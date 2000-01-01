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Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом «Реала» по итогам сентября. 25-летний футболист постепенно набирает обороты в новом клубе. В голосовании он опередил всех звёзд «Реала».
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Долгожданный переход
Долгожданный переход
В начале июня 2024-го «Реал» официально объявил о переходе Мбаппе. Зарплата француза в клубе — € 15 млн в год после вычета налогов.
Опередил всех
Опередил всех
На счету Килиана в сентябре пять матчей, шесть голов, одна результативная передача. В голосовании за лучшего игрока «Реала» по итогам месяца французский нападающий опередил Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса, а также защитника Дани Карвахаля.
Мбаппе — лучший футболист «Реала» по итогам сентября. Он опередил всех звёзд клуба
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