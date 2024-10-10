Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Аргентина и Бразилия в отборе на ЧМ-2026, Лига наций УЕФА, НХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 11 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 11 октября: посмотрим четвертьфинал Александровой в Ухане, предсезонку НБА, а ещё игры сборных Германии и Нидерландов!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сын Леброна реабилитируется за плохую игру?

Леброн Джеймс стал первым в истории НБА отцом, который вышел на паркет со своим сыном в матче. Правда, пока в предсезонном матче, но все ждут не дождутся, когда же это случится в официальной встрече. Осталось совсем мало времени до старта регулярки. «Лос-Анджелес Лейкерс» пока не впечатляет: два поражения, а Бронни Джеймс так и вовсе набрал всего два очка в двух встречах. Удастся ли сыну Короля показать себя в игре с «Милуоки Бакс», клубом, который тоже на данный момент не побеждал перед стартом чемпионата?

Во что вляпался Леброн?
Капкан для Леброна вот-вот захлопнется? Так замешан ли игрок в деле богатых извращенцев?
Капкан для Леброна вот-вот захлопнется? Так замешан ли игрок в деле богатых извращенцев?

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ирвинг и Томпсон появятся на паркете и одолеют «джазменов»?

В первом матче предсезонки у «Далласа» не было никого из главных звёзд клуба. Ни Лука Дончич, ни Кайри Ирвинг, ни новичок Клэй Томпсон не появились на домашнем паркете в Техасе. Остальные игроки держались неплохо в матче с «Мемфис Гриззлиз», но в итоге уступили – 116:121. На этот раз Ирвинг с Томпсоном должны наконец-то выйти на площадку, а Дончич продолжает залечивать травму. Удастся ли финалистам НБА выиграть у «Юты Джаз», которая начала предсезонку с победы над «Хьюстоном»?

Кто фаворит на первый пик драфта НБА 2025 года?
«Это лучшая группа за 20 лет». Драфт НБА, где будет Дёмин, обещает стать незабываемым
«Это лучшая группа за 20 лет». Драфт НБА, где будет Дёмин, обещает стать незабываемым

⚽️ 3:00: Чили — Бразилия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 9-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Чили
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия обыграет удобного соперника?

Сборная Чили провалила первую часть отборочного цикла. Всё настолько плохо, что команда расположилась на предпоследней строчке в таблице. Если чилийцы продолжат в том же духе, то пролетят мимо турнира. Бразильцы в последнее время тоже не радуют своих болельщиков — четыре поражения в пяти матчах. К слову, пятикратные чемпионы мира одержали единственную победу на выезде в нынешнем отборе больше года назад — в сентябре 2023 года. Прервут ли они неудачную серию? Бразилия одержала четыре победы в последних четырёх очных матчах.

Бразильцев разносят в прессе за неудачные результаты:
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ

⚽️ 3:00: Венесуэла — Аргентина, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 9-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируются ли чемпионы мира за поражение в прошлом матче?

Аргентинцы по-прежнему располагаются на первой строчке в таблице, хотя проиграли предыдущий матч. Они уступили колумбийцам (1:2), но провели встречу без травмированного Лионеля Месси. Венесуэльцы ни разу не победили в последних четырёх матчах отбора (в трёх из них не забили ни одного мяча). Плюс команда редко забивает — шесть голов в восьми встречах (меньше одного мяча за игру). Аргентинцы, в свою очередь, пропустили всего четыре мяча.

Рассказываем о топ-матчах в международный перерыв:
Заруба экс-тренеров РПЛ и ключевой момент для Бразилии. Топ-матчи сборных в эту паузу
Рейтинг
Заруба экс-тренеров РПЛ и ключевой момент для Бразилии. Топ-матчи сборных в эту паузу

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Коламбус» сыграет в первом официальном матче после гибели Годро?

В конце лета в «Коламбусе» случилась страшная трагедия – главная звезда команды Джонни Годро погиб под колёсами автомобиля, катаясь на велосипедах вместе со своим братом. Теперь они вступают в свой первый сезон без него – каким он станет? Игроки должны смириться с тяжёлыми чувствами и сделать всё, чтобы выступить достойно. Противостоять «мундирам» будет «Миннесота», которую уже обуревают слухи о возможном выходе Кирилла Капризова на рынок свободных агентов. Руководство намерено сделать всё, чтобы сохранить россиянина, который превратил команду из безликой в интересную. Кирилл, кстати, на протяжении всех четырёх лет в НХЛ неизменно набирал очки в матчах открытия, так что ждём от него результативных действий и сегодня.

Все скорбят по Джонни Хоккею:
«Его аура вызывала благоговение». Хоккейный мир прощается с Джонни Годро
«Его аура вызывала благоговение». Хоккейный мир прощается с Джонни Годро

🏒 3:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт дебют Стивена Стэмкоса за «Нэшвилл»?

Стивен Стэмкос отдал «Тампе», которая задрафтовала его под общим первым номером в 2008 году, полжизни. Он провёл в команде долгие 16 сезонов, за которые побил множество клубных рекордов и выиграл два Кубка Стэнли, долгое время был её капитаном. Этот переход стал шоком, и до сих пор сложно свыкнуться с тем, что канадец теперь будет выступать за «хищников», но такова реальность. Начнёт ли Стивен с первого же матча регулярки разгонять атаку «Нэшвилла»?

Какие партнёры будут у Стэмкоса вместо Кучерова?
Наведут шороху. 5 новых сочетаний в командах НХЛ, за которыми нужно будет понаблюдать
Наведут шороху. 5 новых сочетаний в командах НХЛ, за которыми нужно будет понаблюдать

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Евгений Малкин достичь сразу трёх юбилеев?

«Питтсбург» был избит «Рейнджерс» в первом матче нового сезона – 0:6, но долго сокрушаться по этому поводу времени у них нет. Сегодня новый матч и новая возможность для Евгения Малкина отпраздновать сразу три юбилея – 500 голов, 800 передач и 1300 очков в НХЛ. Он сам недавно говорил, что его цель – набирать по четыре очка в каждой игре, поэтому будем следить за попыткой номер два.

38-летний Малкин не снижает требований к себе:
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: моя цель — четыре очка в каждой игре

🎾 7:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Ван Синьюй (Китай), Ухань, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Интрига: доберётся ли Александрова до полуфинала китайского «тысячника»?

Екатерина Александрова осталась единственной россиянкой, добравшейся до 1/4 финала «тысячника» в Ухане. После двух тяжёлых матчей на старте с Софьей Кенин и Анной Калинской далее Екатерина уверенно разобралась с американкой Хейли Баптист — 6:1, 6:1. Теперь за место в полуфинале Александрова сразится с местной теннисисткой Ван Синьюй. Девушки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. Китаянка была сильнее в Индиан-Уэллсе-2023, а россиянка — в Кливленде-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Жасмин Паолини.

Екатерина пытается обрести игру, которая у неё была в Нью-Йорке:
Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок
Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок

🏒 19:00: «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли «Северсталь» третий матч подряд?

«Северсталь» перестала разбазаривать очки, вернула себе отличную форму и закрывает домашнюю серию матчем с «Куньлунем». Череповчанам очень важно закончить её на хорошей ноте, ведь впереди – тяжёлый выезд на Дальний Восток и в Сибирь. «Куньлунь» же еле унёс ноги от «Локомотива», хотя и вёл 2:0 у лидера сезона, но в третьем периоде его переехал фирменный ярославский бронепоезд. Одно набранное очко в такой ситуации – тоже хлеб, но команда наверняка сейчас как раненый зверь и обозлена до предела. Случится ли третья победа «Северстали» подряд или «Куньлунь» прервёт свою череду неудач?

За время текущей серии Череповец успел и СКА обыграть:
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»

⚽️ 21:45: Босния и Герцеговина — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 3-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: доставят ли боснийцы проблемы немцам?

Немцы роскошно стартовали в новом розыгрыше Лиги наций — разгромили Венгрию (5:0). А вот вторая игра с Нидерландами получилась куда более сложной — 2:2. Пока немцы возглавляют таблицу группы, но опережают ближайшего соперника только по дополнительным показателям. У боснийцев всё намного хуже — они проиграли Нидерландам (2:5) и поделили очки с венграми (0:0). По идее у команды Юлиана Нагельсмана не должно возникнуть проблем. Или нас ждёт сенсация?

Верите ли в такой расклад?
Юрген Клопп в будущем может возглавить сборную Германии

⚽️ 21:45: Венгрия — Нидерланды, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 3-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют футболисты сборной Нидерландов?

Венгры удивили многих в предыдущем розыгрыше Лиги наций, но на этот раз у команды всё намного хуже. Во-первых, они провалили первый матч с Германией — 0:5. А после этого Венгрия сгоняла по нулям с боснийцами, так что команда пока не забила ни одного мяча в новом розыгрыше турнира. Матчи с участием с Нидерландов получаются достаточно результативными. Сначала они разгромили Боснию и Герцеговину (5:2), а потом поделили очки с Германией (2:2). Интересно, сколько нидерландцы забьют на этот раз?

Предыдущий матч с участием Нидерландов получился очень ярким:
Футбол уровня ЧМ в Лиге наций! Германия и Нидерланды устроили феерию. Видео
Футбол уровня ЧМ в Лиге наций! Германия и Нидерланды устроили феерию. Видео

⚽️ 21:45: Украина — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 3-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли Грузия соперника впервые в истории?

Грузинские футболисты прекрасно стартовали в Лиге наций. Сначала команда разгромила Чехию (4:1), а потом одолела на выезде Албанию (1:0). Оба соперника летом принимали участие в чемпионате Европы. Впрочем, как и сборная Грузии. Сейчас она располагается на первой строчке в таблице, а Украина — на последней. Команда Сергея Реброва проиграла и Албании (1:2) и Чехии (2:3). Ранее соперники девять раз встречались друг с другом, и Грузия не одержала ни одной победы (три ничьих, шесть поражений).

Лидер сборной Грузии раскрыл секрет:
Хвича Кварацхелия рассказал о своей главной футбольной мечте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android