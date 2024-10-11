«Бабушке приходилось играть со мной в футбол». Талант из ЦСКА растёт на глазах

Матвея Кисляка не пугает конкуренция со звёздным Пьяничем. Об этом и не только он сам рассказал «Чемпионату».

Кисляк дорос до основного состава ЦСКА ещё полтора года назад при Федотове, но сейчас стремительно прогрессирует у Николича. Полузащитник вышел в стартовом составе на победный матч с «Динамо» и удостоился лестных отзывов у болельщиков.

Перед вояжем молодёжной сборной России в Китай Матвей рассказал о себе и порассуждал о нынешнем этапе своей карьеры.

«Молодёжная сборная России конкурентоспособна — мы обыгрывали чемпионов мира»

— Как проходят сборы молодёжной команды?

— Всё хорошо, провели несколько тренировок. Команда в сборе и готова к матчу с Китаем (исход первой встречи подтвердил слова Матвея. — Прим. «Чемпионата»).

— Как тебе такой соперник?

— Нравится. Думаю, Китай — очень хорошая команда. Сыграем и посмотрим, на что они способны и на что способны мы на их фоне. К таким соперникам нам не привыкать — каждый месяц новые команды, интересные страны. Думаю, это хороший опыт для нас.

— Слышал что-нибудь о китайском футболе?

— Только о том отрезке времени, когда там играли Оскар, Халк. Всех скупали. А так не очень хорошо знаю местный футбол.

— За успехами Слуцкого не следишь?

— Читаю, что он много выигрывает, может занять первое место. Выступает в азиатской Лиге чемпионов. В целом, конечно, слышал об этом.

— Как думаешь, насколько серьёзен уровень футбола в Китае относительно российского?

— Не знаю, но игра точно не будет лёгкой. Будет борьба. Думаю, китайские футболисты хорошо подготовлены физически, тактически вообще все команды сейчас хорошо оснащены. Так что это не будет лёгкой поездкой.

— Перелёт долгий. Чем занимался в самолёте?

— Спал. Но я бы не сказал, что прям долгий перелёт — мы летали во Вьетнам, Бразилию, Уругвай. После этих поездок перелёт в Китай не выглядит таким долгим. Однако летели мы ночью, и надо было поспать.

— В этом плане даже лучше, что рейс ночной.

— Возможно, да. Но мне не очень удобно спать сидя. Когда летим куда-то с ЦСКА, в самолёте можно лечь. А тут рейсовый самолёт — у каждого одно место.

— Молодёжная сборная летает то в Южную Америку, то в Азию. Не устали от таких путешествий?

— Понятное дело, чуть-чуть устаёшь. Однако оно того стоит. Нечасто появляется возможность побывать в той же Южной Америке, сыграть с бразильскими командами, посмотреть страну, город, узнать менталитет. Увидеть океан, другую культуру. Большинство игроков в командах, с которыми мы играли в Бразилии, — бразильцы. Интересно было посмотреть и сыграть с ними.

— А где было интереснее всего?

— Самый интересный для меня выезд — в Бразилию. Большие впечатления — начиная от футбола и заканчивая городом.

— Но наверняка же есть желание играть и с европейцами?

— Дело не в том, с какого континента команда. Хочется играть в официальных соревнованиях: на чемпионатах мира, Европы. Но раз мы находимся в такой ситуации, значит, пока так. Посмотрим, как будут развиваться события, сейчас мы заложники ситуации.

— Сложившиеся условия влияют на прогресс молодых футболистов?

— Наверное, у каждого игрока свой путь. Мы не знаем, как всё сложилось бы, если бы всё это было. Может, нас бы тут и не было — была бы другая сборная с другим тренером и возрастом чуть постарше. Надо ценить то, что мы имеем на данный момент. Всё идёт своим чередом, я не могу на это повлиять. Всё, что я могу делать — быть благодарнен за те шансы, которые у меня есть, и делать всё от меня зависящее, чтобы прогрессировать дальше.

Матвей Кисляк Фото: РФС

— Нынешняя российская молодёжка была бы готова хорошо выступить на условном чемпионате Европы?

— Готова, а почему нет? У нас хороший состав, сплочённый коллектив. До отстранения сборная нашего года играла на равных с ведущими европейскими командами. В марте мы обыграли ровесников из сборной Уругвая, а эта страна совсем недавно выиграла молодежный чемпионат мира. Та же поездка в Бразилию в прошлом году показала, что мы конкурентоспособны.

«Бабушке приходилось играть со мной в футбол. Надеюсь, теперь по моим стопам пойдёт племянник»

— Лично у тебя в последнее время виден серьёзный игровой прогресс, ты уже выходишь в стартовом составе ЦСКА. С чем связываешь такой рывок?

— Несколько факторов. В первую очередь — приход Марко Николича. Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, указывать на недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня даёт мне толчок, уверенность. И в целом становлюсь ментально сильнее, стараюсь показывать максимум на поле каждый раз. Думаю, это видно. Только так можно расти.

— У него есть какой-то особый подход к молодым футболистам?

— Он много общается с игроками. Однако это относится не только к молодёжи, но и к любому игроку команды. Это вселяет уверенность, решает вопросы и недопонимания, если они есть.

— Как в этом аспекте Николич отличается от Федотова, который и подтянул тебя к основе?

— Наверное, у всех тренеров разные подходы и видение. Спасибо Валентиновичу, что подтянул меня к основе ЦСКА. Но он видел состав иначе, я получал меньше игрового времени. Николич даёт мне больше времени на поле.

— Ты сейчас ощущаешь своё взросление как личности, футболиста?

— Конечно. С каждым матчем у меня становится всё больше и больше опыта и уверенности. Наверное, это и называется взрослением, всё приходит через опыт и познание.

— Окунёмся в прошлое. Расскажи, как начинался твой футбольный путь.

— Я из Старого Оскола, там всё и началось — в городке на 200 тысяч населения. Сначала бегал во дворе, играл в футбол и просто получал удовольствие. Когда мне было пять лет, папа отвёл в футбольную секцию. Занимался с ребятами на два года старше, а в девять лет уже уехал в Москву, в «Чертаново». А зарождалось всё именно в Старом Осколе. Даже бабушке приходилось играть со мной в футбол, становиться на ворота (смеётся). Надеюсь, теперь по моим стопам пойдёт мой племянник. Он тоже начал заниматься футболом у знакомого мне тренера, надеюсь, также в будущем попадёт в хорошую академию и пойдёт по футбольному пути.

Матвей Кисляк Фото: Из личного архива Матвея Кисляка

— Ты в футболе с пяти лет — иного развития событий быть не могло?

— Да, не было другого варианта, больше ни в каких секциях не занимался. Мог поиграть в хоккей, но это так, просто во дворе зимой, когда в футбол уже особо не играли.

— А о будущем вне спорта даже не думал?

— Вообще. Сразу футбол — и на всю жизнь.

— Как переехал в Москву и оказался в «Чертаново»?

— Приехал на турнир «Ворошиловские стрелки», стал лучшим бомбардиром и получил приглашение в «Чертаново». Прошёл отбор и начал свой путь в Москве.

— Ты начинал в атаке?

— Да, где-то впереди бегал (смеётся). Нападающий, атакующий полузащитник — что-то между этим. Сильно ближе к атаке, чем сейчас. С Каждым годом опускался всё ниже и ниже по позиции и сейчас играю больше даже опорного полузащитника.

— Уже в «Чертаново» заиграл ближе к центру поля?

— Да-да. Когда 11 на 11 начали играть.

«Играть в одной команде с Пьяничем дорогого стоит»

— А как появился ЦСКА?

— Да просто перешёл и попал к тренеру Дмитрию Игоревичу Игдисамову. Он сыграл важную роль в моём становлении как футболиста, что я дорос до основной команды. Он поверил в меня, взял в ЦСКА, работали вместе 2,5-3 года. А потом уже попал в молодёжку и оттуда при Ролане Александровиче Гусеве дорос до основы.

— Испытал какие-то особенные эмоции от приглашения ЦСКА?

— Тогда особо не осознавал этого. Такой возраст. В 14 лет тебе хочется просто играть в футбол. Но мы обсуждали с родителями, что ЦСКА — это большой клуб и играть за него — гордость.

— Тогда уже думал об основной команде?

— Это были мои цель и мечта — сыграть за основу ЦСКА. Но я понимал, что это долгий путь и чтобы всё получилось, нужно очень много работать.

— Теперь ты играешь за главную команду ЦСКА вместе с Миралемом Пьяничем. Он уже взял тебя «под опеку»?

— Пока, конечно, не взял. Налаживаем с ним связь, Миралем осваивается в команде. Но думаю, что в будущем обязательно буду советоваться с ним, спрашивать. У Пьянича огромный опыт за спиной, и он очень многое может мне передать. Сейчас стараюсь подглядеть и перенять что-то на тренировках. Играть с таким футболистом в одной команде дорогого стоит. Нужно ценить время, которое проводишь с ним.

— Считаешь его авторитетом в футбольном плане?

— Конечно. Всегда следишь за самыми топовыми футболистами и хочешь быть таким же, играть на том же уровне. Но чаще всего можешь смотреть на них только через экран — в нарезках или матчах по телевизору. Модрич, Кроос, например, — легендарные полузащитники. А когда игрок такого же уровня приходит в твою команду и ты можешь с ним поиграть, прочувствовать, что-то спросить, это прибавляет уверенности. Хочется перенимать у него многое на футбольном поле.

— Понятно, что польза от этого точно есть. Но есть и разговоры: «Сейчас Пьянич наберёт форму, и Кисляк снова сядет на скамейку». Не опасаешься этого?

— Я буду стараться доказать своей игрой и работой на тренировках, что заслуживаю места в старте. Не важно, кто мой конкурент. Да, в ЦСКА пришёл сильный футболист, с которым я буду конкурировать, но это только добавляет мотивации и не даёт расслабиться. Моя цель — закрепиться в стартовом составе ЦСКА, и я иду к ней.

«Хочу всегда оставаться человеком, не зазнаваться и не бросать грести после достижений»

— С кем больше всех в ЦСКА общаешься?

— Понятно, что со всеми молодыми у нас отличные отношения: Матвеем Лукиным, Кириллом Глебовым. Хорошо общаюсь с ребятами, которые вызываются в сборную: Тамерланом Мусаевым, Ваней Обляковым, Игорем Дивеевым. Постоянно перекидываемся с ними парой фраз, когда видим друг друга в Новогорске. В ЦСКА очень хороший коллектив, думаю, это и со стороны заметно. И иностранцы, и россияне — вообще все всегда вместе, нет никакого разделения. Думаю, это можно увидеть и на поле, и по каким-то видео из раздевалок, например.

— Из видео, например, кажется, что у Мойзеса какое-то особое отношение к молодёжи — он всегда рядом с вами.

— Да (улыбается). Мойзес очень общительный парень, со всеми хочет поговорить. Наверное, поэтому он и русский лучше всех иностранцев знает. Но и другие легионеры пытаются общаться: где-то на ломаном английском или мы какие-то фразы на португальском запоминаем. Получается разговор на всех языках мира. Главное, что понимаем друг друга.

Мойзес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кто-то приблизился к уровню Мойзеса?

— Там сложно приблизиться! Мойзес скоро на русского будет похож (смеётся). Конечно, он общается не длинными предложениями, но понимает почти всё. Может даже сказать в беседе: «Давай по-русски говорить!»

— Глебова он как будто вообще под своё крыло взял.

— Он со всеми так. Подкалывает по-доброму, поддерживает, даёт наставления. Иногда, да, попадает в видео с Кириллом Глебовым. Они друг друга любят (улыбается).

— Чуть сменим тему: есть в мировом футболе игроки, на которых ты хочешь равняться?

— Много таких футболистов. Классных полузащитников очень много. Стараюсь смотреть за их игрой, в каждом подмечать лучшие качества. Родри, Де Брёйне, Барелла из «Интера», Джака. Кумиром моего детства был Месси — везде он у меня (показывает заставку телефона, на которой фотография Месси. — Прим. «Чемпионата»). Он вообще иначе видит футбол.

Но важно ещё и оставаться человеком, быть скромным, особо нигде не выпендриваться. Есть игроки, которые показывают хороший футбол, однако в жизни ведут себя не очень. Это не мой путь. Я хочу оставаться человеком. Многие будут запоминать именно это, и не хочется, чтобы говорили: «Матвей Кисляк … и дальше какое-нибудь непечатное слово».

Поделюсь своими впечатлениями о Пьяниче. Никто не будет спорить, что это звезда мирового футбола. Но на него смотришь и прям поражаешься: Миралем очень скромный, без лишнего пафоса. Это бросается в глаза. При этом видно, что человек с амбициями. Он не просто приехал доигрывать: даже на тренировках видны его желание, страсть к футболу. Он весь горит этим делом.

— Пьянич очень эмоционально реагировал на моменты ЦСКА в матче с «Динамо». В нём действительно есть эта жажда победы, хорошего результата команды?

— Да! Он и на тренировках такой же. Человек с таким опытом за спиной — нелюбовь к поражениям у него в крови. Даже в таком возрасте, когда, можно подумать, он всего добился, Пьянич продолжает и продолжает.

Хочется этому подражать: независимо от того, чего ты добился, нужно продолжать совершенствоваться, улучшать свои навыки и ни в коем случае не зазнаваться и не бросать грести даже после больших свершений и тем более мини-достижений. Было много футболистов, которые где-то засветились и затихли. А большими игроками становятся только те, кто постоянно старается улучшать свой уровень. Предела никогда не будет. Только так можно показать результат на дистанции.

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А свой прогресс насколько стремительным ты видишь в ближайшем будущем?

— Хочется как можно сильнее прогрессировать. Я всё для этого делаю: тренируюсь, в том числе дополнительно. Сначала стремился попасть в молодёжную команду, потом — в основу. Сейчас цель закрепиться в стартовом составе. А дальше не будем предсказывать. Это может ввести в заблуждение. Когда закреплюсь в старте ЦСКА, буду ставить новые цели.

«ЦСКА не ниже «Зенита» классом»

— Про твоё нынешнее положение в ЦСКА нельзя сказать, что закрепился в стартовом составе?

— Да нет, закрепиться в старте — это отыграть сезон-два в стартовом составе на постоянной основе, стать лидером, ключевым игроком команды. Тогда уже можно так сказать. А то, что сыграл три-четыре игры, ничего не значит. Надо прогрессировать дальше. Сегодня ты здесь, завтра — там. Надо продолжать даже не в том же духе, а ещё больше тренироваться. Всегда хочется быть лидером своей команды и играть в стартовом составе. Для этого нужно трудиться, исправлять ошибки и совершенствоваться каждую игру.

— Ты сказал, что тренируешься дополнительно. Остаёшься после основных занятий с командой?

— Бывает, да, что индивидуально что-то отрабатываю. Удары, передачи, что-нибудь для разворотов и видения поля. Также регулярно занимаюсь в зале.

— ЦСКА набрал неплохой ход. На что вы претендуете в этом сезоне?

— Всегда хочется побеждать и занимать первое место — для спортсмена существует только оно. Хотим навязать конкуренцию всем командам, которые на данный момент выше нас.

— При том, как сейчас идут «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», реально до них добраться?

— Какой ответ могу дать на этот вопрос? Конечно, я уверен, что это возможно. Сейчас только самый разгар сезона. Всё реально, ещё очень много игр даже до зимнего перерыва.

— С чем была связана проблема поражений от топ-клубов в начале сезона?

— Сложно сказать. Но в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом» мы полностью владели инициативой, вели матч. Вроде смотришь и думаешь, что всё хорошо и гол придёт, однако его всё нет и нет… В тех матчах удача повернулась лицом к соперникам, два очень обидных поражения. Сейчас удалось переломить серию победой над «Динамо», и это очень хорошо.

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Согласен с тезисом, что «Зенит» обыграл ЦСКА на классе, реализовав один неочевидный из немногочисленных моментов?

— Если моменты неочевидные, то это больше не класс, а удача. С «Зенитом» у нас было много моментов, но мы не забили, а они — да. Может быть, кто-то считает, что они победили на классе. Не сказал бы, что ЦСКА классом ниже «Зенита».

— По составу ЦСКА и «Зенит» — равные команды?

— По игре — точно.