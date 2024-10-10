Яркое 11 октября: посмотрим четвертьфинал Александровой в Ухане, предсезонку НБА, а ещё игры сборных Германии и Нидерландов!

Топ-матчи пятницы: Аргентина и Бразилия в отборе на ЧМ-2026, Лига наций УЕФА, НХЛ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

Интрига: сын Леброна реабилитируется за плохую игру?

Леброн Джеймс стал первым в истории НБА отцом, который вышел на паркет со своим сыном в матче. Правда, пока в предсезонном матче, но все ждут не дождутся, когда же это случится в официальной встрече. Осталось совсем мало времени до старта регулярки. «Лос-Анджелес Лейкерс» пока не впечатляет: два поражения, а Бронни Джеймс так и вовсе набрал всего два очка в двух встречах. Удастся ли сыну Короля показать себя в игре с «Милуоки Бакс», клубом, который тоже на данный момент не побеждал перед стартом чемпионата?

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Ирвинг и Томпсон появятся на паркете и одолеют «джазменов»?

В первом матче предсезонки у «Далласа» не было никого из главных звёзд клуба. Ни Лука Дончич, ни Кайри Ирвинг, ни новичок Клэй Томпсон не появились на домашнем паркете в Техасе. Остальные игроки держались неплохо в матче с «Мемфис Гриззлиз», но в итоге уступили – 116:121. На этот раз Ирвинг с Томпсоном должны наконец-то выйти на площадку, а Дончич продолжает залечивать травму. Удастся ли финалистам НБА выиграть у «Юты Джаз», которая начала предсезонку с победы над «Хьюстоном»?

⚽️ 3:00: Чили — Бразилия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 9-й тур

Интрига: Бразилия обыграет удобного соперника?

Сборная Чили провалила первую часть отборочного цикла. Всё настолько плохо, что команда расположилась на предпоследней строчке в таблице. Если чилийцы продолжат в том же духе, то пролетят мимо турнира. Бразильцы в последнее время тоже не радуют своих болельщиков — четыре поражения в пяти матчах. К слову, пятикратные чемпионы мира одержали единственную победу на выезде в нынешнем отборе больше года назад — в сентябре 2023 года. Прервут ли они неудачную серию? Бразилия одержала четыре победы в последних четырёх очных матчах.

⚽️ 3:00: Венесуэла — Аргентина, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 9-й тур

Интрига: реабилитируются ли чемпионы мира за поражение в прошлом матче?

Аргентинцы по-прежнему располагаются на первой строчке в таблице, хотя проиграли предыдущий матч. Они уступили колумбийцам (1:2), но провели встречу без травмированного Лионеля Месси. Венесуэльцы ни разу не победили в последних четырёх матчах отбора (в трёх из них не забили ни одного мяча). Плюс команда редко забивает — шесть голов в восьми встречах (меньше одного мяча за игру). Аргентинцы, в свою очередь, пропустили всего четыре мяча.

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Коламбус» сыграет в первом официальном матче после гибели Годро?

В конце лета в «Коламбусе» случилась страшная трагедия – главная звезда команды Джонни Годро погиб под колёсами автомобиля, катаясь на велосипедах вместе со своим братом. Теперь они вступают в свой первый сезон без него – каким он станет? Игроки должны смириться с тяжёлыми чувствами и сделать всё, чтобы выступить достойно. Противостоять «мундирам» будет «Миннесота», которую уже обуревают слухи о возможном выходе Кирилла Капризова на рынок свободных агентов. Руководство намерено сделать всё, чтобы сохранить россиянина, который превратил команду из безликой в интересную. Кирилл, кстати, на протяжении всех четырёх лет в НХЛ неизменно набирал очки в матчах открытия, так что ждём от него результативных действий и сегодня.

🏒 3:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт дебют Стивена Стэмкоса за «Нэшвилл»?

Стивен Стэмкос отдал «Тампе», которая задрафтовала его под общим первым номером в 2008 году, полжизни. Он провёл в команде долгие 16 сезонов, за которые побил множество клубных рекордов и выиграл два Кубка Стэнли, долгое время был её капитаном. Этот переход стал шоком, и до сих пор сложно свыкнуться с тем, что канадец теперь будет выступать за «хищников», но такова реальность. Начнёт ли Стивен с первого же матча регулярки разгонять атаку «Нэшвилла»?

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Евгений Малкин достичь сразу трёх юбилеев?

«Питтсбург» был избит «Рейнджерс» в первом матче нового сезона – 0:6, но долго сокрушаться по этому поводу времени у них нет. Сегодня новый матч и новая возможность для Евгения Малкина отпраздновать сразу три юбилея – 500 голов, 800 передач и 1300 очков в НХЛ. Он сам недавно говорил, что его цель – набирать по четыре очка в каждой игре, поэтому будем следить за попыткой номер два.

38-летний Малкин не снижает требований к себе: Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: моя цель — четыре очка в каждой игре

🎾 7:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Ван Синьюй (Китай), Ухань, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Александрова до полуфинала китайского «тысячника»?

Екатерина Александрова осталась единственной россиянкой, добравшейся до 1/4 финала «тысячника» в Ухане. После двух тяжёлых матчей на старте с Софьей Кенин и Анной Калинской далее Екатерина уверенно разобралась с американкой Хейли Баптист — 6:1, 6:1. Теперь за место в полуфинале Александрова сразится с местной теннисисткой Ван Синьюй. Девушки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. Китаянка была сильнее в Индиан-Уэллсе-2023, а россиянка — в Кливленде-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Жасмин Паолини.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли «Северсталь» третий матч подряд?

«Северсталь» перестала разбазаривать очки, вернула себе отличную форму и закрывает домашнюю серию матчем с «Куньлунем». Череповчанам очень важно закончить её на хорошей ноте, ведь впереди – тяжёлый выезд на Дальний Восток и в Сибирь. «Куньлунь» же еле унёс ноги от «Локомотива», хотя и вёл 2:0 у лидера сезона, но в третьем периоде его переехал фирменный ярославский бронепоезд. Одно набранное очко в такой ситуации – тоже хлеб, но команда наверняка сейчас как раненый зверь и обозлена до предела. Случится ли третья победа «Северстали» подряд или «Куньлунь» прервёт свою череду неудач?

За время текущей серии Череповец успел и СКА обыграть: Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»

⚽️ 21:45: Босния и Герцеговина — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 3-й тур

Интрига: доставят ли боснийцы проблемы немцам?

Немцы роскошно стартовали в новом розыгрыше Лиги наций — разгромили Венгрию (5:0). А вот вторая игра с Нидерландами получилась куда более сложной — 2:2. Пока немцы возглавляют таблицу группы, но опережают ближайшего соперника только по дополнительным показателям. У боснийцев всё намного хуже — они проиграли Нидерландам (2:5) и поделили очки с венграми (0:0). По идее у команды Юлиана Нагельсмана не должно возникнуть проблем. Или нас ждёт сенсация?

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⚽️ 21:45: Венгрия — Нидерланды, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 3-й тур

Интрига: сколько мячей забьют футболисты сборной Нидерландов?

Венгры удивили многих в предыдущем розыгрыше Лиги наций, но на этот раз у команды всё намного хуже. Во-первых, они провалили первый матч с Германией — 0:5. А после этого Венгрия сгоняла по нулям с боснийцами, так что команда пока не забила ни одного мяча в новом розыгрыше турнира. Матчи с участием с Нидерландов получаются достаточно результативными. Сначала они разгромили Боснию и Герцеговину (5:2), а потом поделили очки с Германией (2:2). Интересно, сколько нидерландцы забьют на этот раз?

⚽️ 21:45: Украина — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 3-й тур

Интрига: обыграет ли Грузия соперника впервые в истории?

Грузинские футболисты прекрасно стартовали в Лиге наций. Сначала команда разгромила Чехию (4:1), а потом одолела на выезде Албанию (1:0). Оба соперника летом принимали участие в чемпионате Европы. Впрочем, как и сборная Грузии. Сейчас она располагается на первой строчке в таблице, а Украина — на последней. Команда Сергея Реброва проиграла и Албании (1:2) и Чехии (2:3). Ранее соперники девять раз встречались друг с другом, и Грузия не одержала ни одной победы (три ничьих, шесть поражений).