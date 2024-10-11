Сенсация дня в Лиге наций! Англию эпично добили на 90+4-й минуте

Футбол сборных многие не понимают, но удивлять он умеет не хуже клубного. Матч Англии и Греции в Лиге наций вряд ли мог привлечь много внимания своей вывеской. И всё же получилось кое-что крайне интересное.

Сравнивать составы даже смысла нет. Англия, хоть и вышла без Кейна, переполнена многомиллионными звёздами. Александер-Арнольд, Палмер, Райс, Беллингем, Фоден, Сака — все на месте. Собственно, в отсутствие Кейна номинального нападающего у англичан и не было — по центру врывались результативные полузащитники.

У греков же из знакомых широкой аудитории имён можно выделить разве что бывшего защитника «Арсенала» Мавропаноса. Казалось, что у этих ребят шансов нет даже гипотетических, тем более на «Уэмбли». Но это только казалось.

Трудно залезть в голову Ли Карсли — с ним мы всё-таки знакомы не так хорошо, как с Саутгейтом. Но ещё в первом тайме сложилось ощущение, что англичане банально недооценили соперника. И это даже могло прокатить — они превзошли Грецию в полтора раза во владении и передачах, а заодно создали два голевых момента.

Греков такой сценарий вполне устраивал. Они могли наказать Англию ещё до перерыва и практически это сделали. Пикфорд ощутил себя Нойером и оказался с мячом метрах в 30 от ворот. Прессинг принёс результат: кипер обрезался, ему за спину полетел «парашют». Англичан спасло чудо — Колвилл в шикарном прыжке вынес мяч с самой ленточки.

Во втором тайме Англия стала владеть мячом ещё больше. Но, как ни странно, аутсайдер на этом фоне обнаглел даже сильнее. Англичане откровенно тряслись в обороне, путались в позициях и во время навалов (да, такие были) играли на вынос.

Один из подходов Греции привёл к голу уже на 49-й минуте. Павлидис получил мяч в штрафной и уткнулся в защитников, но не растерялся. Два микродвижения превратили Трента, Стоунза и Колвилла в манекенов, а Пикфорд ничего не смог поделать с ударом низом. Если что, Павлидис — 25-летний нападающий «Бенфики» с ценником в € 25 млн. Даже 30-летний Стоунз стоит больше. Колвилл — ровно в два раза, Трент — почти в три.

Игроки Греции празднуют гол Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Отметим красивое празднование греков. Павлидис снял с рукава и поднял над головой чёрную повязку. С такими на поле были все в связи со смертью 31-летнего Джорджа Болдока. Футболист родился и почти всю карьеру играл в Англии, но выступал за сборную Греции и перебрался туда минувшим летом. Помимо повязок, греки достали и футболку Болдака. Общее горе.

Англичане пошли отыгрываться, но было две проблемы. Первая: рисковать теперь было чем — греки продолжали контратаковать и даже забили второй, но гол отменили из-за офсайда. Вторая: попытки ни к чему не приводили, а времени становилось всё меньше. В атаках появилось больше хаоса.

Когда до конца оставалось полчаса, Карсли убедился, что Кейн на скамейке так и не материализовался, и стал швырять в игру имевшихся нападающих. Сначала появился Уоткинс, следом — Соланке. Но греки упёрлись и отбивались всеми силами.

Пожалуй, лучше всего этот отрезок игры описывает момент Беллингема. Начиналось красиво: Трент увидел рывок друга, закинул на ход, и Джуду оставалось только перебросить потерявшегося вратаря. Но удар получился настолько неточным, что англичанин от разочарования чуть не снял футболку.

Окончательно англичан взбодрил второй гол Греции. Это снова был Павлидис, но на этот раз немного не повезло — нападающий залез в офсайд буквально на десяток сантиметров. Зато у Англии наконец получилось взломать неприступного соперника. Трент отдал на ход Уоткинсу, тот прострелил — мяч проскакал мимо всех и докатился до окрестностей штрафной, куда уже летел Беллингем. Джуд разогнал партнёров жестом руки и вложил всю душу в удар. Получилось настолько мощно, что даже прыжок вратаря Влаходимоса не сработал — мяч от его руки залетел в девятку.

Беллингем празднует гол в ворота Греции Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Последние минуты — самый кайф. Англичане воодушевились и помчали за вторым, а греки, вместо того чтобы расстроиться из-за упущенной победы, пытались отвечать. Самый реальный шанс англичан был у Мадуэке, который замыкал заброс на край вратарской.

Но забили вовсе не англичане. Это сделали греки, и вы даже можете с одной попытки угадать, кто именно. Павлидис сориентировался в паникующей кучке защитников Англии и пронзил Пикфорда в очередной раз. Герой!

Это уже был нокаут. Англичане пытались грузить в сторону ворот, но даже это получалось с трудом — всё сходилось на бессмысленных перепасовках с Пикфордом и поиске идеального момента, хотя времени на это не было совершенно.

Впереди у Англии ещё три матча в Лиге наций, но положение фантастическое. Команда мало того, что вылетела в Лигу B в прошлом розыгрыше, так ещё и не первая в группе. Шесть очков, второе место. А первая, конечно, Греция — у неё девять.