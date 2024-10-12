Затмил Месси, Миранчука и других звёзд лиги. Лучший в США — футболист ростом 160 см!

«ПСЖ» хотел взять Акосту ещё до Лео. А самому красивому голу игрока позавидовал бы даже великий соотечественник.

Пока Лионель Месси празднует с «Интер Майами» победу в регулярном чемпионате МЛС, а Алексей Миранчук бьётся с «Атлантой Юнайтед» за попадание в плей-офф, остальные футболисты чемпионата США и Канады остаются в тени нашего внимания. А ведь там есть очень интересные персонажи! Например, самый результативный игрок МЛС завершающегося сезона Лусиано Акоста – действительно уникальная фигура, ведь его рост всего 160 см.

Пробиться на высокий уровень – а МЛС уже давно не слабая лига – и стать там лучшим с такими физическими данными почти нереально. Но только «почти». Акоста напоминает своим примером, что в каждом правиле могут быть поразительные исключения. В этом чемпионате у 30-летнего аргентинца 14+17 в 31 матче. То есть одно результативное действие в среднем за игру. Лусиано – лучший ассистент МЛС. Его главный преследователь и лидер гонки бомбардиров, экс-нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке набрал 23+7 в 29 матчах.

Конечно, по средней результативности в МЛС нет равных Месси, но Лео из-за травм и вызовов в сборную Аргентины провёл только 18 матчей. Он забил 17 мячей и сделал 11 голевых передач, поэтому отстаёт на три балла от Акосты. Зато другие звёзды МЛС, включая Миранчука, сегодня позавидовали бы такой статистике, как у «малыша» Лусиано.

В Европе Акоста – неизвестный футболист, так как никогда не играл за пределами Америки. Тем интереснее познакомиться с его карьерой. Возможно, вы захотите посмотреть МЛС и ради этого парня.

Лусиано Акоста празднует гол в «Цинциннати» Фото: ФК «Цинциннати»

Акоста родился в Буэнос-Айресе и до 13 лет занимался в школе клуба «Комуникасьонес». Он очень сильно хотел стать профессиональным игроком и не бросил футбол, несмотря на то что уже в юном возрасте услышал слова, которые способны были разбить мечту.

«Однажды я пошёл к врачу. Она сказала мне, что я больше не вырасту. С того времени я перестал себя оценивать и думать об этом. Просто посвятил себя моему делу. Я стараюсь извлекать преимущество из других вещей, хожу в спортзал, чтобы быть в форме».

Акоста сумел привлечь внимание скаутов топ-клуба страны – «Бока Хуниорс». Однако в молодёжных командах ему приходилось довольствоваться ролью сменщика Леандро Паредеса, которого мы помним по игре за «Зенит» и «золотую» сборную Аргентины на ЧМ-2022. Они были конкурентами на одной позиции, а тренеры отдавали предпочтение Паредесу.

В сборные Аргентины своего возраста Лусиано, в отличие от Леандро, не вызывался, хотя был в кандидатом в команду U17. В январе 2014 года «Бока Хуниорс» отпустил Паредеса в Италию, а уже в феврале состоялся дебют почти что 20-летнего Акосты за первую команду сине-золотых. Во второй игре за основу миниатюрный атакующий полузащитник забил свой первый гол во взрослом футболе – в ворота «Бельграно».

В результате в сезоне-2014 Акоста сыграл 19 матчей за «Бока Хуниорс» в чемпионате и Южноамериканском кубке, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. Но затем Лусиано отправили дозревать в «Эстудиантес», где он провёл весь сезон-2015 на правах аренды. А вернувшись через год в «Бока Хуниорс», полузащитник не остался в клубе из Буэнос-Айреса. Тогда для Акосты впервые открылись двери МЛС – его арендовал на год «Ди-Си Юнайтед».

Аргентинец выдал неплохой дебютный сезон в Северной Америке, набрав 3+8 в 31 матче, после чего «Ди-Си Юнайтед» забрал себе права на Лусиано за € 1,3 млн. Сумма вроде бы скромная, тем не менее на тот момент это была рекордная покупка в истории клуба из Вашингтона. Быстрый, техничный и креативный аргентинец полюбился болельщикам, а сезон-2018 стал настоящим прорывом для Акосты. Полузащитник разрывал в МЛС, сделал первый в карьере хет-трик и завершил регулярный чемпионат с 25 (10+15) результативными баллами в 33 матчах. У Лусиано сложилась крутая связка с доигрывавшим в Америке Уэйном Руни. Их дуэт, прозванных Luchoroo, до сих пор вспоминают как один из лучших в лиге. Вот, пожалуй, самый яркий гол Акосты в МЛС, правда, уже в составе «Цинциннати»:

После феерического сезона-2018 Акоста был как никогда близок к трансферу в Европу. Причём сразу в топ-клуб! Аргентинским полузащитником, включённым в символическую сборную МЛС, заинтересовался «ПСЖ». Чемпион Франции искал замену травмированному Неймару. В конце января 2019-го перед самым закрытием зимнего окна Лусиано улетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». Сумма сделки должна была составить $ 10 млн. Достаточно большие деньги для «Ди-Си Юнайтед», с учётом того, что договор Акосты с клубом из Вашингтона завершался через год. Однако в последний момент трансфер сорвался, так как «Ди-Си Юнайтед» потребовал серьёзный бонус от «ПСЖ» при перепродаже игрока.

«Мы направлялись на медосмотр, но внезапно машина остановилась. Мне позвонил мой агент и сказал: «Нужно возвращаться в отель. «Ди-Си Юнайтед» не захотел принимать это предложение». Мой мир развалился. Я вернулся в отель и заплакал. Просто не мог поверить в это», – признавался Лусиано.

Срыв перехода в топ-клуб Европы сильно подкосил Акосту эмоционально. Следующий сезон он отыграл значительно хуже, в какой-то момент даже выпал из основы «Ди-Си Юнайтед». Хотя в тот год появлялась информация об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Юнайтед», а сам Лусиано говорил, что Руни, став играющим тренером «Дерби Каунти», хотел забрать его с собой в Англию.

Акоста и Руни в «Ди-Си Юнайтед» Фото: Ira L. Black/Getty Images

Но до Европы Акоста так и не доехал. Когда в декабре 2019-го закончился его контракт с «Ди-Си Юнайтед», Лусиано из всех поступивших предложений выбрал Мексику. Аргентинец заключил соглашение с клубом «Атлас». Там полузащитник отыграл только один сезон-2020. А в марте 2021 года за ним пришёл другой клуб МЛС – «Цинциннати». Американцы выкупили Акосту приблизительно за € 2,7 млн.

В «Цинциннати» аргентинец тоже прижился. Сразу получил капитанскую повязку и играет уже четвёртый год. Причём каждый следующий по статистике выходит лучше предыдущего. В сезоне-2021 Лусиано набрал 7+8, в сезоне-2022 – 10+12 (стал лучшим ассистентом чемпионата), а в сезоне-2023 забил 17 мячей и сделал 10 голевых передач. В прошлом году Акоста выиграл с «Цинциннати» регулярный чемпионат и был признан самым ценным игроком МЛС.

В этом году был опубликован рейтинг самых продаваемых футболок в лиге. На первом месте, конечно же, находился Месси. На втором – его звёздный одноклубник Луис Суарес. А вот топ-3 замыкал как раз Акоста.

Ещё один любопытный факт из жизни Лусиано: в ноябре 2022 года он отправился в Катар и целый месяц жил в стране, как обычный болельщик сборной Аргентины. А после победного финала оказался на поле, сфотографировался с кубком, со своим старым другом Паредесом и даже с Месси. Теперь Акоста и Лео в одной лиге – спорят за звание лучшего игрока.

«Всегда есть желание играть в Европе. Но сегодня я очень спокоен здесь – в этом клубе и в этой стране. Я там, где хочу быть», – признаётся футбольный гигант ростом 160 см.

Статистика самых результативных игроков МЛС.