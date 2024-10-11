Как дела у звёзд Евро-2024? У многих большие проблемы

Чемпионат Европы 2024 года завершился почти три месяца назад. Достаточный отрезок, чтобы посмотреть: а что же изменилось у главных героев турнира? Разброс большой. Кто-то завершил карьеру, а некоторые подписали контракты с топ-клубами. Рассказываем!

Коди Гакпо, сборная Нидерландов

Коди Гакпо Фото: Getty Images

На чемпионате Европы Гакпо стал лидером сборной Нидерландов. В «Ливерпуле» он не считается основным игроком на роль левого вингера. А вот в сборной Коди доверяют на 100%. И все лучшие навыки Гакпо раскрылись на Евро. Он забил три мяча, а также оформил один ассист.

Однако новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот всё равно котирует Гакпо не так высоко. В первых шести турах нидерландский вингер выходил на замену во втором тайме. Дебют в основе состоялся во встрече с «Кристал Пэлас» (1:0) в последней встрече. Гакпо сразу совершил результативное действие — отдал голевой пас.

Также Коди вышел в старте на игру 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (3:1). И оформил ассист во втором тайме на Доминика Собослаи. А в игре 1/16 финала Кубка лиги с «Вест Хэмом» (5:1) оформил дубль. Гакпо в старте = результативное действие от него. Коди находится в отличной форме и заслуживает больше шансов в основе.

Дани Ольмо, сборная Испании

Дани Ольмо Фото: Getty Images

Ольмо начал Евро в статусе запасного. Но в матче 3-го тура группового этапа с Албанией (1:0) вышел в старте и оформил ассист. Затем — гол после выхода на поле в 1/8 финала с Грузией (4:1) и 1+1 в четвертьфинале с Германией (2:1, д.в.). С немцами Ольмо вышел на восьмой минуте, после того как травму получил Педри. Проблемы партнёра помогли Дани оказаться в старте в полуфинале с Францией и в решающем матче с Англией. С французами Ольмо забил победный мяч, а в финале провёл на поле все 90 минут.

Дани оказался лучшим по системе «гол+пас» на Евро-2024 вместе с Ламином Ямалем. А позже стал его партнёром по «Барселоне». Каталонцы приобрели Ольмо за € 55 млн. Длительное время «Барса» не могла зарегистрировать Дани, но ситуация разрешилась в пользу команды и футболиста. Ольмо забил по одному голу во всех трёх матчах Примеры, в которых вышел на поле: с «Райо Вальекано» (2:1), «Вальядолидом» (7:0) и «Жироной» (4:1).

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик интегрировал 26-летнего полузащитника в состав. Но во встрече с «Жироной» Ольмо получил травму задней поверхности бедра. Возвращение состоится уже после международной паузы.

Жорж Микаутадзе, сборная Грузии

Жорж Микаутадзе Фото: Getty Images

Сборная Грузии стала главной неожиданностью Евро-2024. А одной из её главных звёзд был даже не Хвича Кварацхелия, а Жорж Микаутадзе. 23-летний форвард забил три мяча и оформил один ассист за четыре встречи. Грузия вышла в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону — Испании (1:4).

А Микаутадзе стал желаемым лотом для больших французских клубов. Жорж зажигал во второй части сезона-2023/2024 в «Метце», за который забил 13 мячей и оформил четыре ассиста в 20 встречах. Летом Микаутадзе должен был перейти в «Монако», но в итоге оказался в «Лионе».

Однако адаптация Жоржа в новом клубе проходит тяжело. «Лион» после семи туров идёт всего лишь на седьмом месте. А Микаутадзе не отметился ни одним результативным действием. Исправится ли ситуация Жоржа?

Родри, сборная Испании

Родри Фото: Getty Images

Один из трёх главных претендентов на «Золотой мяч» тащил сборную Испании к победе на Евро-2024. Правда, в финале с Англией полузащитник ушёл с поля после первого тайма. Но без Родри этого титула не было бы. Испанца в итоге признали лучшим футболистом турнира.

Новый сезон начался для Родри ужасно. В конце сентября он получил травму крестообразных связок в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Из-за этого серьёзного повреждения мы вряд ли увидим Родри до конца сезона. Здоровья испанцу!

Ламин Ямаль, сборная Испании

Ламин Ямаль Фото: Getty Images

Один гол, четыре ассиста, шесть матчей в старте, титул Евро и статус лучшего молодого игрока турнира. Всё это — Ламин Ямаль. Вингер начинал турнир в возрасте 16 лет и выглядел зрело. Также Ямаль — первый игрок в истории чемпионатов Европы, который отметился голом или результативной передачей во всех матчах плей-офф на одном турнире. Наследник Месси выдал мощнейший Евро.

Ламин классно проводит старт нового сезона. Он набрал 9 (4+5) результативных баллов в девяти играх Примеры. Также на его счету гол во встрече 1-го тура Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). «Барселона» испытывает проблемы с составом, но Ямаль не ломается. И помогает каталонцам занимать первое место в чемпионате Испании.

Ямаль — лучший футболист сентября в Примере. А в его адрес летят комплименты от главных соперников. Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер похвалил юную звезду «Барсы»: «Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает».

Пепе, сборная Португалии

Пепе Фото: Getty Images

Пепе выглядел круче любого другого центрального защитника. И это в 41 год! В плей-офф Пепе провёл 118 и 120 минут соответственно в матчах со Словенией и Францией. Защитник выглядел монструозно, «съедая» даже быстрых Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

После поражения в серии пенальти в четвертьфинале с Францией (0:0, 3:5 пен.) Пепе плакал на плече у Криштиану Роналду. Кажется, он понимал всё уже тогда. Через месяц защитник объявил о завершении карьеры. «Я хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне мудрость, чтобы я мог следовать своим путём. Я не могу не поблагодарить всех президентов, которые делали на меня ставку и верили в меня. Спасибо всем сотрудникам всех клубов, в которых я был. Они — душа и суть. И команда. Всем моим товарищам, тренерам, которые заставляли меня расти и соревноваться каждый день. Всем болельщикам, которые остаются душой моего пути к футболу, за то, что позволили мне лететь к моей мечте. Я должен был стать профессиональным футболистом. Всем моим друзьям и семье, особенно моей жене, которая была моим домом в моё отсутствие, они оказывали мне поддержку, когда я уходил из дома, чтобы играть. Могу уйти с чистой совестью. Спасибо всем, я благодарю вас всех и обнимаю вас с благодарностью», — сказал Пепе в заявлении.

Джуд Беллингем, сборная Англии

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Беллингем приехал на Евро-2024 в статусе одного из двух фаворитов на «Золотой мяч». Подвёл ли Джуд? Нет. Его гол помог Англии обыграть Сербию (1:0), а в 1/8 финала Беллингем спас команду от позора. Он сравнял счёт в игре со Словакией на 90+5-й минуте ударом через себя. А в дополнительное время англичане добыли победу — 2:1. Также Джуд стал автором ассиста на Коула Палмера в финале Евро. Правда, это не помогло Англии обыграть Испанию (1:2).

Старт сезона в Испании Беллингем пропустил из-за мышечного повреждения. Джуд сыграл в 1-м туре Примеры с «Мальоркой» (1:1), а в следующий раз вышел на поле уже в 6-м туре. Единственное результативное действие в сезоне Беллингем сделал в матче чемпионата с «Алавесом» (3:2), отдав голевой пас на Килиана Мбаппе. Англичанин набирает форму. Ждём лучшую версию Джуда ближе к зиме.

Нико Уильямс, сборная Испании

Нико Уильямс Фото: Getty Images

Дуэт Нико Уильямса и Ламина Ямаля зажигал на Евро. Но вингер «Атлетика» из Бильбао был не так результативен: два гола и один ассист за шесть встреч. Однако Уильямс разрывал на левом фланге, постоянно напрягая соперников дриблингом. «Барселона» рассматривала Нико как главную трансферную цель на лето. Представили связку Ямаля и Уильямса на клубном уровне? Однако вингер остался в Бильбао и взял 10-й номер. Пока что друзьям не суждено воссоединиться в Каталонии.

Уильямс в нынешнем сезоне чемпионата Испании не очень результативен. За семь встреч он забил всего один мяч. В начале октября Нико получил травму бедра, из-за чего пропускает матчи сборной Испании. Старт сезона складывается не очень удачно. Возможно, стоило перебраться в «Барсу»?

Марк Кукурелья, сборная Испании

Марк Кукурелья Фото: Getty Images

Кукурелья стал звездой Евро сразу по нескольким причинам. Первая — крутая игра, вторая — попадание мяча в его руку в штрафной Испании в четвертьфинале с Германией, за которое так и не назначили пенальти. А третья — его знаменитая песня на праздновании испанцами победы в турнире. Марк провёл не самый стабильный сезон-2023/2024, но Евро получился отличным.

Сейчас Кукурелья — основной левый защитник «Челси». Тренер лондонцев Энцо Мареска высоко ценит испанца. «Марк очень важен. В нём есть то, что трудно найти в других игроках. Он хорош и делает лучше футболистов вокруг себя, ведь он парень, который всегда требователен. Очень важно, чтобы в команде было пять, шесть или семь футболистов, как Марк, всегда нацеленных на развитие. Так что я очень доволен им», — отметил тренер. Кукурелья выходил в старте во всех семи турах АПЛ. За короткий срок Марк превратился в лидера «Челси».

Тони Кроос, сборная Германии

Тони Кроос Фото: Getty Images

Ещё до начала Евро-2024 Кроос объявил о завершении карьеры по окончании турнира. Задачей для Тони стало красивое прощание — выиграть домашний чемпионат Европы. Однако в четвертьфинале немцы в дополнительное время уступили Испании (1:2). Кроос провёл не лучшую встречу. А ещё подвергся критике за грубую игру: Тони нанёс травму Педри уже на седьмой минуте.

«В данный момент я думаю только о вылете из турнира. У нас была важная цель, к которой мы шли. Мечта, которую мы лелеяли, в каком-то смысле разрушена. Через какое-то время мы придём к пониманию, что провели хороший турнир, но сейчас принять эту мысль сложно», — сказал после матча разочарованный Кроос. Сейчас Тони активно появляется в качестве спикера в немецких СМИ. При этом уже не играющего немца включили в список номинантов на «Золотой мяч».

Георгий Мамардашвили, сборная Грузии

Георгий Мамардашвили Фото: Getty Images

Ещё один герой сборной Грузии. Мамардашвили за четыре матча на Евро совершил 29 (!) сейвов. А на групповом этапе Георгий спас Грузию 21 раз. Он повторил рекорд латвийского вратаря Александра Колинько в группе на Евро-2004. Игорь Акинфеев после матча с Испанией отметил, что Мамардашвили ждёт большое будущее: «Испанцы молодцы, но грузины сыграли очень достойно на этом чемпионате Европы. Выделю, конечно же, вратаря сборной Грузии, который достаточно уверенно и хорошо играет за «Валенсию». На этом турнире он показал высший класс. Думаю, что его ждёт большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его».

Акинфеев не прогадал — уже в августе Георгий стал игроком топ-клуба. «Ливерпуль» подписал контракт с Мамардашвили, но оставил его на год в «Валенсии». В Испании грузин проводит последний чемпионат, а затем отправится покорять АПЛ. В «Валенсии» у Мамардашвили дела складываются скверно: команда занимает 18-е место в Примере и пропустила 13 мячей за девять туров.

Диогу Кошта, сборная Португалии

Диогу Кошта Фото: Getty Images

Звёздный час Кошты выпал на послематчевую серию пенальти в 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Диогу отразил все три удара соперника и помог Португалии пройти дальше. А во время встречи Кошта несколько раз спас команду в тяжёлых ситуациях. Всего за пять встреч Диогу пропустил три мяча, два из которых — в ничего не значащем матче с Грузией (0:2).

Топ-клубы уже несколько лет присматриваются к Коште, но пока что 25-летний вратарь остаётся в «Порту». В конце сентября Mundo Deportivo сообщила, что «Барселона» рассматривает португальца как долгосрочную замену Марку-Андре тер Штегену. Ждём Диогу в Каталонии в следующем сезоне? Пока что голкипер помогает «Порту» биться за золото в чемпионате Португалии. После восьми туров клуб набрал 21 очко и идёт вслед за «Спортингом».