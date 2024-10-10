Кто из экс-тренеров РПЛ стал успешнее после России? На первое место точно есть 3 кандидата

Унаи Эмери

Тут можно без предисловий просто перечислить все титулы Эмери после России, ведь их целая россыпь: три победы в Лиге Европы с «Севильей» и одна — с «Вильярреалом» плюс финал с «Арсеналом», чемпионство во Франции и по два Кубка, Кубка лиги и Суперкубка там же. В «ПСЖ» у «тренеришки», который давно доказал абсурдность приклеившегося от Артёма Дзюбы прозвища, результат был не очень: всё-таки дважды не пройти 1/8 финала со столь мощной командой — такое себе. Да и лондонский этап успешным не назвать. Это с одной стороны.

С другой — просто подумайте, с кем у вас ассоциируется статус лучшего тренера в мире для не самых сильных команд? Унаи, верно? Кто мог представить, что он доберётся со скромным «Вильярреалом» до полуфинала ЛЧ? Когда не смог сделать этого с денежными мешками из «ПСЖ»! Или что баск поднимет на четвёртое место в АПЛ «Астон Виллу»? Её не было там с 1996 года! Бирмингемцы и сейчас за него борются, попутно обыграв в ЛЧ «Баварию». Невероятно.