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«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
В «ПСЖ» попросили режиссёра фильма «4 нуля» Фабьена Онтеньенте убрать обидную для клуба сцену. Сюжет кинокартины рассказывает о парне, мечтающем играть в «ПСЖ», поэтому руководство попросило не упоминать в ней об одном из крупнейших провалов в истории клуба.
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Собака Ремонтада
Собака Ремонтада
«ПСЖ» попросил убрать из фильма сцену с собакой по кличке Ремонтада. «Ремонтада» с испанского можно перевести как «камбэк». Так называют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Самый крупный камбэк в истории ЛЧ
Самый крупный камбэк в истории ЛЧ
В первой встрече 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» смог одержать победу над «Барсой» (4:0), а вот во второй раз парижан ждало поражение (1:6). Этот камбэк моментально вошёл в историю Лиги чемпионов.
«ПСЖ» попросил убрать обидную для них сцену из фильма «4 нуля». Что так задело клуб?
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