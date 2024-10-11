Не зря отказал «Спартаку». Теперь звёздный турок просто разрывает в Европе

После перехода в «Бенфику» Актюркоглу забивает в Лиге чемпионов, чемпионате Португалии и за сборную.

По итогам первых двух туров Лиги наций второе место в списке лучших бомбардиров турнира занимал Керем Актюркоглу. Знакомое имя? Да-да, это тот самый турок, за которым в летнее трансферное окно долго и безуспешно охотился московский «Спартак». В результате 3 сентября 25-летний вингер ушёл из «Галатасарая» в «Бенфику». И после смены команды разрывает на футбольных полях Европы!

Вкратце напомним трансферную сагу Актюркоглу и «Спартака». Впервые инсайд о предложении московского клуба по игроку сборной Турции появился ещё в начале июля. Далее в течение двух месяцев поступала противоречивая информация. Одни источники сообщали, что Керем не хочет переходить в «Спартак», так как ждёт предложений из клубов топ-5 лиг Европы и намерен играть в еврокубках, другие утверждали, что вингер готов ехать в Россию и ему интересен проект красно-белых. Даже агент Актюркоглу умудрился в течение месяца дать два взаимоисключающих комментария на эту тему – «да» и «нет». Вероятно, настроение турка менялось в зависимости от того, как изменялись финансовые условия в ходе переговоров.

«Спартак» и «Галатасарай» договаривались о трансфере на сумму в € 12-13 млн. В переговорах двух клубов определённости было явно больше. Но самый впечатляющий инсайд дал в августе Gala Haber, перечислив требования Актюркоглу к московскому клубу по личному контракту:

сумма отступных для клуба, участвующего в Лиге чемпионов — € 20 млн.

премия в размере € 150 тыс. в случае победы в Кубке России;

премия в размере € 350 тыс. в случае победы в РПЛ;

дополнительный бонус в размере € 300 тыс., если Актюркоглу за сезон забьёт 10 голов и отметится 10 результативными передачами;

бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 результативных передач;

бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 забитых голов;

бонус за каждую игру, в которой Актюркоглу проведёт 60 минут, в размере € 5 тыс.;

бонус в размере € 5 тыс. за каждый сыгранный полный матч;

бонус за каждое попадание в заявку на матч в размере € 10 тыс.;

заработная плата € 4,5 млн после вычета налогов.

КЕРЕМ АКТЮРКОГЛУ Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Спартак», по данным источника, часть этих условий принял. Но некоторые другие удовлетворять отказался. Переговоры продолжились, тем не менее к началу сентября всё затихло. Уже после закрытия летнего окна спортивный директор московского клуба Томаш Амарал сказал, комментируя сорвавшееся подписание турка, следующее: «Мы не были близки к трансферу Актюркоглу. Интерес был ещё до Евро, но цель футболиста – играть в Европе».

Исходя из всей массы информации, можно сделать вывод, что «Спартак» был для Актюркоглу запасным аэродромом. Турок мог бы оказаться в России, только если бы за ним не пришёл клуб из топ-5 или участник Лиги чемпионов. К сожалению, для красно-белых — пришёл.

Перед закрытием летнего окна «Бенфика» выкупила Керема у «Галатасарая» за те же € 12 млн. Актюркоглу подписал пятилетний контракт с лиссабонским клубом. Турецкие СМИ сообщили, что зарплата вингера в «Бенфике» будет € 2 млн в год, то есть значительно ниже той суммы, которую он мог бы получить в России. В договоре прописаны отступные в размере € 60 млн, а «Галатасарай» получит 10% от будущей перепродажи игрока.

Из Лиссабона Актюркоглу отправился в расположение сборной Турции на первые матчи Лиги наций. В выездной игре с Уэльсом (0:0) он вышел на замену за 15 минут до конца – этого времени вингеру не хватило, чтобы совершить какое-либо результативное действие. Но ещё через три дня, получив место в основе в домашней встрече с Исландией (3:1), воодушевлённый трансфером Керем сделал на эмоциях хет-трик! Свой первый в карьере за сборную Турцию, в составе которой до того забил шесть мячей в шести разных матчах.

Уже на второй минуте Актюркоглу открылся по центру штрафной, получил мяч, резко развернулся и технично послал его низом в дальний угол. Перед перерывом исландцы сравняли счёт. Но в начале второго тайма Керем оформил дубль: принял мяч перед чужой штрафной, быстро улучшил позицию и нанёс шикарный по исполнению удар в дальний угол. А в концовке матча Актюркоглу после рывка по центру в контратаке реализовал проникающую передачу турецкой звезды из «Реала» Арды Гюлера – перекинул мяч через вратаря.

Впереди был дебют за «Бенфику». В первом же матче с «Санта-Кларой» (4:1) турецкий новичок перевернул игру своим голом при счёте 0:1. Причём очень красивым! Партнёр сделал заброс в штрафную, а Актюркоглу технично пробил по летящему мячу. Ни защитники, ни вратарь этого явно не ожидали.

Потом в 1-м туре Лиги чемпионов гол Керема помог «Бенфике» победить на выезде «Црвену Звезду» (2:1). Там он просто доработал эпизод до конца – замкнул дальнюю штангу. Никакого креатива не требовалось.

В следующей встрече чемпионата Португалии с «Боавиштой» (3:0) Актюркоглу отдал две голевые передачи. Затем в матче Примейры с «Жил Висенте» (5:1) Керем стал автором победного гола. При счёте 1:1 турок, чей рост составляет всего 173 см, забил головой. Открылся в 8-9 метрах от ворот и хорошим кивком переправил мяч в сетку после кросса справа.

А перед перерывом на игры сборных Актюркоглу стал одним из героев матча «Бенфики» с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Орлы» сенсационно разгромили команду Диего Симеоне в Лиссабоне – 4:0. Керем забил первый гол, ставший и в этом случае победным. После перехвата он нырнул в свободную зону между двумя защитниками «Атлетико», получил мяч и решил эпизод двумя касаниями – пробил между ног голкиперу Яну Облаку.

Таким образом, в пяти матчах за «Бенфику» у Актюркоглу четыре гола и две голевые передачи. Он в сумасшедшей форме перед очередными играми Лиги наций и постарается выйти на первое место в списке лучших бомбардиров. А тем временем главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже спрашивают на пресс-конференции, действительно ли на Актюркоглу положил глаз «Манчестер Юнайтед».

«Как, уже? – будто бы с иронией отвечает тренер. – Мы должны понимать, что главная цель Керема – сделать отличную карьеру в «Бенфике». Быть стабильным футболистом, что он и показывает».

«Спартак» же усилил левый фланг в летнее окно за счёт трансферов Маркиньоса и Рикарду Мангаша.