Редкая ситуация в сборной Германии. Таких проблем у неё не было 15 лет

У сборной Германии появились проблемы в той линии, которая ещё недавно считалась сильнейшей. На домашнем Евро-2024 в распоряжении Юлиана Нагельсмана были Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген – такой паре вратарей позавидовала бы любая национальная команда. Теперь у немцев нет ни того, ни другого. Голкипер «Баварии» объявил о завершении карьеры в бундестим после чемпионата Европы, а его бывший конкурент из «Барселоны» получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. Кто же будет защищать ворота сборной Германии в Лиге наций и на старте отборочного цикла ЧМ-2026?

Для Нагельсмана после ухода Нойера дилеммы не существовало – тренер видел в этой роли только тер Штегена. Топ-голкипер «Барселоны» до обидного долго ждал своего времени в сборной Германии, сидя за спиной коллеги из «Баварии», но не портил атмосферу, даже когда узнал, что на Евро-2024 Юлиан сделает ставку на Мануэля. Сам Нагельсман был очень доволен тем, как Марк-Андре отреагировал на их беседу, состоявшуюся перед чемпионатом Европы.

«Наш разговор с ним в марте был не особенно приятным, – признавался тренер немцев. – Боялся, что он скажет: «Я не буду в этом участвовать». Хотя я мог бы его понять. Он был вторым номером слишком долго. Теперь просто надеюсь, что он останется здоровым и хорошо сыграет за нас на чемпионате мира через два года».

В первых двух турах Лиги наций действительно сыграл тер Штеген – с Венгрией (5:0) в Дюссельдорфе и Нидерландами (2:2) в Амстердаме. Но в октябре Нагельсман оказался вынужден принимать решения, которые не планировал. В ближайших матчах с Боснией и Герцеговиной на выезде и с Нидерландами дома первая пара перчаток достанется кому-то другому.

Этим кем-то точно не будет, например, капитан «Айнтрахта» Кевин Трапп. 34-летний голкипер в последний раз приезжал в сборную Германии в ноябре 2023 года и сыграл в двух товарищеских встречах с Турцией (2:3) и Австрией (0:2). Пусть даже Трапп в последнее время был не столь хорош, как прежде, его опыт мог бы пригодиться национальной команде. В сборной Германии он с 2015 года, ездил на Кубок конфедераций и ЧМ-2018 в России, был в бригаде немецких вратарей на Евро-2020 и ЧМ-2022.

За бундестим Трапп провёл девять матчей. А за «Айнтрахт» на старте нового сезона – четыре, в которых пропустил четыре мяча, выдав один «сухарь». Но в середине сентября Кевин получил травму подколенного сухожилия и с тех пор не выходил на поле. Минус ещё один кандидат в команду.

Бернд Лено – всего несколько лет назад основной голкипер «Арсенала», а сейчас капитан «Фулхэма», – тоже не приедет в сборную Германии. Хотя и этот 32-летний вратарь обладает серьёзным опытом в национальной команде. Лено, как и Трапп, играл за неё с 2015-го и провёл девять матчей. Ездил на Евро-2016, Кубок конфедераций и Евро-2020. Ещё в марте 2024 года присутствовал в заявке национальной команды в товарищеских встречах с Францией и Нидерландами. Однако теперь Бернд не хочет быть запасным в сборной Германии, надеясь только на то, что получит шанс сыграть благодаря какому-либо стечению обстоятельств.

«Мне сказали, что я буду в составе команды, но не получу игровую практику. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне. Для меня всегда будет большой честью играть за сборную, и это остаётся моей целью», – объяснил Лено свой отказ от приглашения Нагельсмана на октябрьские матчи. В нынешнем сезоне АПЛ Бернд пропустил восемь мячей в семи играх, оформив один «сухарь».

В результате вратарскую бригаду сборной Германии на ближайшие два тура Лиги наций составили три голкипера, у которых в общей сумме… 0 матчей за национальную команду. Интересно, было ли когда-нибудь что-то подобное у бундестим? В это трио вошли Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», Александр Нюбель из «Штутгарта» и Янис Бласвих из австрийского «Ред Булл Зальцбург».

По всей видимости, основным вратарём у немцев временно станет Бауманн. Он был третьим в бригаде с Нойером и тер Штегеном на прошедшем чемпионате Европы. 34-летний голкипер – капитан «Хоффенхайма». В прошлом сезоне Оливер стал лучшим в Бундеслиге по общему количеству сейвов (143), а по проценту отбитых ударов (69,7%) занял девятое место.

Оливер Бауманн Фото: Alex Grimm/Getty Images

В сборную Германии Бауманн вызывается с сентября 2020-го, но до сих пор так и не дебютировал. Он 25 раз оставался в запасе. В новом сезоне Оливер провёл восемь матчей в Бундеслиге и Лиге Европы, пропустил 17 мячей, один раз сыграв «на ноль». По проценту отражённых ударов в Бундеслиге пока не входит в топ-10 – всего 60,5%. Это худший показатель для Бауманна за всю карьеру в чемпионате Германии.

Нюбель, по сути, новичок сборной, он был лишь четвёртым выбором для Нагельсмана перед Евро-2024 и не попал в заявку на домашний турнир. Пока у Александра только три матча на скамейке в национальной команде, два из которых в нынешней Лиге наций. 28-летний голкипер принадлежит «Баварии», но, чтобы не сидеть под Нойером, уже четвёртый год катается по арендам. Два сезона был партнёром Александра Головина в «Монако», а с прошлого — выступает за «Штутгарт». Помог «швабам» сотворить сенсацию – занять второе место в чемпионате Германии, обойдя «Баварию», и пробиться в Лигу чемпионов. Александр парировал 69,2% ударов.

Александр Нюбель Фото: Lars Baron/Getty Images

В новом сезоне у Нюбеля 10 матчей во всех турнирах, он пропустил 17 мячей и один раз сыграл «на ноль». Причём с откровенно слабым соперником – «Пройссен Мюнстер» из Второй Бундеслиги в Кубке Германии. Его цифры тоже не потрясают воображение: голкипер «Штутгарта» отбивает 64,3% ударов. И для Александра это фактически худший показатель за карьеру.

Наконец, наименее известный персонаж – 33-летний Бласвих. Самое поразительное, что до 2022 года он даже не играл в Бундеслиге! В молодости был запасным в мёнхенгладбахской «Боруссии», потом ездил по арендам, а в 2018-м оказался в нидерландском «Хераклесе» и там стал прогрессировать. Четыре сезона в Эредивизии подарили Янису ценный опыт.

Янис Бласвих Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Летом 2022-го Бласвих перешёл на правах свободного агента в «РБ Лейпциг». Казалось, для того чтобы довольствоваться ролью сменщика Петера Гулачи. Однако когда венгр сломался, Янис стал играть. И настолько успешно, что в ноябре 2023 года получил приглашение в сборную Германии. Был запасным в матчах с Турцией и Австрией. Пока это все его попадания в заявку национальной команды.

Бласвих продержался в основе «РБ Лейпциг» почти полтора сезона, а затем проиграл конкуренцию залечившему травмы Гулачи. Последние полгода был запасным и в летнее окно перешёл на правах аренды в «Ред Булл Зальцбург». Получил в австрийской команде капитанскую повязку.

В новом сезоне Янис провёл 14 матчей во всех турнирах, пропустил 23 мяча и пять раз сыграл «на ноль». Вот только в австрийской Бундеслиге у него всего 57,7% отражённых ударов. Надо ли говорить, что и для Бласвиха это самый низкий показатель в карьере? Но Нагельсман ценит его игру ногами, а также, видимо, готовность приезжать в сборную Германии в любом статусе. Даже чувствуя себя седьмым при четырёх отсутствующих.

Ситуация, в которую попала сборная, уникальна. В Германии в этом веке практически всегда была пара мощных голкиперов: Кан и Леманн, Нойер и тер Штеген. Лишь в 2008 году, после ухода Леманна и до прихода Нойера, играли другие (помните, как с Россией выходил Рене Адлер?). А с 2010 года в команде был либо Ману, либо Марк-Андре (он в команде с 2016-го), либо оба. И вот сейчас обоих нет. Но в случае с Тер Штегеном хотя бы временно.