Италия разносила Бельгию Тедеско. Но всё изменила глупость звезды Спаллетти

Сборная Италии здорово начала выступление в Лиге наций после провала на Евро-2024. Команда Лучано Спаллетти обыграла Израиль (2:1) и Францию (3:1). В 3-м туре итальянцев дома ожидала Бельгия, которая набрала до этого три очка. Встреча на «Стадио Олимпико» получилась весёлой и динамичной.

Началась встреча сразу с забитого мяча. Уже на первой минуте атака Италии завершилась голом: Федерико Димарко добежал до линии штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а защитник бельгийцев чуть не срезал мяч в свои ворота. Голкипер гостей Коэн Кастельс среагировал на рикошет, но на добивании первым оказался Андреа Камбьязо. 1:0 — легчайший гол для Италии.

Следом итальянцы продолжили давление на Бельгию. Команда Доменико Тедеско выглядела дезориентированной и за первые 25 минут лишь пару раз создала что-то осознанное в атаке. А вот Италия шла вперёд и добилась своего. На 24-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество хозяев. И снова в комбинации поучаствовали Димарко и Камбьязо: первый отдал диагональный пас на второго, а Андреа приблизился к воротам и пробил в дальний угол. Кастельс справился с угрозой, но не до конца — мяч отлетел прямо на Ретеги. Итальянский аргентинец поразил уже пустые ворота.

Радость футболистов Италии после гола Ретеги Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

При счёте 2:0 сложилось впечатление, что сегодня Италия одержит максимально простую победу. Но в деле произошёл неожиданный поворот, который помог Бельгии. На 39-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Он безрассудно влетел сзади в ноги защитнику бельгийцев Артуру Теате. Сначала судья Эспен Эскос показал жёлтую, но после вмешательства VAR изменил цвет карточки на красный.

Что было дальше? Мгновенный гол от Бельгии! С этого же штрафного гости придумали классную комбинацию: Юри Тилеманс отдал пас на Леандро Троссарда, а тот скатил под удар Максиму Де Кёйперу. И защитник в касание пробил в нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Очень красивый мяч! Не факт, что в эту международную неделю забьют круче.

Радость футболистов Бельгии после гола Де Кёйпера Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Во втором тайме Бельгия пользовалась численным преимуществом, действуя агрессивнее. Италия также не забывала выбираться в атаку, но каких-то убойных моментов не создавала. Зато гости нашли свой шанс на 61-й минуте, когда Леандро Троссард сравнял счёт. После подачи в штрафную Ваут Фас головой скинул мяч во вратарскую, а вингер сборной Бельгии и «Арсенала» опередил одноклубника Риккардо Калафьори и переиграл Доннарумму. Из-за удаления Италия упустила преимущество в два мяча — вышло обидно.

При счёте 2:2 сложилось впечатление, что команды устраивает результат. Хотя Бельгия упустила отличный шанс забить ещё, но удару Луи Опенда из штрафной немного не хватило точности. А в концовке судья даже не стал смотреть повтор после попадания мяча в руку защитника бельгийцев Ваута Фаса в штрафной.

Финиш встречи получился не самым ярким. Хотя в целом игра вышла интересной. Итальянцы не проиграли ни разу за три тура — отличный результат. Команда Лучано Спаллетти сохранила первое место в своей группе. А Бельгия зацепилась за важное очко, которое в будущем может помочь в борьбе за топ-2. Да и на характере команды без лидеров (Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне) такой камбэк должен сказаться положительно.