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Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке, обзор 9-го тура, результаты, Чили — Бразилия — 1:2, Венесуэла — Аргентина — 1:1

Месси страдал на болоте, а Бразилию спасли неожиданные герои. Что творится в отборе ЧМ
Андрей Шашин
Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке
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Боливия снова мучит соперников на поле в горах.

Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке становится всё интереснее. Результаты непредсказуемые, а крепких сборных, желающих поехать на турнир, в этот раз даже слишком много. Поэтому расклады меняются каждый тур. Рассказываем, как проходит 9-й тур.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Аргентина
0:1 Отаменди – 13'     1:1 Рондон – 65'    

В состав Аргентины наконец вернулся Лионель Месси. Наверное, он пожалел, что сделал это сейчас. Проливной дождь в Венесуэле превратил поле в болото, и начало матча пришлось отложить на полчаса, хотя Аргентина вообще просила перенести его на день вперёд. Всё это время работники стадиона старательно разгоняли воду швабрами.

В первом тайме какой-то футбольной мысли просто не существовало. Мяч, несмотря на все старания, не мог прокатиться по полю дальше двух метров. Тем не менее опасных моментов было достаточно. На 13-й минуте аргентинцы забили курьёзный гол — вратарь Рафаэль Ромо неудачно выбил мяч после навеса Месси, и тот прилетел прямо к Отаменди, который пробил в пустые ворота. Такую вратарскую ошибку не спишешь даже на дождь.

ОТАМЕНДИ

ОТАМЕНДИ

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images

После этого венесуэльцы активизировались. Миниатюрный Йеферсон Сотельдо радовал всех своим дриблингом и выполнял опасные навесы с левого фланга. А больше всего ударов по воротам наносил Саломон Рондон. В конце первого тайма он почти забил, но из-за мокрого поля мяч катился слишком медленно, и тот же Отаменди успел достать его практически с ленточки. Героический тайм для защитника «Бенфики».

После перерыва поле подсохло, и команды стали чаще выдавать полноценные позиционные атаки. Венесуэльцы больше владели мячом. Их атаки строились по классическому сценарию: довести мяч до фланга и сделать навес на удар головой. Вратарь Аргентины Херонимо Рульи долго ждал шанса выйти за сборную и играл самоотверженно, однако на 65-й минуте всё-таки пропустил. Сотельдо снова накрутил соперников своим дриблингом и навесил на Рондона, который идеально пробил головой в дальнюю девятку — заслуженный гол для хозяев.

В прошлый раз Аргентина вообще проиграла. Как это случилось:
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась

После этого был шанс забить и у Месси. Де Пауль вывел его один на один, но Лео не смог переиграть вратаря Ромо — венесуэлец исправился перед публикой за свою ошибку в первом тайме. Матч завершился вничью и получился достаточно интересным, несмотря на ужасное состояние поля. Венесуэльцы явно остались недовольны результатом: они играли лучше и могли победить, а теперь теряют одну позицию в турнирной таблице.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
10 октября 2024, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Колумбия
1:0 Терсерос – 58'    
Удаления: Куэльяр – 20' / нет

Сборная Боливии перед 9-м туром находилась на восьмом месте, которое не позволяет отправиться на ЧМ. Чтобы исправить ситуацию, руководство сборной сменило тренера — вместо бразильца Заго пост занял Оскар Вильегас. Но главное — боливийцы снова достали из рукава свой главный козырь — муниципальный стадион в Эль-Альто, расположенный на высоте свыше 4000 м. В таких условиях не все могут даже нормально ходить. Как же тут бегать с мячом?

В сентябре с высотой не справилась Венесуэла и пропустила от Боливии четыре мяча. В этом туре в горы приехала Колумбия, играла неплохо, но тоже проиграла — 0:1. Боливийцы начали матч очень активно и нанесли огромное количество опасных дальних ударов. Затем схлопотали удаление за фол последней надежды и стали чаще играть уже без мяча, но при этом убегали в опасные контратаки.

Наши клубы могут присмотреться к Терсеросу. А к кому ещё?
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В одной из таких атак прекрасный гол забил Мигель Терсерос. В него будто вселился Арьен Роббен: боливиец получил мяч на правом фланге, сместился к центру, обыграл двух футболистов соперника и левой ногой направил мяч в дальнюю девятку. Это его третий гол за сборную подряд, а ведь ему всего 20 лет. Трансферная стоимость футболиста скоро сильно вырастет.

Благодаря третьей кряду победе Боливия поднимается на шестую строчку и всерьёз заявляет о своих амбициях забрать путёвку на ЧМ. Она не играла там 30 лет.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
1 : 2
Бразилия
1:0 Варгас – 2'     1:1 Jesus – 45+1'     1:2 Энрике – 89'    

У Чили продолжается смена поколений. На поле всё чаще появляются молодые игроки, а некоторые из них, как 20-летний Дарио Осорио, уже твёрдо закрепились в основном составе. Возможно, именно Осорио станет лидером той сборной, которая вновь будет побеждать на Копе. Сейчас же Чили нигде не выигрывает, даже в квалификации, а редкие голы за сборную забивают ветераны.

Один из таких ветеранов — нападающий Эдуардо Варгас, который в своё время не смог закрепиться ни в одном европейском чемпионате, но громко заявил о себе в Латинской Америке и остаётся одним из рекордсменов сборной Чили. Вот и в матче с Бразилией Варгас порадовал своих, забив быстрый гол изящным ударом головой с острого угла.

ВАРГАС

ВАРГАС

Фото: Marcelo Hernandez/Getty Images

После этого бразильцы 10 минут приходили в себя, а затем начали быстро и разнообразно атаковать. Винисиус не приехал в сборную из-за травмы, но гости справлялись и без него, ведь в составе были Родриго, Рафинья и дебютант из «Ботафого» Игор Жезус. Многих удивил выбор тренера Доривала Жуниора, однако он оправдал себя. Под конец тайма Савио выполнил серию бразильских финтов на правом фланге и навесил в штрафную на Игора, который отличным ударом головой сравнял счёт.

Прошлую игру бразильцы провалили:
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ

Во втором тайме бразильцы продолжили давить, а Рафинья даже вышел один на один и забил, но немного залез в офсайд. Когда Доривал Жуниор заметил, что натиск его команды начал ослабевать, то сразу же усилил атаку, сделав ещё один неожиданный выбор — в пользу Луиса Энрике, тоже игрока «Ботафого». И его тоже выпустили не зря! На 89-й минуте Энрике ворвался в штрафную с правого фланга и изящно пробил в дальний угол. 2:1 — волевая победа Бразилии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Парагвай

Парагвай продолжает удерживать звание самой скучной команды во всей квалификации. Команда играет в крайне закрытый и плотный футбол. На счету Парагвая всего два забитых и три пропущенных за девять матчей! Вот и с Эквадором сыграли «на ноль». Посмотрим, получится ли у парагвайцев такими темпами квалифицироваться на ЧМ. В отличие от Чили и Перу, они всё ещё держатся в топ-8.

В целом эта квалификация в Южной Америке выглядит одной из самых конкурентных за последнее время. Аргентина немного оторвалась ото всех остальных, но Уругвай ещё не сыграл свой матч с Перу. Несмотря на внутренние разборки внутри сборной, эта игра не должна доставить больших проблем тренеру Марсело Бьелсе. Колумбия потерпела первое поражение, однако всё ещё неплохо смотрится по игре и остаётся на второй строчке. Ну а бразильцы обладают настолько мощным и глубоким составом, что остаются фаворитами гонки практически всегда.

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