Топ-события субботы: бой Бетербиев — Бивол, Лига наций УЕФА, хоккей, волейбол и баскетбол

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Посмотреть все события 12 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто проиграет впервые в предсезонке?

«Миннесота Тимбервулвз» в своём первом матче предсезонной подготовки к скоро стартующему сезону выиграла у «Лейкерс» с уверенным счётом – 124:107. Это произошло даже без участия главной звезды клуба Энтони Эдвардса. «Волки» обменяли Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» и получили Донте Дивинченцо и Джулиуса Рэндла, что ещё сильнее усилило их состав в целом. На этот раз «Миннесоте» предстоит сыграть с «Филадельфией Сиксерс», клубом, который ранее с преимуществом в 50 очков одолел новозеландскую команду «Нью-Зиланд Брейкерс» – 139:84. Увидим ли мы главных звёзд Эдвардса и Джоэла Эмбиида и кто в итоге победит?

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Кучеров продолжить бомбардирские подвиги прошлого сезона?

В прошлом сезоне Никита побил свой же рекорд результативности для россиян в НХЛ, набрав сумасшедшие 144 (44+100) очка. Куч выиграл напряжённую гонку бомбардиров, обойдя Натана Маккиннона. Теперь, после ухода капитана Стивена Стэмкоса, форварду придётся взять на себя ещё больше ответственности. И первый матч уже может показать, насколько серьёзен настрой Кучерова.

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Мичков дебютирует в НХЛ?

Матвея ожидает первый матч в Национальной хоккейной лиге, и в соперниках — сразу же одна из сильнейших команд прошлого сезона — «Ванкувер». Мичков точно получит время, и, возможно, даже немало! Есть шансы, что в этой же встрече сыграет и вратарь «Флайерз» Иван Федотов. Как же они проявят себя на старте сезона?

🏒 14:00: «Спартак» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернутся ли москвичи на победный путь?

«Спартак» потерпел три поражения в последних четырёх матчах, причём в двух предыдущих команда пропустила сразу 10 голов. После встречи с «Салаватом» даже провели серьёзный разговор – сначала с игроками пообщались тренеры, а потом сами хоккеисты обсудили ситуацию. «Ак Барс» также после семи побед подряд дважды уступил и теперь находится в непростой ситуации. Кто же прервёт неудачную серию?

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Звягин исправить ситуацию в омском клубе?

«Авангард» провально начал сезон – семь поражений подряд, а также сухой проигрыш худшей команде чемпионата. В омском клубе назревают перемены, но главный тренер Сергей Звягин надеется исправить ситуацию. В соперниках же будет «Металлург». Андрею Разину не приходится переживать за своё место, хоть магнитогорцев и штормит после чемпионства. «Уволит» ли «Металлург» тренера «Авангарда» или же поможет тому спастись?

🏐 15:00: «Локомотив» — «Факел Ямал», Суперлига, мужчины, 7-й тур

Интрига: самый неудобный соперник для новосибирцев

У «Локомотива» к «Факелу» особые счёты. Новосибирцы всегда мучатся в матчах с уренгойцами и далеко не всегда побеждают. В прошлом сезоне именно «Факел» не пустил «Локо» в полуфинал Суперлиги. Так что это принципиальный матч. Тем более что «Локомотив» пока не набрал лучшую форму, а «Факел» пока вообще непредсказуем — поражение от МГТУ тому подтверждение.

Капитан «Локомотива» считает, что команда пока не вышла на свой максимум: «Не хватило уверенности». Куркаев — о выступлении «Локомотива» в Кубке Легенд — 2024

🏀 16:00: «Локомотив-Кубань» — «Самара», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер Единой лиги удержится на вершине?

Вряд ли кто-то перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги мог бы себе представить, что «Локомотив-Кубань» с новым тренером и обновлённым составом будет настолько уверенно выглядеть по ходу первых матчей. Андрей Ведищев со своим штабом проделал колоссальную работу, которая уже видна невооружённым взглядом. Команда использует сильные качества всех игроков, а российские баскетболисты играют значимую роль в успехах клуба. В гости к лидеру Единой лиги приедет «Самара» из одноимённого города. Подопечные Дражена Анзуловича начали сезон с двух поражений, но затем выиграли у МБА-МАИ и «Енисея», удастся ли гостям нанести первое поражение в сезоне «Локо»?

🏐 16:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» Калининградская область, Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала

Интрига: скрытый финал Кубка Легенд?

В прошлом сезоне эти клубы бились за чемпионство, а сейчас именно они — фавориты Кубка Легенд. Казанский клуб пока не проиграл ни сета в Суперлиге, калининградские волейболистки не теряли очков, даже несмотря на потерю капитана — Ксении Парубец. Сможет ли Андрей Воронков остановить команду Зорана Терзича?

🏒 17:00: СКА — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у «Автомобилиста» отобрать очки у проблемного СКА?

Екатеринбургская команда борется с проблемами, которые периодически беспокоят их в начале сезона. Впрочем, в последних двух встречах «Автомобилист» одерживал победы с одинаковым счётом – 4:3. СКА же испытывает проблемы, чередуя успешные матчи с поражениями. 10 октября санкт-петербургский клуб проиграл минскому «Динамо», причём во втором периоде нанёс всего один бросок. Оклемается ли СКА или станет удобным соперником для «Автомобилиста»?

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли бело-голубые вернуться в зону плей-офф?

«Динамо» испытывает серьёзнейшие проблемы на старте сезона. Москвичи потерпели ряд болезненных поражений и сейчас даже не попадают в зону плей-офф, отставая от неё на одно очко. «Салават» же показывает интересную игру, хоть и идёт на седьмом месте на Востоке. Юлаевцы, впрочем, провели меньше всех матчей в регулярке, поэтому ещё могут наверстать упущенное. Разрушат ли они мечты «Динамо» на возвращение в зону плей-офф?

🏐 19:30: «Ленинградка» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, женщины, 1/2 финала

Интрига: возьмут ли реванш москвички за поражение в чемпионате?

Московское «Динамо» со скрипом, но набирает обороты. Старт выдался провальным, но затем победы пришли, команда Александра Кошкина поднялась уже в середину таблицы. Матч с «Ленинградкой» — хорошая лакмусовая бумажка. Победа в нём придаст уверенности и позволит побороться за трофей! Но «пчёлы» точно не намерены уступать.

⚽️ 21:45: Испания — Дания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дания совершит сенсацию в матче с чемпионом Европы?

Дания мощно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, обыграв Сербию и Швейцарию. А вот действующие чемпионы Европы — Испания — потеряли очки с сербами (0:0). Теперь же испанцы примут дома датчан. Конечно, команда Луиса де ла Фуэнте — фаворит. Однако Дания способна увезти хотя бы ничью из гостей. Или команда способна на сенсацию и большее?

⚽️ 21:45: Сербия — Швейцария, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 3-й тур

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Интрига: битва двух проблемных сборных

Встречи Сербии и Швейцарии — всегда весело и ярко. В последний раз команды играли между собой на групповом этапе ЧМ-2022. Тогда Швейцария одержала победу в результативном матче со счётом 3:2. Теперь сборные ждёт битва в группе Лиги наций. И сербы, и швейцарцы стартовали неудачно, набрав на двоих одно очко за два тура. Нужно исправлять ситуацию, иначе есть риск вылететь в Лигу В.

Увидим ли мы на поле представителя РПЛ? Защитник «Зенита» Эракович вошёл в расширенный состав сборной Сербии

⚽️ 21:45: Польша — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 3-й тур

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Интрига: Роналду окажется сильнее Левандовского?

Встреча Польши и Португалии — не самая яркая вывеска. Но битва Роберта Левандовского и Криштиану Роналду — крутое событие. Несмотря на возраст, они продолжают тащить свои сборные. А Роналду бьёт рекорд за рекордом. Хочет ли Криштиану огорчить Польшу? Конечно. Но и Левандовски не против забить парочку мячей и добыть победу над топ-соперником. Нас ждёт перестрелка двух суперфорвардов!

🏆🥊 23:30*: Артур Бетербиев (Россия) — Дмитрий Бивол (Россия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в великом противостоянии россиян?

Как минимум на протяжении пяти последних лет фанаты бокса мечтали о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Два непобеждённых россиянина, два чемпиона мира — что может быть лучше? Бой долго не могли организовать, потом он срывался из-за травмы Бетербиева, но теперь время пришло. Бетербиев и Бивол наконец -то оспорят звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе! Это поистине историческое событие не только для нашей страны, но для и всего боксёрского мира. Жаль, что победитель будет только один.