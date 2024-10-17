Команды, которые удивили на старте сезона в Европе. Одна из них наказывает топов АПЛ

В прошлом сезоне многих удивили результаты некоторых клубов в топ-чемпионатах. К примеру, «Болонья», «Жирона» и «Штутгарт» добрались до Лиги чемпионов. Со старта нового сезона прошло два месяца, и несколько клубов вполне претендуют на звание открытия в своих чемпионатах.

«Айнтрахт» (Германия)

Футболисты «Айнтрахта» празднуют гол Фото: Alex Grimm/Getty Images

В 2012 году клуб из Франкфурта вернулся в первую Бундеслигу и с того момента ни разу не завершал сезон выше пятого места в таблице. Кажется, теперь «Айнтрахт» нацелен на более высокий результат. В 1-м туре команда не справилась в Дортмунде с местной «Боруссией» — 0:2. После этого клуб из Франкфурта одержал четыре победы подряд, а потом отобрал очки у «Баварии» (3:3). Сейчас «Айнтрахт» находится на третьей строчке в таблице, но отставание от лидера чемпионата составляет всего лишь одно очко. В составе команды играет Омар Мармуш, и его результативность впечатляет. Во-первых, он забивает больше одного мяча в среднем за игру (восемь голов в шести матчах). Во-вторых, нападающий огорчает соперников в пяти турах подряд. Похоже, с таким бомбардиром можно рассчитывать на серьёзный результат.

«Осасуна» (Испания)

«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в Примере Фото: Fernando Pidal/Getty Images

С одной стороны, клуб из Памплоны занимает пятое место в чемпионате Испании. Отличный результат для скромной команды по итогам девяти туров. С другой – «Осасуна» пока забивает реже (13 мячей), чем пропускает (14). Это единственная команда с такой аномалией из топ-9. Кстати, только «Осасуна» справилась с «Барселоной» в чемпионате Испании. Единственное поражение лидера Примеры состоялось в Памплоне — соперник накидал каталонцам четыре мяча (4:2). В 2006 году «Осасуна» под руководством Хавьера Агирре завершила сезон в топ-4. Повторить такой результат в нынешнем сезоне будет намного сложнее, но и исключать сенсацию нельзя.

«Удинезе» (Италия)

Присутствие «Удинезе» в верхней части таблицы Серии А удивляет Фото: Timothy Rogers/Getty Images

На старте нынешнего сезона «Удинезе» набрал такое же количество очков, что и «Ювентус» (по 13). По итогам семи туров в Серии А команда проиграла всего два раза. В обоих случаях она не справилась с топ-клубами — с «Ромой» (0:3) и «Интером» (2:3). «Удинезе» ушёл на перерыв на пятой строчке в таблице, но до первого места — только три очка. В составе чёрно-белого клуба пылит чемпион мира Флорьян Товен (три гола в первых турах чемпионата Италии). Сейчас он делит первое место в списке лучших снайперов клуба вместе с гигантом (201 см) Лоренцо Луккой. Кстати, на этого нападающего «Удинезе» не пожалел приличную для себя сумму — € 8 млн.

«Брайтон» (Англия)

«Брайтон» обыграл «МЮ» и «Тоттенхэм» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Предыдущие успехи «Брайтона» связаны с именем Роберто Де Дзерби. Правда, теперь тренер пытается поднять «Марсель». Сменивший итальянца Фабиан Хюрцелер не только ничего не испортил, но и отлично провёл с командой стартовый отрезок сезона. Загибаем пальцы. «Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) благодаря голу на 90+5-й минуте. Команда Хюрцелера наказала «Тоттенхэм» и продемонстрировала характер — превратила 0:2 в 3:2. А ещё «Брайтон» отобрал очки у «Арсенала» в Лондоне — 1:1. Неплохой набор для семи туров. Команда ворвалась в топ-6, а её обыграл только «Челси». Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэнни Уэлбек неплохо начал нынешний сезон в форме «Брайтона» — четыре гола.

«Реймс» (Франция)

«Реймс» ворвался в топ-4 Лиги 1 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Присутствие «ПСЖ» и «Монако» в верхней части таблицы Лиги 1 никого не удивляет. А вот нахождение там «Реймса» — большой сюрприз. Команда стартовала с поражения в матче с «Лиллем» (0:2), после чего выдала серию из шести игр без поражений (четыре победы, две ничьих). Более того, «Реймс» отобрал очки и у «ПСЖ» (1:1), и у «Марселя» (2:2). Каждый из этих соперников находится в топ-3, а «Реймс» пока располагается на четвёртой строчке в таблице. Сейчас команду тренирует Лука Элснер, который в прошлом сезоне работал с «Гавром» Далера Кузяева. На старте сезона прекрасно играет Кэито Накамура — японец, которого купили за € 12 млн. Азиатский футболист забил в четырёх матчах подряд.

«Эмполи» (Италия)

«Эмполи» пропустил всего четыре мяча в Серии А Фото: Enrico Locci/Getty Images

Да, «Эмполи» занимает только 10-е место в Серии А. Вроде бы ничего неожиданного. До удивляют две вещи. Во-первых, команда проиграла всего один раз по итогам семи туров. Во-вторых, «Эмполи» пропустил всего лишь четыре мяча. А что было год назад? Команда проиграла шесть раз в семи турах и пропустила 16 мячей. Несмотря на такой ужасный старт, «Эмполи» всё-таки сохранил место в Серии А, но сделал это с большим трудом. Летом команда поменяла главного тренера, и пришедший Роберто Д’Аверса с ходу добился неплохого результата.

«Фрайбург» (Германия)

«Фрайбург» набрал больше очков, чем «Байер» Фото: Oliver Hardt/Getty Images

В годы работы Кристиана Штрайха «Фрайбург» несколько раз попадал в еврокубки. Прошлый сезон команда завершила на 10-м месте, а сам тренер покинул свой пост. В новый сезон «Фрайбург» вошёл с Юлианом Шустером. У команды был один серьёзный провал — она «сгорела» в домашнем матче с «Санкт-Паули» (0:3). А ведь этот соперник сейчас болтается недалеко от зоны вылета. В остальном «Фрайбург» смотрится достаточно прилично. Команда встретила второй осенний перерыв в чемпионате Германии на четвёртом месте. Сейчас у неё больше очков, чем у «Байера», дортмундской «Боруссии» и «Штутгарта».