с Сербией, Камеруном и Парагваем (пускай даже с ним игра не состоялась из-за теракта в «Крокусе»). Слабее или сильнее, но соперников получалось найти. А теперь не оказалось вообще никого.

По словам Карпина, изначально была договорённость со сборной Пакистана, но в конце сентября её представители «перестали выходить на связь». Тут достаточно легко всё списать на соперника, но на самом деле есть вопросы и к РФС. Александр Дюков рассказывал, что контракт на товарищеский матч с Сербией в марте 2024 года был подписан ещё в 2023 году. Тогда почему на этот раз за две недели до сборов ничего не было подписано? Мы находимся не в той ситуации, чтобы ориентироваться на устную договорённость с кем-либо. Кстати, интересно, с кем именно шло обсуждение, если возникла формулировка «люди из Пакистана».

Сборная России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Есть ещё одно обстоятельство, которое нужно учитывать. В октябрьское окно изначально планировали лишь один товарищеский матч. В этой ситуации вдвойне опасно остаться без соперника. Если бы из двух товарищеских матчей сорвался один, то проблем особо не было бы, а теперь весь сбор выглядит бессмысленным. Зачем было собираться? Условный «Монако» в дальнейшем может давить на Головина, чтобы он не ездил в сборную, раз там ничего не происходит. Да и вообще, больше имело смысл предоставить футболистам несколько дней отдыха, чтобы затем они тренировались в клубе.

На пресс-конференции сборной России прозвучало, что план «Б» – это открытая тренировка для СМИ, поход в кинотеатр на фильм о Черенкове, мастер-класс для детей и открытая тренировка для болельщиков. Замечательные инициативы, но только это не тот план «Б», который хотелось видеть. На это указывают в том числе слова главного тренера, который признался, что отменил бы сбор, если бы заранее знал об отсутствии соперника. Запасным вариантом должна была стать сборная Шри-Ланки, Панамы, Индии или кто-то ещё. Много команд в ближайшие дни проведут товарищеские матчи, но не с нами. Будь нашим соперником кто-то из них, и целесообразность сбора не ставилась бы под сомнение.

Максим Митрофанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце 2022 года генсек РФС Максим Митрофанов говорил, что очень сложно найти соперников, потому что у всех календарь запланирован на год или полтора вперёд. Отсюда возникает вопрос: всё ли возможное было сделано заранее? Неужели Пакистан – это прям единственная сборная, которая могла с нами сыграть в это окно? Даже если это так (в чём есть сомнения), то, может быть, стоило за две недели не состав оглашать, а отменить сбор, если нет контракта?

Зато мы закрыли вопрос по товарищеским матчам со сборной легионеров РПЛ и с медиаклубами. Стало понятно, что первое просто невозможно, потому что тренеры не отпустят игроков, а от второго отказывается уже сам Карпин. Ну хотя бы тут прояснилось.