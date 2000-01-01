«ПСЖ» попросил убрать обидную для них сцену из фильма «4 нуля». Что так задело клуб?

«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма

В «ПСЖ» попросили режиссёра фильма «4 нуля» Фабьена Онтеньенте убрать обидную для клуба сцену. Сюжет кинокартины рассказывает о парне, мечтающем играть в «ПСЖ», поэтому руководство попросило не упоминать в ней об одном из крупнейших провалов в истории клуба.