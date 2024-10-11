Максим рассказал о переходе в «Зенит», на что готов ради «Барсы» и назвал главную российскую звезду РПЛ.

«Хоть за € 50 млн — в «Спартак» не пойду!» Глушенков снова дал огня

Максим Глушенков — одна из главных звёзд РПЛ. Форвард «Зенита» привлекает внимание не только крутой игрой, но и яркими высказываниями. Любители футбола по-разному относятся к словам Максима. Но главное — Глушенков вызывает эмоции, чего зачастую так не хватает российскому футболу.

Футболист «Зенита» снова дал интервью: на этот раз он пришёл на YouTube-канал «СБГ ШОУ». Глушенков рассказал о причинах перехода в санкт-петербургский клуб, зарплате, потенциальном возвращении в «Спартак» и даже об алкоголе.

О том, почему перешёл в «Зенит»

«Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня. Ну и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Реально важно стать чемпионом России? Конечно, а для чего тогда в футбол играть вообще в принципе? Ради титулов в футбол и играют. Тем более я пришёл в такой год, когда в любом случае нужно становиться чемпионом».

О зарплате в «Зените»

«Ну, лучше стало, конечно (улыбается), чем в «Локомотиве». Сильно или просто лучше? Лучше просто».

Максим Глушенков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О возможности перехода в «Спартак»

«Я же сказал, что не пойду. Реально не пойду за € 5 млн? Нет. Да хоть за € 50 млн — не пойду!»

О том, кого считает главной российской звездой РПЛ

«Лёша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы в «Локомотиве» тренировались со сборов с ним. И потом он четыре тура последних в конце сезона играл уже в составе. Очень талантливый пацан. Прямо красавчик».

О том, чем Семак отличается от Галактионова

«Всё равно какое-то есть понимание того, что человек выиграл столько трофеев, поэтому у него уже есть какой-то опыт и понимание игры, отношения к игрокам и так далее, что связано с футболом».

Сергей СЕМАК И Максим ГЛУШЕНКОВ Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита»

«Подождите, позор российского футбола, но позор российского футбола шесть лет становился чемпионом подряд. А кто тогда ниже находится? Да я говорю, я на это не обращаю внимания ни на что. Ну, сказали, сказали. Посмеялись, да и всё, и господи».

Об алкоголе после матчей

«Могу выпить? Да, конечно, пивка, почему нет? После игры, это что вообще? Классика. Два по 0,5. Конечно. Ну, некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если [можно] выпить пива?»

О Соболеве и влиянии оскорблений

«Да я думаю, нет. Если, насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, не обращает внимания на вот это вот всё, что происходит за пределами поля. Назовём это так. И он к этому спокойно отнесётся, я говорю, он докажет ещё своё на футбольном поле».

Кого бы взял в «Зенит» из РПЛ

«Пиняева, только ему чуть футбольный фарт надо поймать. Наверное, Батракова».

О шансах на переход в «Барселону»

«Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже после будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет, а это, конечно, от меня только зависит, то уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо».

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О понижении зарплаты ради переезда в Европу

«Если «Барселона» даст в два раза меньше, чем в «Зените»? В «Барсу», наверное, согласился бы».

О токсичности Дзюбы на скамейке

«Да не было такого в «Локомотиве». Чтобы он кого-то настраивал — нет».

О кумире

«Месси. Кто из русских? Я сам у себя».