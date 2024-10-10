Карьера топ-форварда Нидерландов рушится в Бразилии. Всё из-за уголовного дела

Депая предлагали «Зениту» и «Спартаку», а в итоге он отправился в Южную Америку. И, похоже, ошибся.

Сможете ли вы назвать без подсказки двух лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов? Конечно же, в голову приходят сначала самые звёздные имена – Деннис Бергкамп, Патрик Клюйверт, Руд ван Нистелрой, Марко ван Бастен, Йохан Круифф… Но – нет. На первом месте с 50 голами находится Робин ван Перси. А второй за всю историю «оранжевой» команды и лучший из действующих игроков — Мемфис Депай. На сегодняшний день у 30-летнего нападающего 46 забитых мячей в 98 матчах. Тем не менее в клубной карьере ещё не возрастного в общем-то нидерландца происходят какие-то безумные вещи, он мог оказаться даже в РПЛ.

Летом этого года у Депая завершился контракт с мадридским «Атлетико». Испанский топ-клуб не стал предлагать Мемфису новое соглашение, и нидерландец вышел на рынок свободных агентов. У нападающего был не самый сильный последний сезон. Но и не сказать чтобы провальный. В 31 матче Примеры, Кубка Испании и Лиги чемпионов он забил девять мячей и сделал две голевые передачи. При этом в стартовый состав попал только 11 раз.

Главной причиной ухода Депая из «Атлетико» назывались проблемы во взаимоотношениях с Диего Симеоне. Тренер клубной команды Мемфиса был разъярён тем, что в последних матчах сезона нападающий решил поберечь силы для игры за сборную Нидерландов на Евро-2024. На активацию пункта об автоматическом продлении контракта нидерландец не наиграл и, вероятно, осознавал, к какому финалу идёт его карьера в Мадриде. В «Атлетико», помимо всего прочего, думали о финансах – зарплата Депая серьёзно нагружала бюджет.

На Евро-2024 Мемфис был основным нападающим сборной Нидерландов. Сыграл с первых минут во всех шести матчах команды на турнире, выглядел с точки зрения заряженности и движения достаточно хорошо, но забил всего один гол в ворота Австрии на групповом этапе. Кроме того, отдал голевую передачу в четвертьфинале с Турцией.

Топ-клубы уже не стояли в очереди за экс-форвардом «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», но можно было предположить, что Депай продолжит карьеру в одной из топ-5 лиг. Появлялись инсайды о переговорах его представителей с «Райо Вальекано», итальянскими «Комо», «Фиорентиной» и даже «Миланом». Время шло, Мемфис отдыхал после Евро-2024 и тренировался самостоятельно, но до закрытия летнего окна в Европе ничего не нашёл.

Очевидно, размер зарплаты был для Депая ключевым фактором при выборе новой команды. Оказывается, его услуги предлагались даже клубам чемпионата России. Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра рассказал в недавнем интервью для YouTube-канала «СБГ ШОУ»:

«Самый звёздный игрок, которого летом предлагали «Зениту»? Ну, не знаю. Да там очень много, даже не хочется обсуждать, столько всего нам предлагали… Давайте скажу – Депай. Он был свободным агентом. Но вопрос уровня зарплаты Мемфиса, как и Рабьо, – это невозможно».

Теоретически Депай мог оказаться и в «Спартаке». По данным Metaratings, Мемфиса предлагали также московскому клубу. Сторона нидерландца запросила зарплату около € 3,5 млн в год и подъёмные в размере € 2 млн. Выходит, и «Спартак» отказался от услуг звёздного нападающего.

В такой ситуации самым естественным развитием событий был бы переезд Депая в Саудовскую Аравию. Впрочем, это, скорее всего, стоило бы Мемфису карьеры в сборной Нидерландов. После того как в Саудовскую Аравию отправился Стивен Бергвейн, главный тренер «оранжевых» Рональд Куман заявил, что не будет вызывать форварда из слабой лиги.

Депай же оказался там, где не ждали. Он выбрал необычное направление для стареющих европейских звёзд – чемпионат Бразилии. Причём клуб, который, казалось бы, отнюдь не купается в деньгах – «Коринтианс». В нынешнем сезоне команда из Сан-Паулу борется за выживание в Серии А, занимая лишь 18-е место за девять туров до финиша и находясь в зоне вылета. Правда, «Коринтианс» близок к завоеванию международного трофея, так как дошёл уже до полуфинала Южноамериканского кубка.

Мемфис Депай Фото: Soccrates/Getty Images

Как бы то ни было, 9 сентября Депай официально стал новичком «Коринтианса». Сообщалось, что он подписал длительный контракт – до декабря 2026 года, и за эти 28 месяцев должен заработать по договору приблизительно € 11,3 млн с учётом бонусов. Оказывается, затраты на Депая взяла на себя букмекерская компания Esportes da Sorte – новый спонсор «Коринтианса».

В Сан-Паулу устроили горячую встречу Мемфису. Презентация прошла с фейерверками, болельщики «тимао» были счастливы приезду топ-игрока, а аргентинский тренер Рамон Диас радовался трансферу и говорил о Депае приятные слова. В сентябрьских матчах Диас аккуратно нагружал нападающего, чтобы тот набрал форму и не получил травму после паузы в несколько месяцев. Мемфис трижды выходил на замену на полчаса. В ответном четвертьфинале Южноамериканского кубка с «Форталезой» он совершил своё первое результативное действий – сделал голевую передачу. А в начале октября во встрече Серии А с «Интернасьоналом» нидерландец провёл на поле уже 84 минуты. Депай не забил, но ассистировал Юри Алберто в эпизоде с голом экс-нападающего «Зенита».

«Мемфис так хорош, потому что тренируется на 100%. Он отдаёт все силы, чтобы набрать форму. Мы дадим ему время, пока это не произойдёт. Депай очень талантлив, он принял невероятное решение, когда забивал Педро Энрике. Мне нравится, что, несмотря на такую карьеру, у него столько желания. Он мотивирован, как Педро и любой другой игрок», – расхваливал новичка Рамон Диас.

Однако сказка Депая в Бразилии может закончиться, едва начавшись. По информации Mundo Deportivo, ситуация складывается таким образом, что Мемфис вскоре вынужден будет покинуть «Коринтианс». У обеспечившей его контракт компании Esportes da Sorte возникли серьёзные проблемы. Сейчас власти страны ведут расследование её деятельности, которая признана криминальной. Арестован генеральный директор, и букмекеру грозит крах. Стороны уже обсуждают возможное расторжение договора.

Второй бомбардир сборной Нидерландов может пробыть игроком «Коринтианса» всего месяц и снова стать свободным агентом перед открытием зимнего окна. Кстати, Куман сказал, что переезд в чемпионат Бразилии не закроет Депаю дорогу в сборную, так как это конкурентная лига. Тем не менее на октябрьские матчи Лиги наций Мемфиса не вызвал.