Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» чуть не лишился пальца после мытья посуды

Поранил палец

Аксель поранил палец, когда разбил стакан во время мытья посуды. Осколок вошёл в кожу настолько глубоко, что игроку потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи предупредили, что футболисту может потребоваться ампутация пальца, но всё обошлось.