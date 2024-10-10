«Карпин сказал: «Пускай приходит». Ещё один чемпион Европы среди юношей завершил карьеру

По-разному сложились судьбы наших последних чемпионов Европы среди юношей. Кто-то играет ключевую роль в «Монако», кто-то в качестве капитана тащит «Локомотив» к чемпионству, а кто-то — и это не единичный случай — завершил карьеру.

Воспитанник «Спартака» Данила Буранов финишировал во Второй лиге. Закончил тихо и буднично, без официальных объявлений и торжественных проводов. В интервью «Чемпионату» Буранов подвёл итог игровой карьере и рассказал о своей новой роли в футболе.

Как в 27 лет стать спортивным директором клуба

— Почему ты так рано, всего в 27 лет, завершил карьеру футболиста?

— В июне у меня закончился контракт со «Спартаком» из Костромы. У тренерского штаба было своё видение — искали более сильных ребят, поэтому мы разошлись. Потом был вариант с «Волгарём» из Первой лиги. Переговоры шли две-три недели, у нас была договорённость, и я их устраивал, однако не сошлись по финансам — не устроили те условия, которые были озвучены. После этого решил больше не мотаться по стране, а начал искать себя в чём-то другом, в более перспективном направлении, которым можно заниматься даже после завершения карьеры. Ведь чем раньше начну, тем легче будет в жизни. Поэтому приостановил карьеру.

— Тяжело далось это решение?

— Не было такого, что закончил и не знаю, что делать в этой жизни. Морально готовился к этому ещё до Костромы, когда у меня была пауза. Понимал, что рано или поздно карьера футболиста закончится. Не видел смысла играть во Второй лиге за 30-50 тысяч рублей. В 30-40 лет нужно уже чем-то другим заниматься. В ноябре неофициально стал спортивным директором «Спартака» из Костромы, а после Нового года — уже официально.

— Удивило предложение клуба?

— Скорее удивило, что доверили такую значимую должность. Думаю, у любого был бы шок, если бы ему сделали такое предложение в 27 лет. Огромная благодарность нашему учредителю Дмитрию Хотимскому за доверие и полномочия. Именно он пригласил меня.

— Что входит в сферу твоей ответственности?

— Подбор и поиск футболистов, ведение игроков, заключение с ними контрактов и помощь после перехода в клуб. Но это всё делаем сообща с учредителем и тренерским штабом. Совместно с аналитиками формируем пул футболистов. Решаем, кого нужно подписать под игровую модель, стратегию и философию клуба и кто нас усилит. Когда находим решение, я договариваюсь с футболистами и их агентами, а уже потом заключаем контракт.

— В чём плюс начала менеджерской работы в 27-28 лет?

— Сейчас идёт тенденция на омоложение. Новое поколение быстрее схватывает и понимает нынешние тренды. К примеру, возрастному человеку тяжело воспринимать Медиалигу, а молодому легче. Взять Савелия Козлова: он ещё два года назад завершил карьеру из-за травмы. А в 27 лет стал заместителем генерального директора махачкалинского «Динамо».

— Свою будущую карьеру связываешь только с административной работой?

— Чтобы рассматривать тренерскую деятельность, нужно учиться и полностью себя посвящать этой работе. Нужно тренировать с малых возрастов. Если у тебя нет большого имени в российском футболе, то это очень тяжёлый и скрупулёзный процесс. Пока таких планов у меня нет.

Данила Буранов (слева) Фото: ФК «Арсенал»

Какой вектор развития у костромского «Спартака» (он есть!)

— У костромского «Спартака» есть чёткий вектор развития?

— Есть просьба от учредителя больше подписывать молодых ребят, которых можно развивать и прокачивать. Их здоровье позволяет выдерживать больше физических нагрузок, чем возрастному футболисту. Порой менталитет молодого легче ломать, чем менталитет состоявшегося игрока, который привык к определённым тренировкам и философии. «Спартак» Кострома выделяется на фоне других клубов своими тренировками и развитием. Кроме футбола, у нас есть секции, которые входят в подготовку. Мы считаем, что они принесут пользу.

— Тяжело находить футболистов для команды из Второй лиги?

— Очень! Футболисты с бэкграундом и качеством нарасхват в Первой лиге. Во Вторую идут по остаточному принципу. Некоторые скорее готовы пойти в условный «КАМАЗ» за 50 тысяч рублей, чем во Вторую лигу на лучшие условия. Первая лига просто перспективнее для карьерного роста. Мы всё это понимаем и вопросов не имеем.

Но есть семейные ребята, которым важна логистика. Вот здесь мы можем выиграть конкуренцию — за счёт Москвы, инфраструктуры (команда базируется в столице. — Прим. «Чемпионата»).

— Тяжело вытащить молодого дублёра из РПЛ в аренду?

— Очень. Молодые ребята находятся в первой команде и получают некоторое время. Взять и всё поменять, придя во Вторую лигу, решаются единицы. Один из примеров — Шайхутдинов в ульяновской «Волге». В ЦСКА есть Акинфеев и Тороп, и Владимир понимает, что он третий вратарь, который не играет и варится в молодёжке. В такой ситуации логично уйти во Вторую лигу, чтобы набраться опыта. Когда ты второй, как Тороп, смысла уходить нет.

— Часто молодые привередничают: «Какая Вторая лига?»

— Есть такое. Говорят: «Я не поеду туда. Зачем это нужно?» Но проходит время, и эти же футболисты смотрят на результаты и условия костромского «Спартака», сами звонят и просятся в клуб. У нас преимущество большого города, поэтому многие хотят сюда попасть. Также у нас большая база и инфраструктура, которая улучшается. Даже в РПЛ мало у кого есть такие условия.

— Многих удивляет высокая позиция «Спартака» во Второй лиге.

— Для кого-то это удивление и неожиданность, а для нас — нет, мы планомерно идём к этому. У нас есть определённый вектор развития. Клубу уже два года. В первый сезон была стабилизация процессов, а во второй — укрепление и неудачный опыт в «Золоте». Мы провели работу над ошибками, анализ и выявили, что нужно. Начали с «Серебра» и сейчас вновь находимся в «Золоте». Но лига очень тяжёлая, много сложных соперников, которые играют от ножа.

— Главная задача в этом сезоне — выход в Первую лигу?

— На данный момент — войти в шестёрку, чтобы в дальнейшем бороться за выход в Первую лигу. Если получится занять место выше, будет хорошо. Зимой постараемся ещё точечно усилиться.

— Реформа повысила конкуренцию во Второй лиге?

— Благодаря реформе подобрался пул плюс-минус равных команд. Нет такого разрыва между лидерами и аутсайдерами, какой был раньше при 15 командах в одной зоне. Сейчас за одну-две игры всё может поменяться, в этом есть плюсы. Но весной много «тройников» и нет тренировочного процесса. Раньше сезон начинался в сентябре, а сейчас — в марте. Поэтому у многих команд есть проблемы с полями: снег или лёд.

— Какие ещё есть трудности во Второй лиге? Длинные поездки?

— В Первой лиге тоже есть такие трудности, это реалии нашей огромной и необъятной страны. Команды «Золота» и «Серебра» по большей части пользуются самолётами, поездами и автобусами. Для участия в Зоне А все проходят жёсткое лицензирование, чтобы не было форс-мажоров и резких снятий с чемпионата, потому что это подпортит имидж лиги.

— У костромского «Спартака» с финансами всё в порядке?

— Да. Спасибо большое нашим учредителям, которые делают всё для нашего прогресса и результата. Мы постараемся обрадовать их результатом.

— Много болельщиков ходит на команду в посёлке Караваеве?

— По числу болельщиков на домашних играх мы идём в топ-3 во Второй лиге. У нас проводятся разнообразные активности, ведётся работа с болельщиками. Мы предоставляем полевую кухню, розыгрыши и конкурсы. На гостевые матчи постоянно ездят по 20-30 человек. В этом плане хорошо работают пиар- и медиаслужба. Футбол в Костроме очень любят.

— Видишь во Второй лиге футболистов, способных вскоре дойти до РПЛ?

— Конечно, такие есть. Несколько лет назад играли с «Ленинградцем», где был Дмитриев. Потом он перешёл в «Урал», а этим летом отправился в «Спартак» и был отдан в аренду в «Крылья Советов». Чем раньше молодые стартуют во Второй лиге, тем раньше попадут во взрослый футбол.

— Российский футбол сильно изменился с тех пор, когда начинал ты?

— Футбол зависит от исполнителей. Раньше в российском футболе было больше игроков экстра-класса. Сейчас — меньше. Нет еврокубков и международных матчей. Мы варимся в своём котле, поэтому не с кем себя сравнить.

Данила Буранов в «Спартаке» Фото: ФК «Спартак»

Что дал Костроме Глушаков и остались ли в медиафутболе любители

— Приход в костромской «Спартак» Дениса Глушакова в прошлом сезоне стал большим событием для Второй лиги?

— Дела у команды шли не очень, поэтому клуб позвал Дениса помочь. К сожалению, это не уберегло команду от вылета из «Золота». Денис поиграл два-три месяца, но такой переход был плюсом для имиджа клуба. Костромской «Спартак» стал более узнаваемым, люди начали интересоваться и больше ходить на игры.

— В Кубке России вы прошли 2DROTS. Принципиально было обыграть медийную команду?

— Не сказал бы, что поражение от медийной команды стало бы позором. Многие профессиональные футболисты по тем или иным причинам идут в Медиалигу. Кто-то из-за финансов, кто-то хочет быть поближе к дому или из-за логистики. Нельзя сказать, что в Медиалиге одни любители, там их нет. Это не первый сезон Медиалиги, в котором участвовали одни блогеры. С каждым годом туда приходит всё больше именитых футболистов, и повышается уровень.

2DROTS — хорошая команда, с которой нам было очень непросто. Исход встречи предрешил пенальти. В первой тайме 2DROTS объективно смотрелись лучше, а уже второй был за нами. Абы кого не пускают в Кубок России. РФС решил, что они могут собирать зрителей и их матчи будут интересными. В этом и прошлом годах команды Медиалиги доходили до четвёртого раунда Кубка России. К ним нужно относиться с уважением.

— То есть ты не против участия медийных команд в Кубке России?

— Нет. Я вижу в этом только плюсы. Благодаря медийным командам больше зрителей, ажиотаж и интерес к Кубку России. Возможно, молодое поколение приходит посмотреть на блогеров, но они всё равно приходят, и им это интересно.

Какими были юный Головин и начинающий тренер Карпин

— Часто вспоминаешь победный чемпионат Европы среди юношей?

— Когда смотришь на фотографии оттуда, вспоминаешь все эмоции. Это было невероятно.

— До сих пор не верится?

— Это было с нами и наяву. Благодаря работоспособности и тренерской работе выиграли Евро и дальше хорошо выступали на крупных турнирах. У нас же не было каких-то талантов.

— А как же Головин?

— Саша не был на голову сильнее всех, но было видно, что у него есть все качества, чтобы стать футболистом высокого уровня. Сегодня его смело можно назвать лучшим российским футболистом: стал капитаном «Монако», шестой год играет в Европе и улучшает свою статистику.

Сборная России — чемпион Европы среди юношей — 2013 Фото: Из личного архива Данилы Буранова

— Почему у тренера «золотой» сборной Хомухи не складывается с клубами?

— Тяжело судить, не зная всех подробностей. Возможно, кому-то легче работать с молодыми ребятами, а кому-то — с возрастными. У каждого своё видение. Может, быть причина в этом.

— А как начиналась твоя карьера?

— В шесть лет я пошёл в московское «Торпедо», но меня не взяли. Потом с просмотра попал в ДЮСШ ЦСКА. Играл там три года, пока не позвали в «Динамо». Год-полтора играл в старшей команде, а затем вернулся к своему возрасту.

Под конец выпуска перешёл в «Спартак». Как раз создавался «Спартак-2», куда уходила вся молодёжь, а в «Динамо» такого обновления не было. Из молодёжки «Спартака» спустя полгода попал в дубль, откуда уже и выпустился. Но ещё в «Динамо» была возможность уехать играть в Германию.

— Расскажи.

— Я ездил на просмотр в берлинскую «Герту». Прошёл тестирование и потренировался с командой. Меня хотели оставлять, но мне не было ещё 18 лет, поэтому нужно было, чтобы родители переезжали со мной и меняли работу. А у меня основной деятельностью должна была быть учёба, и только потом — футбол. Наверное, нужно было приложить больше усилий и уговорить родителей найти финансовые возможности, чтобы перейти в «Герту». К сожалению, не получилось.

— Что было дальше?

— Когда был в дубле «Спартака», основную команду тренировал Валерий Георгиевич Карпин. В перерывах на матчи сборных меня привлекали к основе, так как не хватало людей. После одной тренировки меня отвёл в сторону Дмитрий Иванович Гунько, где стоял Карпин. Он сказал мне: «Завтра снова тренируешься с нами». Меня выбрали одного — из 14 человек. Так было в течение недели. Затем вернулись сборники, а я продолжал тренироваться с основой перед матчем с ЦСКА. Насколько слышал, мог попасть в заявку на дерби, но не попал. В итоге так и тренировался в основе во время каждого перерыва на сборные до окончания контракта со «Спартаком».

Я знал заранее, что Карпин перейдёт в «Армавир». Агенты предложили меня Валерию Георгиевичу. Он сказал: «Пусть приходит, я его помню. Посмотрю, в какой он форме и способен ли нам помочь». После тренировок меня оставили и заключили контракт. Конечно, было приятно. Я благодарен Карпину за то, что мне доверял.

Данила Буранов и Валерий Карпин Фото: Из личного архива Данилы Буранова

— В чём особенность тренера Карпина?

— Сильный мотиватор, психолог и тактик. У него все футболисты прогрессируют. Карпин все требования разжёвывает и раскладывает по полочкам. При нём я увидел, что такое мужской футбол и как устроен тренировочный процесс на взрослом уровне.

— Карпин — лучший тренер в карьере?

— Одного нет, их несколько. Тройка лучших — Хомуха, Карпин и Радимов. Мне очень понравилось работать с Радимовым в «Зените-2». Они очень похожи с Карпиным — у обоих испанская школа, поэтому мыслят в одном направлении.

У Владислава Николаевича я получал исключительное удовольствие от всего: от тренировочного процесса, игр, атмосферы и коллектива.

— Если бы Радимов продолжал тренировать, добился бы успеха?

— За тренера говорят результаты. Но самое главное, как он учит играть в футбол, объясняя даже мелочи. В «Зените-2» главное — это воспитание и выращивание игроков. Из таких команд нужно поставлять футболистов в первую команду, клубы РПЛ и Первой лиги. Я считаю, что у Радимова это получалось. Благодаря ему многие достигли высокого уровня.

Данила Буранов в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

— Почему ушёл из «Армавира» в белорусскую «Белшину»?

— Карпин сообщил, что будет мало игрового времени, так как нужно выполнить задачу, поэтому будут играть более мастеровитые и возрастные футболисты. При этом он сказал мне: «Буду рад, если останешься, но пойму, если пойдёшь за игровой практикой».

Я уехал в «Белшину» и получил не самый положительный опыт. В жизни тоже нужен отрицательный опыт.

— Что там случилось?

— Я травмировался, очень долго не могли определить характер повреждения. Когда выяснили, пришлось делать операцию. Пока был на травме, весь этот проект уже закрылся.

— Что была за травма?

— Оскольчатый перелом в голеностопном суставе — ассификат. Он раздражал основную кость, поэтому нужно было делать операцию, всё чистить и убирать.

— Полгода без команды, тяжёлая травма — уже тогда не посещали мысли о завершении карьеры?

— Нет, я же был совсем молодой. Разбирался с травмой, восстанавливался и постепенно набирал форму. Так совпало, что я ещё не набрал форму, а трансферное окно закрылось, поэтому готовился к зиме. Были переживания, что не нашёл команду и надо было на что-то жить. Но с божьей помощью этот этап пережил. А уже зимой вновь встал на футбольный путь, перейдя в тульский «Арсенал».

— Какие эмоции были от дебюта в РПЛ?

— Только положительные. Я дебютировал в матче с «Зенитом». При счёте 0:2 вышел на 20 минут на «Петровском». Удалось сыграть против звёзд — Ивановича, Нету, Данни и остальных. Это бесценный опыт.

Данила Буранов выходит на замену Фото: ФК «Арсенал»

— Что помешало задержаться в РПЛ?

— Мы попали в стыки. В первом матче с «Енисеем» я не играл, а перед ответным на тренировке порвал «кресты». Нельзя сказать, что после такой травмы заново учишься играть в футбол, но всё нужно проходить практически с нуля.

Как разваливались «Мордовия» и «Томь» и почему Буранов закончил так рано

— Почему ты так часто менял команды после Тулы?

— Когда восстановился, мне сказали, что в «Арсенале» высокая конкуренция. Команда при Божовиче заняла исторически высокое место, поэтому молодёжи практику не было смысла давать. Легче пойти в аренду. Я отправился в «Строгино», проявил себя, и через два месяца меня позвали в «Зенит-2».

Данила Буранов и Миодраг Божович Фото: ФК «Арсенал»

Но ситуация была тяжёлая: команда шла на последнем месте, отставание от конкурентов было большое. Мы старались ликвидировать его, однако не удалось, вылетели во Вторую лигу. Мне предлагали остаться, но тут поступило предложение из Первой лиги.

— «Мордовия»?

— Да, я подписал контракт с «Мордовией», однако у команды были финансовые проблемы и долги. Мы три-четыре месяца сидели без зарплаты. Одним словом — выживали. Были мысли уйти, но какой смысл, если трансферное окно закрыто? До сих пор «Мордовия» денег должна. Видимо, их уже не вернуть.

— Что было потом?

— Потом появилась «Томь». Сыграл два матча, и тут началась пандемия, всё закрылось. Только через полгода начали играть, но болтались внизу таблицы. После смены тренера я попал в число футболистов, которые Кержакову не подходят. В итоге со мной расторгли контракт.

— Грустно, что два твоих бывших клуба развалились?

— Неприятно, что всё так закончилось. Томск — город с историей и со стадионом. Видимо, там людям не был интересен футбол.

— Почему после «Томи» ты 10 месяцев сидел без команды?

— Были семейные проблемы, которые не позволяли далеко уезжать из Москвы. Да и не было стоящих предложений.

— Почему после победы на юношеском чемпионате Европы у тебя по большому счёту не сложилась карьера?

— Тяжело выделить одну причину. Где-то надо было больше работать и проявлять себя. Можно винить кого-то, но начинать нужно с себя.

— Если бы мог вернуться, что бы изменил?

— Отношение к работе. Ещё больше бы трудился. Нельзя сказать, что я нарушал режим, я не пью и не курю. Но больше бы тренировался и брал на себя инициативу.

Данила Буранов в сборной Фото: Из личного архива Данилы Буранова

— Насколько ты доволен своей карьерой?

— Всегда хочется большего. Были другие ожидания, которые не совпали с реальностью. Я ставил более глобальные цели, однако не получилось. В планах было попробовать себя в иностранных клубах. Понятно, что не в самых сильных, но хотел просто почувствовать, что такое Европа.

— В РПЛ есть команда РПЛ, за которую болеешь?

— «Спартак» ближе, ведь там был в молодёжке и в дубле. До сих пор оттуда есть хорошие знакомые. Если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда.

— Мечтаешь и в этом «Спартаке» поработать?

— Поживём-увидим. Но «Спартак» — это первый клуб по числу болельщиков. Нужно иметь имя и статус, чтобы попасть туда. Можно мечтать, однако лучше объективно и трезво смотреть на вещи.