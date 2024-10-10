Кто из экс-тренеров РПЛ стал успешнее после России? На первое место точно есть 3 кандидата

В России работали многие известные тренеры. Далеко не все из них добились здесь положительного результата, но интересно и другое — кого же стоит считать наиболее успешным после отъезда? Предлагаем сделать этот выбор вам. Как раз повод подходящий — сегодня в Лиге наций сыграют Бельгия Доменико Тедеско и Италия Лучано Спаллетти.
Выбирайте наиболее достойных — необязательно одного. В ходе голосования специалисты распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Унаи Эмери
Тут можно без предисловий просто перечислить все титулы Эмери после России, ведь их целая россыпь: три победы в Лиге Европы с «Севильей» и одна — с «Вильярреалом» плюс финал с «Арсеналом», чемпионство во Франции и по два Кубка, Кубка лиги и Суперкубка там же. В «ПСЖ» у «тренеришки», который давно доказал абсурдность приклеившегося от Артёма Дзюбы прозвища, результат был не очень: всё-таки дважды не пройти 1/8 финала со столь мощной командой — такое себе. Да и лондонский этап успешным не назвать. Это с одной стороны.
С другой — просто подумайте, с кем у вас ассоциируется статус лучшего тренера в мире для не самых сильных команд? Унаи, верно? Кто мог представить, что он доберётся со скромным «Вильярреалом» до полуфинала ЛЧ? Когда не смог сделать этого с денежными мешками из «ПСЖ»! Или что баск поднимет на четвёртое место в АПЛ «Астон Виллу»? Её не было там с 1996 года! Бирмингемцы и сейчас за него борются, попутно обыграв в ЛЧ «Баварию». Невероятно.
Лучано Спаллетти
Синьор Спаллетти отдыхал и получал по € 4 млн от «Зенита» полтора года, затем неизменно находя классную работу на родине. Потому что заслужил это хорошими результатами. В «Роме», откуда Лучано и переезжал в Петербург, он взял бронзу (хотя приходил на пятое место) и серебро. С тех пор, то есть за семь лет, римляне в Серии А лишь раз стали третьими. В «Интере» не пошло — дважды команда оставалась в шаге от медалей. Зато потом настал момент величия.
Двукратный чемпион России удивил и осчастливил весь Неаполь, размявшись бронзой и потом разменяв её на золото. Между прочим, первое для «Наполи» с 1990 года. То есть со времён Диего Марадоны. Продолжения не последовало: рассорившись с боссом клуба Аурелио Де Лаурентисом, Лучано принял сборную Италии у другого героя этого рейтинга. Пробиться на Евро-2024 удалось, как и выпрыгнуть из группы. А вот пройти Швейцарию (тоже другого героя рейтинга) в 1/8 финала — неожиданно нет. И всё равно тренер сохранил пост.
Мурат Якин
Казалось, карьера Якина после «Спартака» надломлена. Он сделал паузу в полтора года и последующие четыре с небольшим возглавлял не самые сильные швейцарские клубы: «Шаффхаузен», «Грассхоппер», «Сьон». И тут его в августе 2021-го неожиданно позвали в сборную. В футбольном руководстве Швейцарии явно что-то знали, потому что Мурат прокачал команду и несколько раз приводил её к сенсационным результатам.
Кто в квалификации ЧМ-2022 обошёл чемпионов Европы итальянцев? Мурат Якин. Кто там набрал равное количество очков в группе с Бразилией, высадив Сербию и Камерун? Мурат Якин. Кто подкинул Швейцарию также в плей-офф Евро-2024, легчайше превзойдя Венгрию и Шотландию? Мурат Якин. Кто сотворил главную сенсацию 1/8 финала и вчистую переиграл Италию, а потом лишь по пенальти пропустил вперёд англичан? Мурат Якин. Кто ещё обязательно пошумит со сборной? Ответьте сами.
Роберто Манчини
Российские времена Манчини вспоминать едва ли хочет. Собственно, как и болельщики «Зенита». Сборная Италии предложила ему работу, когда тот ещё тренировал в РПЛ. Поэтому и не выкладывался в Петербурге, мечтая как можно быстрее уехать. А вот на новом месте энтузиазма у него хватало, что привело к колоссальному успеху. Он принял команду, которая впервые за 60 лет не пробилась на чемпионат мира, и сделал из неё машину.
37 матчей без поражений — и побит мировой рекорд. Квалификация Евро-2020 — ни одного поражения. Групповой этап — разгромы Турции и Швейцарии, победа над Уэльсом. В основное время плей-офф получилось сломить только Бельгию, но серии пенальти принесли титул чемпионов Европы. Австрия, Испания и Англия, без обид. По значимости достижение — бесспорно главное в нашем рейтинге. Тем не менее на ЧМ Италия вновь сенсационно не попала. А последний год с небольшим Роберто зарабатывает в сборной Саудовской Аравии.
Кто-то другой
Возможно, вы захотите отдать дань уважения Дику Адвокату или Гусу Хиддинку? Первый, представляете, до сих пор в деле и тренирует команду Кюрасао. В 77 лет! А после «Зенита» кого только не тренировал: в том числе сборные Бельгии, Нидерландов и Сербии, спас от вылета из АПЛ «Сандерленд» и много раз объявлял о завершении карьеры. Но неизменно возвращался. Второй же, уйдя из «Анжи», также поработал в родных Нидерландах и временно исполнял обязанности в «Челси». Два года как сидит на пенсии.
Ещё внимания заслуживает Мирча Луческу. Он даже старше Адвоката на два года и всё равно после Евро-2024 принял сборную Румынии! Ну точно «мистер вечность». А ранее взял все три главных украинских трофея с киевским «Динамо». Ну и как не вспомнить Паоло Ваноли, который вывел «Венецию» в Серию А, с чувством выполненного долга ушёл на повышение в «Торино», стал в Италии тренером августа и идёт с не самым мощным клубом в двух очках от топ-3? Ну а если вы считаете, что мы кого-то незаслуженно забыли, пишите своих кандидатов в комментарии.
Доменико Тедеско
После спартаковского этапа Тедеско вернулся в родную Бундеслигу и принял «Лейпциг», 11-е место которого ему было совсем не по статусу. Продержался Доменико там меньше года, тем не менее провальными выступления команды точно не назвать. Во-первых, тренер катапультировал его на четвёртое лигочемпионское место. Во-вторых, завоевал Кубок Германии. Между прочим, то был первый трофей в истории «РБ». В-третьих, хоть из группы ЛЧ выйти и не удалось, в ЛЕ «быки» добрались до полуфинала. Помогло, кстати, и отстранение «Спартака» от 1/8 финала.
В следующем сезоне, правда, не пошло: пять очков в пяти матчах чемпионата и позорный отлёт от «Шахтёра» (1:4) в ЛЧ привели к расставанию. Далее Тедеско устроился в сборную Бельгии, досрочно вывел её на Евро-2024 и, пусть и не без проблем (поражение от скромной Словакии и натужная ничья с Украиной), вышел там из группы, сразу же уступив французам (0:1). Увольнять его за это не стали, так что шанс на исправление недочётов есть.
Андре Виллаш-Боаш
Необычная позиция, поскольку после «Зенита» в активе Виллаш-Боаша разве что серебро китайской (пусть и во времена бешеной конкуренции) и французских лиг за «Шанхай СИПГ» и «Марсель» соответственно. Ничего прямо-таки выдающегося. Но это касается тренерской работы. В мае этого года Андре выиграл президентскую гонку в «Порту» у Жорже Нуну Пинту да Кошты, который был боссом португальского гранда с 1982 года и принёс ему свыше 60 титулов, включая две в главном еврокубке! Разве ли это не успех? Ещё какой!
Битва проходила ожесточённо. Когда амбициозный соискатель заявил о желании сменить в клубе власть, его дом атаковали, бросая файеры, а на стенах и воротах писали «предатель» и «неблагодарный». Виллаш-Боаш не испугался, в предвыборной программе предложил серьёзные обновления (здесь о них подробнее) и добился четырёхкратного преимущества по голосам. Результат уже есть: «Порту» первым из топов сделал открытыми мельчайшие финансовые детали о трансферах и другую обычно засекреченную отчётность. Довольно инновационно.