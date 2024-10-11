Узбекистан рвётся на ЧМ-2026! Полные расклады в азиатском отборе

В Азиатской конфедерации состоялся 3-й тур отбора на ЧМ-2026. Кратко напомним правила: 18 сборных разделены на три группы по шесть команд. Два победителя каждой группы автоматически попадут в финальную часть турнира. Сборные с третьих и четвёртых мест сыграют в мини-турнире, где разыграют ещё две путёвки. Плюс будет одно бонусное место в интерконтинентальном плей-офф. В итоге — восемь прямых путёвок и одна в турнир, где команда сыграет с соперником из другой конфедерации.

Пока рано говорить об очевидных фаворитах, ведь впереди у сборных по семь матчей, которые пройдут до лета 2025 года. Однако некоторые тенденции уже прослеживаются.

Узбекистан — лидер группы А. Чемпионат мира близок

Сборная Узбекистана здорово стартовала в отборе. В 1-м туре не без труда переиграла КНДР с минимальным счётом. А дальше устроила голевую перестрелку с Кыргызстаном. К концу первого тайма команда проигрывала 1:2, но потом голы Аликулова и Урунова принесли им три очка. Так что после двух матчей они оказались во главе группы вместе с Ираном, однако опережали соперника по дополнительным показателям.

Сборная Узбекистана Фото: fifa.com

Теперь же лидеров ждала очная встреча. Однако игроки сборной Узбекистана узнали неприятную новость: главный тренер команды Сречко Катанец сообщил, что не сможет присутствовать на сборе по состоянию здоровья. То есть он пропускал не только тренировки, но и два матча. Но на уверенности это не отразилось. Тот же Шомуродов заявил, что все необходимые инструкции передаются через помощников, а в игре с иранцами им будет даже проще, ведь соперник не такой оборонительный, как два предыдущих.

Впрочем, яркой и агрессивной игры болельщики в Ташкенте не увидели. За 90 минут никто так и не смог забить. Хотя легионеры из РПЛ были на поле: защитник «Рубина» Ашурматов провёл весь матч, полузащитник ЦСКА Файзуллаев — 70 минут, а нападающий «Ростова» Мохеби — 55.

Благодаря такому результату Узбекистан остался лидером группы А. Но дальше проще не будет: у Ирана тоже семь очков, а чуть ниже ОАЭ и Катар — последние точно захотят поучаствовать во втором подряд ЧМ. Следующий матч Узбекистан проведёт на своём поле с ОАЭ. И для подтверждения личных амбиций необходима победа.

Сборная Кыргызстана тоже оказалась в группе А. Однако старт — провальный. Ни одной победы в трёх матчах, а разность мячей — 3:7. С новым главным тренером Максимом Лисицыным, который занял эту должность летом, пока получается не очень. Вряд ли команда всерьёз рассчитывала попасть на чемпионат мира, но быть явным аутсайдером группы тоже не планировала. Следующий матч — домашний с КНДР. Где, как не здесь, одержать первую победу?

Япония сносит всех, а в группе с Южной Кореей серьёзная борьба

У сборной Японии удивительное достижение в группе С. В предварительном раунде команда сыграла шесть матчей. Итог — 21 забитый мяч, 0 пропущенных и техническая победа над КНДР. На нынешнем этапе японцы продолжают в том же духе. После трёх туров — три победы с общей разностью мячей 14:0. Семь раз огорчили вратаря сборной Китая, пять — Бахрейна, а над Саудовской Аравией просто сжалились — всего два гола.

Японцы — единственные в этом отборе с максимальным количеством очков. Хотя соперники у них совсем не слабые. В группе есть, например, Австралия и Индонезия. Именно с австралийцами у них следующий матч. Не говорим уже о победе, но, может, хотя бы один гол они смогут забить?

Сборная Японии Фото: AP/TASS

В группе B чуть более ровная ситуация — Южная Корея и Ирак в лидерах с семью очками. При этом они не очень стабильны. Корейцы, например, умудрились сыграть вничью с Палестиной в 1-м туре, хоть это и главный аутсайдер группы. Ирак же не смог переиграть Кувейт — второго аутсайдера. Так что здесь к 5-6-му турам всё может быть очень запутанно. С учётом того, что есть ещё и Иордания с Оманом, способные навязать борьбу.