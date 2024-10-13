Жёлтая карточка в футболе: правила применения и значение

Что такое жёлтая карточка и что она означает

По ходу игры арбитр матча даёт различные сигналы игрокам, и жёлтая карточка — один из них. Знак, когда рефери показывает футболисту данный реквизит, означает предупреждение за нарушение правил. Причём эта санкция — последняя допустимая для игрока, так как при повторном проступке он рискует покинуть поле.

Также демонстрация жёлтой карточки служит для того, кто её получил, призывом вести себя осторожнее и внимательнее. До получения «горчичника» игрок мог допустить одно или сразу несколько не самых серьёзных нарушений, которые судья ему простил или же просто не зафиксировал, или суммировал у себя в голове. После получения карточки футболист может скорректировать своё поведение на поле.

Жёлтая карточка может быть показана в любой момент игры: с момента выхода арбитра на поле как в основное, так и в дополнительное время, в перерыве между таймами и даже после финального свистка. Причём получить наказание могут не только находящиеся на поле игроки, но и запасные, а также члены тренерского штаба.

АРБИТР ПОКАЗЫВАЕТ ЖЁЛТУЮ КАРТОЧКУ ТРЕНЕРУ Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Когда появились и как менялись жёлтые карточки

Идея вынесения предупреждения путём демонстрации жёлтой карточки принадлежит английскому футбольному арбитру Кену Астону. Именно он в 60-е годы XX века придумал демонстрировать жёлтые и красные карточки нарушителям. Таким необычным способом судья преодолел языковой барьер, который нередко возникал на поле между игроками разных национальностей.

Астон вдохновился обычным светофором — его жёлтым предупреждающим сигналом и красным запретительным — как знаком удаления с поля. Впервые система была протестирована в 1970-е. Данное новшество появилось параллельно с цветными трансляциями и только выиграло от этого. За 50 лет с момента появления сами по себе карточки не сильно изменились. Однако в систему применения время от времени вносят разного рода нововведения.

За что выдают жёлтые карточки

Получение игроком жёлтой карточки означает вынесение ему предупреждения за какие-либо действия. При этом главный арбитр матча вполне может простить какое-то нарушение, выдав «горчичник» лишь при повторном инциденте. Безусловно, в правилах, составленных Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), прописаны конкретные критерии. Однако решение принимает судья, у которого есть право выносить дисциплинарные меры с момента выхода на игровое поле.

Игроку показывают жёлтую карточку Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом получить предупреждение может не только футболист, непосредственно принимающий участие в игре, но и другие представители команды, находящиеся на скамейке запасных, в том числе официальные лица клуба, тренеры и так далее. Игрокам — как основного состава, так и запаса — выносятся предупреждения, если они:

препятствуют возобновлению игры (задержка матча);

выражают несогласие словом или действием;

выходят на игровое поле, повторно появляются на нём или намеренно уходят с него без разрешения судьи;

не соблюдают требуемую дистанцию при возобновлении игры с отброшенным мячом, угловым или штрафным ударом или вбрасыванием;

допускают постоянные нарушения (при этом нет никакого конкретного числа; также не регламентирован характер нарушений);

допускают неспортивное поведение;

выходят в зону обзора судьи во время просмотра VAR;

пытаются обмануть судью, например, симулируя нарушение или травму;

меняются местами с вратарём во время игры или без разрешения судьи;

совершают неосторожное нарушение правил при выполнении прямого штрафного удара;

пытаются помешать или остановить перспективную атаку;

совершают любое другое нарушение, которое препятствует или останавливает перспективную атаку, за исключением случаев, когда судья назначает пенальти за фол, который заключался в попытке разыграть мяч или оспаривании его;

делают несанкционированные пометки на игровом поле;

играют мячом, покидая игровое поле после получения разрешения покинуть его;

демонстрируют неуважение к игре;

словесно отвлекают соперника во время игры или при возобновлении игры;

чрезмерно празднуют гол, что приводит к значимой потере времени.

Официальные лица также могут быть наказаны за определённые действия. Если же личность нарушителя установить не удастся, санкция будет наложена на главного тренера команды, присутствующего в технической зоне. Представители клубов могут быть наказаны за:

выход на игровое поле в уважительной/неконфронтационной манере;

отказ сотрудничать с официальным лицом матча (например, игнорирование запроса помощника судьи);

несогласие (словом или действием) с решением судьи;

выход за пределы технической зоны или явное/настойчивое несоблюдение её границ;

задержку возобновления игры своей командой;

преднамеренное проникновение в техническую зону соперника;

бросание/пинание бутылок или других предметов;

действия, которые демонстрируют явное неуважение к официальному лицу матча (например, саркастические хлопки);

вход в зону обзора арбитра (RRA);

чрезмерную/настойчивую жестикуляцию;

чрезмерную демонстрацию «телевизионного сигнала» для проверки VAR;

действия в провокационной или подстрекательской манере;

постоянное неприемлемое поведение (включая неоднократные предупреждения за нарушение правил);

проявление неуважения к игре.

Прописанные в правилах критерии активно используются арбитрами на практике. Однако порой ситуации, возникающие во время игры, оказываются спорными. Причём не столько с точки зрения правил, сколько с моральной составляющей. Так, довольно громко в футбольном сообществе обсуждался инцидент с жёлтой карточкой, показанной Александру Соболеву за празднование гола.

Форвард, на тот момент выступавший за «Спартак», 9 августа 2020 года забил в ворота «Сочи». Гол Соболев отпраздновал демонстрацией футболки с фотографией умершей матери — её не стало за несколько дней до игры. За это судья матча Василий Казарцев наказал игрока жёлтой карточкой и подвергся критике за принятое решение.

Соболев забил за «Спартак» 9 августа 2020 года и показал майку с умершей матерью Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Случаются и обратные ситуации: арбитр Артём Любимов в октябре 2022 года не наказал нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого за задержку времени после забитого мяча, так как игрок сделал предложение своей возлюбленной. Таким образом, арбитры, безусловно, пользуются набором критериев для принятия решений, но делают это по своему усмотрению, даже если правило было нарушено.

«Наш долг — защищать имидж футбола. Мы должны подавать хороший пример мальчикам и девочкам, которые любят игру. Мы хотим, чтобы наши судьи были надёжными и принимали меры», — заявил руководитель судейского департамента УЕФА Роберто Розетти.

Последствия от получения жёлтых карточек

Полученное игроком предупреждение сразу же влечёт за собой последствия. По ходу матча в случае повторного наказания жёлтой карточкой нарушитель будет вынужден покинуть поле и получит автоматическую дисквалификацию на следующий матч. К тому же, в зависимости от турнира, получение «горчичника» футболистом влияет на его дальнейшее выступление по ходу сезона.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, каждые четыре предупреждения влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч в РПЛ и каждые два — в разных матчах Кубка России. На крупных турнирах сборных — чемпионатах мира и Европы — футболист пропускает игру после получения двух предупреждений в разных матчах, при этом перед полуфиналом все карточки обнуляются.

В еврокубковых турнирах схема такая: игроки и официальные лица команд отстраняются от участия в следующем соревновательном матче после трёх предупреждений (которые не привели к красной карточке), а также после любого последующего предупреждения с нечётным номером (пятого, седьмого и так далее). Одиночные предупреждения переносятся на следующий этап. При этом на стадии 1/4 финала сгорают все полученные ранее карточки и не учитываются в полуфинале.

ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

В редких случаях количество полученных игроками команды жёлтых карточек способно повлиять на турнирный расклад. По регламенту Кубка России — 2024/2025, в случае равенства очков у команд существует набор критериев для определения мест. Один из них — коэффициент карточек, который считается по количеству предупреждений игроков и официальных лиц.

Критика и достоинства жёлтых карточек

Как вокруг любого правила, из которого возможны исключения, применение жёлтых карточек вызывает различные дискуссии в футбольном сообществе. Безусловно, в этой системе можно обнаружить массу преимуществ для команд, её игроков и дальнейшего турнирного расклада.

Сокращение количества травм. Вовремя вынесенное предупреждение игроку об агрессивном поведении или грубой игре может предотвратить серьёзные повреждения у соперников. Возможность изменить ситуацию. В случаях, когда футболист получает предупреждение и после этого «висит» на карточке, тренерский штаб может прибегнуть к замене или к разговорам с игроком, чтобы он изменил своё поведение и не получил второе предупреждение или даже прямое удаление. Честная игра. Если игроки допускают нарушения, вынесенное предупреждение может заставить их следовать правилам, чтобы избежать удаления. Контроль игры. Арбитру вынесение предупреждений игрокам даёт возможность контролировать игру. Психологический приём. Игроки вполне могут вынудить соперника получить предупреждение и тем самым создать на него давление. После получения жёлтой карточки у футболиста, по сути, уже нет права на ошибку, так как в случае повторного нарушения он может быть удалён.

Среди недостатков системы наиболее часто на практике всплывает судейский фактор. Решение о наказании (или его отсутствии) выносит главный арбитр. Это создаёт почву для обсуждений, ведь некоторые критерии, по которым дают жёлтую карточку, подразумевают под собой субъективность. Но в данной системе есть и другие недостатки.

Судейский фактор. Главный арбитр принимает итоговое решение и, помимо правил, вполне может руководствоваться моральными принципами (или отказаться от этого и следовать регламенту). Снижение результативности. Получение предупреждения заставляет игроков вести себя осторожнее, меньше рисковать — из-за этого сокращается количество голевых ситуаций и самих голов. Возможность манипулировать. Нередко в футболе случаются провокации со стороны игроков, которые влекут за собой нарушения правил и вынесение предупреждений. Всё это создаёт почву для манипуляций, что не очень хорошо сказывается на качестве игры. Последствия в игре. Первое полученное предупреждение, по сути, носит предварительный характер. Зато второе наказание может сильно изменить ход игры и подарить численное преимущество сопернику. В случае, если наказание получает представитель штаба или даже главный тренер, ситуация не менее серьёзная — команда может остаться без руководителя и подсказок. Турнирные последствия. Каждое полученное предупреждение может повлиять на дальнейшее выступление игрока в турнире и в случае перебора карточек вылиться в дисквалификацию. Так футболисты рискуют пропустить наиболее важные игры в сезоне.

Количество спорных моментов удалось снизить благодаря внедрению системы VAR. Теперь благодаря видеоповторам арбитры могут пересмотреть игровой момент и исправить свою ошибку или же убедиться в правильности принятого решения. Руководитель судейского департамента УЕФА Роберто Розетти считает, что система работает хорошо и помогает судьям.

«VAR теперь часть футбола. Мы не можем представить игру на высшем уровне без VAR. Система работает очень хорошо с точки зрения точности и ускорения принятия решений. Офсайд больше не проблема для нас», — заявил Розетти.

Роберто Розетти Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Значение жёлтых карточек в футболе

Как и в любом правиле, в системе применения жёлтых карточек были и всегда будут исключения и спорные моменты. Благодаря внедрению VAR какая-то часть ошибок действительно исправляется по ходу игры. Но главное, что это правило даёт возможность контролировать ситуацию всем участникам матча: и арбитрам, и игрокам, и даже тренерскому штабу.

Система существует не только в футболе, но и в других видах спорта. Это говорит о том, что вынесение предупреждений по ходу матчей действительно важно и нужно. К тому же сама по себе идея проста и понятна для всех.

«Мы все успешно работаем вместе, в том числе и с ассоциациями-членами УЕФА. Мы хотим видеть ситуацию, когда решения повсюду будут последовательными и единообразными. Наша чёткая цель — чтобы все говорили на одном и том же техническом языке», — добавил глава судейского департамента УЕФА Розетти.