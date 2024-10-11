Посмотрели на Францию без Мбаппе и Гризманна. Напрягаться ей не пришлось

Сборная Франции успешно провела новый матч в Лиге наций. И не затратила много усилий.

Привыкаем к сборной Франции без Антуана Гризманна. В конце сентября 33-летний нападающий «Атлетико» объявил об уходе из национальной команды. И, судя по всему, удивил соотечественников. По крайней мере, Орельен Тчуамени подчеркнул, что футболисты в сборной не ожидали такого решения. За несколько дней до этого французы потеряли Килиана Мбаппе — звёздный футболист травмировал бедро в составе «Реала». Правда, в начале октября он вышел на поле в составе клуба, но в сборную не поехал.

Израильская команда подошла к матчу без Эли Дасы. Фланговый защитник московского «Динамо» получил травму в заключительном туре РПЛ перед перерывом. А ещё у Израиля очень сложная группа в Лиге наций. Италия, Франция, Бельгия — весьма солидный подбор соперников. Неудивительно, что команда Рана Бен-Шимона не набрала ни одного очка по итогам двух туров.

Французы с первых минут взяли мяч под свой контроль, что вряд ли кого-то удивило. Отсутствие Мбаппе и Гризманна не лишило Францию статуса фаворита. Израиля хватило всего на семь минут — столько потребовалось номинальным гостям (матч прошёл в Будапеште), чтобы открыть счёт. И надо сказать, что гол получился очень курьёзным. Дальний удар Эдуардо Камавинга не таил в себе никакой опасности, но напортачил израильский вратарь Омри Глазер. Он завалился на газон чуть раньше, чем это было необходимо. А тут ещё и мяч стукнулся в газон прямо перед голкипером и прошмыгнул за линию ворот через рикошет от рук Глазера.

Кошмарная ошибка вратаря сборной Израиля Фото: IMAGO/ТАСС

Быстрый гол успокоил французов. Они по-прежнему владели преимуществом, но словно рассчитывали, что соперник сам признает поражение. А Израиль забил первым же ударом. Омри Гандельман классно нашёл свободную зону между двумя защитниками, а потом идеально замкнул головой подачу Оскара Глуха. Мяч рикошетом от штанги оказался за спиной Мика Меньяна. Израильтяне забивают в каждом матче, несмотря на статус соперников.

Команде Дидье Дешама потребовалось всего четыре минуты, чтобы снова выйти вперёд. Пропущенный мяч взбодрил французов, и они очень быстро наказали соперника. Кристофер Нкунку легко убежал от парочки соперников и аккуратно катнул мяч под вратарём. Есть первый гол футболиста в сборной Франции! К слову, на это ему потребовалось 11 матчей.

До перерыва зрители в Венгрии больше голов не увидели. Французы владели большим преимуществом, но по-настоящему опасных моментов после второго гола не было. Это нисколько не смутило болельщиков команды Дешама, которые затянули «Марсельезу» в конце первого тайма.

Стартовые минуты второго тайма прошли примерно по тому же сценарию. Французы двигались с мячом, израильтяне — без. Команда Дешама нанесла третий удар в створ, когда позади уже был час игры. Да и эту попытку Усмана Дембеле не назовёшь опасной — мяч прилетел точно в руки вратарю.

В концовке французы сняли все вопросы о победителе матча. Опорная зона сборной Израиля провалилась по полной программе, чем и воспользовался соперник. Тео Эрнандес скинул под удар Маттео Гендузи, а тот без сопротивления отправил мяч в угол. А чуть позже номинальные гости разорвали уставшую оборону соперника стремительной контратакой. На этот раз Гендузи выступил в роли ассистента — скинул на Брэдли Баркола, а тот положил в дальнюю девятку. Кстати, и Гендузи, и Баркола вышли на замену.

Игра сборной Франции, как и на чемпионате Европы, не получилась эффектной. С другой стороны, команда Дешама выполнила поставленную задачу — набрала три очка. И почти ничего не позволила сопернику — израильтяне нанесли за весь матч один удар.