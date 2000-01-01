«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
В «ПСЖ» попросили режиссёра фильма «4 нуля» Фабьена Онтеньенте убрать обидную для клуба сцену. Сюжет кинокартины рассказывает о парне, мечтающем играть в «ПСЖ», поэтому руководство попросило не упоминать в ней об одном из крупнейших провалов в истории клуба.
Собака Ремонтада
«ПСЖ» попросил убрать из фильма сцену с собакой по кличке Ремонтада. «Ремонтада» с испанского можно перевести как «камбэк». Так называют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Самый крупный камбэк в истории ЛЧ
В первой встрече 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» смог одержать победу над «Барсой» (4:0), а вот во второй раз парижан ждало поражение (1:6). Этот камбэк моментально вошёл в историю Лиги чемпионов.
«ПСЖ» попросил убрать обидную для них сцену из фильма «4 нуля». Что так задело клуб?
Читайте также
Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага
Хесус Навас сыграл последнее севильское дерби
ПАОК по странной причине оштрафовал игроков клуба
Игрок вцепился в соперника зубами во время матча
Команды сыграли на почти затопленном поле. Видео
Игрок из Мексики взорвал петарду перед матчем
Футболист пришёл на пресс-конференцию с собакой
Фанаты «ПСЖ» позаряжали во время детского матча
5 самых дорогих составов клубов АПЛ
Морате пришлось переезжать из-за слов чиновника
Месси радуется 46-му трофею в карьере. Видео
Дагестанец забил за «МЮ» в стиле Куарежмы
В Болгарии такси въехало на стадион во время матча