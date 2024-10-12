«Мы потеряли двух великих игроков». Как Хорватия меняется после провала на Евро

«Просто не наш турнир», – Златко Далич доступно объяснил недовольной общественности третье место в группе на Евро-2024. Вы же помните, что там было? Хорватия в первом матче получила три от Испании. Во втором проигрывала Албании, но забила дважды. Казалось, победа близка, однако пропустили уже в добавленное время. Решающий матч с Италией – забили первыми, а по истечении 90 минут силы будто закончились. Снова добавленное – и гол. Итог: два очка и невыход в плей-офф. Хотя не оказаться там при нынешнем формате было очень трудно, даже если ты выступаешь в «группе смерти».

Удивительно, но общественность не стала разносить Далича, а медиа – запускать слухи о его скором увольнении. Словно все врубили максимальный режим адекватности и признали: наша сборная просто постарела. Реальной замены лидерам пока нет, поэтому результат объясним. Или же Далич действительно получил статус неприкасаемого за результаты на предыдущих крупных турнирах – тоже причина его не трогать. Хотя подобный был и у Саутгейта. Но в итоге все знают, что с ним стало.

Сам главный тренер хорватов тоже давал понять, что продолжит работу. Хотя известно, что полгода назад его хотели заманить в Саудовскую Аравию. Плюс штаб специалиста после Евро-2024 быстро покинули два помощника – Марио Манджукич понял, что работа в сборной – не его. А Ивицу Олича позвали потренировать команду U21. Самостоятельная работа – от такого не отказываются. Интересно, что Далич даже не стал искать им замену. Прошла пара месяцев, и он объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

Златко Далич в Лиге наций Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Если кто-то ожидал большой революции и резкого омоложения – зря. Похоже, тренерский штаб об этом даже не думает. После Евро-2024 всего два серьёзных изменения – карьеру в сборной официально завершили Брозович (основной полузащитник на турнире) и Вида (запасной защитник, который в Германии ни разу не вышел на поле). Но, даже рассуждая про них, Далич был очень разочарован. Он не хотел такого финала и рассчитывал, что они ещё помогут сборной.

Златко Далич главный тренер сборной Хорватии «Мы потеряли двух великих игроков — Брозовича и Виду. Всегда тяжело, когда кто-то из этого «золотого» поколения, лучшего в истории хорватского футбола, завершает карьеру в сборной. К сожалению, это неизбежно. Вида не был игроком основы в течение последних двух лет, но его подход и самоотдача были жизненно важны для команды. Брозович же сообщил мне о своём решении ещё перед Евро. Я надеялся, что он передумает, ведь странно уходить, когда у тебя 99 матчей за сборную. Но это его выбор».



На первые матчи после Евро-2024 с Португалией и Польшей состав слабо отличался от того, что мы видели в Германии. А если бы не травмы нескольких игроков, то, возможно, почти полностью повторял бы. Но если к вратарям и обороне вопросов минимум, то видеть в полузащите Модрича, Ковачича, Перишича, Пашалича, а в нападении – Крамарича было слегка странно. Португалии они уступили 1:2, зато победили Польшу 1:0. А единственный гол забил Модрич со штрафного. Это был его 180-й матч за сборную. В 39 лет. Далич был в восторге от игры и результата. Хвалил Луку и отмечал, что на поле футболист словно молодеет на 15 лет.

Сам Модрич тоже повторял известную догму: он будет выступать за сборную до момента, пока не исчезнет страсть. А когда это наступит – никому не известно.

К октябрьским матчам мнение Далича о происходящем принципиально не изменилось. 7 октября он отметил семь лет в национальной команде и всё ещё рассчитывает на проверенных игроков. Даже если они неидеально себя чувствуют. Например, Перишич получил повреждение перед стартом сбора, но всё равно на него приехал и должен попасть в заявку на первую игру с Шотландией. Модрич и Ковачич – тоже в норме. Нет, периодически главный тренер привлекает молодёжь. Например, наконец-то озаботился поисками центрального нападающего. Основной кандидат – молодая звезда «Айнтрахта» Игор Матанович. Его уже вызывали в сборную на первые туры Лиги наций и даже выпустили на 70 минут с Польшей. Далич считает его будущим сборной.

Игор Матанович Фото: Carlos Rodrigues — UEFA/Getty Images

Однако есть ощущение, что если Златко так активно продолжит цепляться за прошлое, то это самое светлое будущее для Хорватии наступит очень не скоро.