Мбаппе — лучший футболист «Реала» по итогам сентября. Он опередил всех звёзд клуба

Опередил всех

На счету Килиана в сентябре пять матчей, шесть голов, одна результативная передача. В голосовании за лучшего игрока «Реала» по итогам месяца французский нападающий опередил Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса, а также защитника Дани Карвахаля.