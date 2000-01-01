Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Экс-игрок «МЮ» Аксель Туанзебе, ныне выступающий за «Ипсвич Таун», чуть не лишился пальца после мытья посуды. Фалангу удалось спасти, но это оказалось непросто.
Поранил палец
Аксель поранил палец, когда разбил стакан во время мытья посуды. Осколок вошёл в кожу настолько глубоко, что игроку потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи предупредили, что футболисту может потребоваться ампутация пальца, но всё обошлось.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» чуть не лишился пальца после мытья посуды
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