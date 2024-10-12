Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?

В феврале 2025 года Криштиану Роналду отпразднует 40-й день рождения. Солидный возраст — не помеха звёздному футболисту. Он не только по-прежнему забивает, но и переписывает один рекорд за другим. В начале сентября Криштиану оформил 900-й гол в карьере, а теперь нацелен пробить тысячу. Возможно, он станет на шаг ближе после предстоящего матча сборной Португалии.

Когда Роналду забьёт 1000-й гол?

Легендарный в прошлом нападающий Златан Ибрагимович неоднократно сравнивал себя с Бенджамином Баттоном. Киногерой картины Дэвида Финчера родился стариком, но с годами молодел, то есть проживал жизнь в обратном направлении. Интересно, можно ли примерить этот образ на Роналду? Ведь Криштиану на четвёртом десятке забивает чаще, чем на третьем.

Итак, сейчас у Роналду 905 голов. У ближайшего преследователя (Месси) — 843. Такие данные приводит Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Новый ориентир португальского ветерана — 1000 забитых мячей. «Это многое для меня значит. Я знал, что если буду играть, то достигну отметки в 900 голов. Давно хотел добраться до такой цифры. Теперь моя цель — оформить 1000 голов», — говорил футболист в начале сентября.

Кажется, Роналду просто зациклен на статистике. Позднее сам Криштиану в интервью A Bola сказал следующее: «Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придёт естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного — думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха».

Не исключено, что португалец пытается снизить градус давления. Роналду всегда нацелен на максимальный результат. Но вряд ли хочет, чтобы все считали его каждый гол так, как каждую заброшенную шайбу Александра Овечкина в НХЛ. По крайней мере, пока.

Криштиану Роналду в форме «Аль-Насра» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Нейросеть Chat GPT уже дала прогноз. По мнению искусственного интеллекта, Роналду оформит 1000-й гол 15 февраля 2028 года. То есть спустя 10 дней после того, как отметит 43-летие. Верите, что Роналду сыграет на профессиональном уровне в таком возрасте? С учётом того, как Криштиану маниакально следит за своим организмом, всё возможно.

Главный вопрос: сколько ещё сезонов Роналду проведёт на профессиональном уровне? Ему уже почти 40 лет, но Криштиану по-прежнему держит высокий уровень. К тому же пробить тысячу, выступая в Саудовской Аравии, проще, нежели в топ-лиге Европы. В 2023 году Роналду забил 54 мяча — невероятный показатель для возрастного футболиста. В 2024-м он отличился 32 раза (28 — в клубе, четыре — в сборной). Но и год ещё не закончен.

У Криштиану 10 голов в нынешнем сезоне (с учётом статистики в сборной), со старта которого прошло два месяца. Предположим, что Роналду забьёт столько же в следующие два месяца. Тогда он встретит 2025 год с 915 голами, а за весь 2024-й забьёт 42 мяча. Если португалец сохранит такой темп, то пробьёт тысячу в 2027 году. Конечно, при условии, что избежит травм. И ещё непонятно, где Роналду сыграет после лета 2025-го. Ведь именно тогда истечёт срок его контракта с «Аль-Насром».

Забивал ли кто-то 1000 голов в истории футбола?

По данным IFFHS, Роналду — первый футболист в истории, пробивший отметку в 900 голов. Организация ведёт подсчёт мячей, забитых только в официальных матчах. А как же Пеле? Ведь его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как футболиста с наибольшим количеством голов (1279). IFFHS признала только 762 из них, поскольку бразилец забил свыше 500 мячей в товарищеских матчах.

Пеле попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: guinnessworldrecords.com

Утверждается, что ещё один бразилец — Артур Фриденрайх — забил 1329 голов в период с 1909 по 1935 год. Однако в то время довольно много матчей не документировались, и IFFHS признала лишь 354 гола. Бразилец Ромарио также утверждает, что забил большее 1000 мячей за игровую карьеру, но это не подтверждено официально. В ФИФА отметили, что южноамериканец включил в этот список голы на детском, юношеском и молодёжном уровне, а также в товарищеских матчах. В рейтинге IFFHS у Ромарио 756 забитых мячей (четвёртый результат в истории). Есть ещё несколько подобных примеров.

А вот слова Роналду в подкасте бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Мои голы есть на видео. Я могу доказать, что забил их. Уважаю Пеле, Эйсебио, Ди Стефано. Хотите ещё больше голов? Могу записывать видео с тренировок. Все мои голы на видео, у меня есть доказательства для людей».

Кстати, тот самый Ромарио осенью 2022 года критически оценил шансы Роналду добраться до тысячи: «Невозможно забить 1000 голов, потому что рядом с ним никого нет. Если бы с ним был Ромарио… Это правда, что у Роналду уже 800 голов, но ему 37 лет. Не верю, что Криштиану сможет пробить тысячу».

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Сегодня Португалия вместе с Роналду сыграет против Польши в Лиге наций. 39-летнему футболисту принадлежит мировой рекорд по голам за сборную (132). Но теперь у Криштиану другая цель. Приблизится ли он к тысяче по итогам матча в Варшаве?