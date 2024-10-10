«Тело нашли в бассейне». Загадочная смерть культового защитника «Шеффилд Юнайтед» в Греции

В ночь со среды на четверг в медиа появилась информация о смерти бывшего защитника «Шеффилд Юнайтед» Джорджа Болдока, который с лета 2024 года выступал за греческий «Панатинаикос». В это было сложно поверить – ему был всего 31 год. Теоретически в это время он должен был готовиться к очередному матчу за сборную Греции, но не получил вызов. Выступать за национальную команду он начал поздно – только в 2022-м году, так и не дождавшись приглашения от Англии. Парадоксально, что сегодня именно Греция и Англия сыграют на «Уэмбли». Однако эта встреча наверняка превратится в матч памяти Болдока.

Что известно о смерти футболиста?

Первым страшную новость сообщил портал Reuters со ссылкой на источники в полиции. По их информации, правоохранительные органы прибыли в дом Болдока в южном пригороде Афин, а «тело было найдено в бассейне». Как добавляют греческие СМИ, жена Джорджа не могла несколько часов связаться с мужем и попросила владельца дома проверить всё ли в порядке. Тот обнаружил тело игрока и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия службы попыталась провести реанимацию игрока, но безуспешно. Футболист скончался в 22:00 по местному времени. Официальная причина смерти будет названа только после вскрытия, предварительная – утопление, ведь никаких следов травм на теле игрока обнаружено не было.

Эта новость шокировала всех. Семья подтвердила смерть Джорджа, сообщив, что не понимает, как могла случится такая ужасная потеря. Греческая футбольная федерация тоже выпустила заявление: «С глубокой печалью и болью национальная команда и федерация прощаются с Джорджем Болдоком. Нет слов, чтобы описать человеческую боль, вызванную известием о безвременной кончине одного из наших игроков. Момент требует тишины. Соболезнования его семье. Соболезнования от его второй семьи», – говорится в соцсетях.

«Шеффилд Юнайтед» и «Панатинаикос», естественно, тоже выразили соболезнование. А нынешний защитник «МЮ» Гарри Магуайр выложил фотографию, прикрепив эмодзи разбитого сердца. Ведь вместе они играли именно за «ШЮ». Не остался в стороне и президент УЕФА Александер Чеферин, который также выразил сочувствие семье из-за смерти Джорджа.

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Каким футболистом был Болдок?

Джордж – младший ребёнок в семье, но двое его старших братьев в детстве тоже стремились стать футболистами. У первого, Джеймса, не вышло. Просто потому, что на момент начала его карьеры поблизости не оказалось достойных академий. В итоге он связал жизнь с медициной. У второго брата, Сэма, который старше на четыре года сложилось лучше – к 22 годам он уже перешёл в «Вест Хэм», в то время как Джордж подписал контракт с «МК Донс» – клубом, являющимся формальным продолжателем «Уимблдона» и выступающим в третьем английском дивизионе. Любопытно, что старший брат Джорджа сейчас работает доктором в «Оксфорде» – клубе, который и дал защитнику дорогу в «Шеффилд Юнайтед». Там же карьеру завершил средний брат, который так и не смог зацепиться за клубы АПЛ.

Ну а Джордж поколесил по арендам и даже поиграл в Исландии, но в сезоне-2015/2016 стал основным в команде «Оксфорд Юнайтед». А уже через год получил приглашение от «ШЮ», который на тот момент выступал в Чемпионшипе.

Джордж Болдок Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Болдок начинал не как игрок основы, но постепенно таким стал. Задержался в команде на семь лет и вместе с ней поднялся в АПЛ. Джордж не выделялся удивительной техникой или скоростью, однако все отмечали его удивительную работоспособность. В сезоне-2019/2020, когда «Шеффилд Юнайтед» едва не попал в еврокубки (хотя по всем прогнозам должен был вылететь), Болдок сыграл наибольшее количество матчей. Действительно полюбился местным болельщикам, которые обожали таких игроков – настоящих британцев, готовых бороться, несмотря ни на что.

По итогам прошлого сезона «Шеффилд Юнайтед» всё-таки вылетел из АПЛ. И Джордж посчитал это лучшим моментом для ухода. Он уже два года играл за сборную Греции, так как не дождался приглашения от Англии, а потом вспомнил, что в его родословной есть греки. Как нельзя кстати пришлось предложение от «Панатинаикоса», за который, правда, он сыграл всего четыре матча…