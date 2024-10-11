Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан

Казахстану и Станиславу Черчесову выпали тяжёлые соперники в Лиге наций. Не просто так ещё при Магомеде Адиеве пробились во второй по силе дивизион, опередив Словакию, Азербайджан и Беларусь. Теперь на пути встали Норвегия, Словения и Австрия Ральфа Рангника. Холанда остановить удалось (0:0), Шешко — нет (0:3). А теперь и от Баумгартнера с партнёрами серьёзно досталось.

Австрийцы сразу же прижали казахстанцев. К 20-й минуте соотношение ударов было катастрофичным — 9:0. Один только Прасс и штангу, и перекладину обстучал. Позже в каркас и Адаму стрельнул. Шацкий тащил, а испытания всё сыпались и сыпались. Хозяева открыли счёт на 10-й минуте: Зайвальд вслед за угловым помешал быстрому выходу соперника в атаку и поделился мячом с Баумгартнером, который технично исполнил низом в дальний угол.

Казахстан впервые зашёл в чужую штрафную на 30-й минуте. Помимо вратаря, похвалу заслуживал разве что остановивший несколько опасных атак Алип, набрав солидное количество выносов, отборов и блокировок. Сильная австрийская полузащита полностью «съедала» любые попытки соперника что-либо создать и сама при этом наиграла минимум на три гола по итогам тайма, раз за разом прощая. Да, команда Черчесова дважды подала с угла поля, и Зайнутдинов даже пробил головой — нарвался на вынос Линхарта. Но это всё крохи.

Баумгартнер празднует гол Казахстану Фото: Christian Bruna/Getty Images

Российский тренер в перерыве поменял Исламхана и Абикена на Оразова и Самородова, перестроившись с трёх центральных защитников на двух. Изменило ли это что-то? И да, и нет. С одной стороны, казахстанцы заиграли смелее. С другой — Австрии было всё равно, она понеслась вновь забивать и быстро сделала это дважды. Линхарт во время углового перепрыгнул Алипа с Касыпом и пробил Шацкого, хоть тот и задел мяч. А Баумгартнер спокойно прошёл по центру и отпасовал на Забитцера — Марсель в касание закрутил под дальнюю штангу.

Австрийцы продолжали доминировать. И на 79-й минуте надоминировали на четвёртый гол. Ещё раньше должен был забивать Артаутович. Марко исправился и головой скинул под удар Зайдлю, а тот взял и уложил с полулёта. Оба они вышли на замену, как и сделавший заброс Гриллич. Искусство Рангника.

Статистика красноречива: 28-5 по ударам (8-1 в створ), 4,18 xG на 0,41 по ожидаемым голам, 66% на 34 по владению, 14-3 по угловым. По итогам первого круга у Казахстана одно очко, у Словении и Австрии — по четыре, у Норвегии — семь. Чтобы остаться в дивизионе B, нужно сильно прибавлять.